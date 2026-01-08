Việt Nam mong muốn tiếp tục thúc đẩy hợp tác với Venezuela

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết Việt Nam duy trì quan hệ truyền thống tốt đẹp với Venezuela và mong muốn tiếp tục thúc đẩy hợp tác.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng trong cuộc họp báo thường kỳ ngày 8/1 được hỏi liệu quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Venezuela có ảnh hưởng trước những diễn biến vừa qua tại quốc gia Nam Mỹ này hay không.

"Việt Nam duy trì mối quan hệ truyền thống tốt đẹp với Venezuela và mong muốn tiếp tục thúc đẩy hợp tác phù hợp với khuôn khổ Đối tác Toàn diện giữa hai nước", bà Hằng nói.

Việt Nam và Venezuela thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1989, trở thành Đối tác Toàn diện từ tháng 5/2007.

Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez tại lễ tuyên thệ nhậm chức ở quốc hội hôm 5/1. Ảnh: Reuters

Người phát ngôn hôm 3/1 cho biết Việt Nam bày tỏ quan ngại về tình hình Venezuela, khi Mỹ tiến hành chiến dịch đột kích vào thủ đô Caracas, bắt Tổng thống Nicolas Maduro cùng phu nhân Cilia Flores, đưa hai người này về New York xét xử với các cáo buộc liên quan đến ma túy.

Việt Nam kêu gọi các bên kiềm chế, giải quyết tranh chấp, bất đồng trên cơ sở luật pháp quốc tế, tôn trọng Hiến chương Liên Hợp Quốc, trong đó có nguyên tắc tôn trọng chủ quyền các quốc gia, không sử dụng vũ lực và đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế.

Giới chức Venezuela cho biết ít nhất 100 người đã chết và khoảng 100 người bị thương do chiến dịch đột kích của Mỹ. Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez ngày 6/1 thông báo Venezuela tổ chức quốc tang 7 ngày để tưởng nhớ các nạn nhân.

Ngọc Ánh