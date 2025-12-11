Việt Nam – Malaysia: Quyết chiến cho ngôi đầu ở SEA Games 33

Thái LanChỉ cần hòa là vào bán kết bóng đá nam SEA Games 33, nhưng thầy trò HLV Kim Sang-sik muốn nhiều hơn thế trong trận đấu cuối cùng ở bảng B với Malaysia.

Các cầu thủ Việt Nam mừng bàn mở tỷ số của Nguyễn Đình Bắc (số 7) trong trận thắng Lào 2-1 ở lượt ra quân bảng B bóng đá nam SEA Games 33, trên sân Rajamangala ở Bangkok, Thái Lan ngày 3/12/2025. Ảnh: Đức Đồng

* Việt Nam – Malaysia: 16h thứ Năm 11/12, trên VnExpress.

Sau khi lượt trận thứ hai kết thúc ngày 8/12, cục diện bóng đá nam SEA Games 33 dần sáng tỏ. Philippines đi tiếp với vị trí đầu bảng C, còn Thái Lan khả năng cao nhất bảng A. Trong khi đó, đương kim vô địch Indonesia sẽ bị loại, một khi trận Việt Nam - Malaysia trên sân Rajamangala hôm nay kết thúc với tỷ số hòa.

Malaysia đang dẫn đầu bảng B với ba điểm, bằng Việt Nam, nhưng hơn hiệu số bàn thắng thua (+3 so với +1). Họ hoàn toàn nắm quyền tự quyết và đang háo hức với cơ hội vào bán kết, sau khi dừng bước tại vòng bảng kỳ trước tại Campuchia.

Dù có nhiều lợi thế, HLV Nafizi Zain đang gieo vào các cầu thủ ý chí của người chiến thắng, nhưng cũng không kém phần cẩn trọng. "Trước hết, chúng tôi thi đấu để chiến thắng. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là không được thua, nếu muốn tiếp tục lộ trình vào chung kết", Zain nói. "Các cầu thủ cần chuẩn bị và thể hiện phong độ tốt nhất trước Việt Nam".

Trung vệ đội trưởng Ubaidullah Shamsul (giữa) tập luyện cùng đội tuyển U22 Malaysia tại Thái Lan ngày 9/12/2025. Ảnh: FAM

Chiến thắng 4-1 trước Lào đã tiếp thêm động lực cho Malaysia. Bên cạnh đó, họ đón nhiều nhân tố chất lượng trở lại sau khi CLB chịu nhả người. Đó là trung vệ đội trưởng Ubaidullah Shamsul, hậu vệ Aiman Yusuf và tiền đạo Aliff Izwan. Tiền vệ Haykal Danish cho biết sự ăn ý giữa các cầu thủ ngày càng tốt lên và đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho thử thách từ Việt Nam.

Tuy nhiên, Malaysia sẽ mất tiền đạo có thể hình tốt là Haqimi Azim. Ngày 9/12, cha dượng qua đời buộc anh này phải trở về Malaysia chịu tang.

Từ SEA Games 2001, bóng đá nam sử dụng cầu thủ U23 thay thế ĐTQG. Việt Nam thua Malaysia 0-2 ở vòng bảng 2001, 0-1 ở chung kết 2009 và 1-2 vòng bảng 2013, nhưng thắng 2-1 bán kết 2005, 3-1 vòng bảng 2007, thắng 3-1 vòng bảng 2009, 5-1 vòng bảng 2015, 1-0 ở hiệp phụ bán kết 2021 và 2-1 ở vòng bảng 2023.

Thầy trò HLV Kim Sang-sik hoàn toàn có cơ sở giúp Việt Nam nối dài mạch thắng trước đối thủ lên 15 năm. Dù trận ra quân chật vật thắng Lào 2-1, nhà cầm quân Hàn Quốc không lo lắng. Ông cho rằng trận đầu tiên lúc nào cũng khó khăn, nhưng Việt Nam luôn biết cách vượt qua và thi đấu ngày một tốt lên. 23 cầu thủ cũng đã sẵn sàng cho cuộc đấu chiều nay.

Nguyễn Đình Bắc: Quân hậu của tuyển U22 Việt Nam Vai trò của Đình Bắc ở U22 Việt Nam.

Giống Malaysia, Việt Nam không vào trận với tâm lý thủ hòa. "Tôi nói với các cầu thủ phải coi đây là một trận đấu ở vòng đấu loại trực tiếp", HLV Kim cho biết trước buổi tập ngày 10/12.

Bên cạnh đó, nhà cầm quân 49 tuổi nhắc lại trận thua Malaysia 0-4 ở vòng loại cuối Asian Cup 2027 hồi tháng 6. Những cầu thủ U22 có mặt trên sân Bukit Jalil hôm ấy chỉ có Khuất Văn Khang và Trần Trung Kiên, nhưng tinh thần phục hận thay đàn anh đã lan tỏa khắp cả đội.

Một chiến thắng không chỉ khẳng định vị thế trước đối thủ, mà còn mở ra con đường đưa Việt Nam vào bán kết trong tâm thế của kẻ đi chinh phục danh hiệu.

Hiếu Lương