Việt Nam - Malaysia: Bảo vệ vương quyền bóng đá nữ SEA Games

Thái LanHôm nay, thầy trò HLV Mai Đức Chung bắt đầu hành trình bảo vệ chức vô địch SEA Games, bằng trận đấu với đối thủ trẻ nhất giải Malaysia.

Bóng đá nữ Đông Nam Á từ nhiều năm nay đều tập trung dưới trướng Việt Nam. Riêng tại SEA Games, đội tuyển của HLV Mai Đức Chung đang nắm giữ kỷ lục 8 lần vô địch, trong đó có bốn lần liên tiếp. Đội đứng gần nhất trong thống kê này là Thai Lan (5 lần).

Lần gần nhất Việt Nam vô địch là SEA Games 32 ở Campuchia. Khi đó, đội tuyển ra quân thắng Malaysia 3-0 rồi Myanmar 3-1, trước khi thua Philippines 1-2. Thầy trò ông Chung sau đó đè bẹp Campuchia 4-0 ở bán kết và Myanmar 2-0 ở chung kết.

Tiền vệ Nguyễn Thị Thanh Nhã (19) trong chiến thắng 3-0 trước Malaysia ở trận ra quân SEA Games 32 ở Campuchia. Ảnh: Đức Đồng

Lịch sử tái lập ở SEA Games này khi Việt Nam rơi vào bảng đấu có Malaysia, Myanmar và Philippines. Trong đó, Malaysia là đối thủ yếu nhất bảng, được xem là "ngân hàng điểm và bàn thắng" để ba đội còn lại khai thác hòng cạnh tranh hai chiếc vé vào bán kết.

Malaysia đến giải với 15 cầu thủ dưới 23 tuổi. Trong đó nhỏ nhất là Nurlaila Syam Rahim (15 tuổi) và Tegen Su Yin Butler (16 tuổi), bên cạnh một cầu thủ 18 tuổi, ba cầu thủ 19 tuổi... Lớn tuổi nhất là đội trưởng Steffi Singh, 37 tuổi.

Dẫn dắt Malaysia lúc này là HLV người Brazil Joel Cornelli, 58 tuổi với bảy tháng tập luyện liên tục. Ông cùng các học trò đã chơi 11 trận giao hữu và vòng loại nữ châu Á 2026. Bốn trận giao hữu trước thềm SEA Games, Malaysia thắng Bangladesh 1-0, còn lại thua Azerbaijan 0-2 và Hong Kong hai trận với tỷ số 2-3 và 0-5.

"Chúng tôi có sự chuẩn bị tốt, các cầu thủ thủ có nhiều sự tiến bộ", HLV Joel Cornelli phát biểu trong họp báo trước trận. "Đội hình trẻ, nhưng bù lại các cầu thủ có sức chiến đấu cao. Tôi tin họ sẽ cháy hết mình trước các đối thủ mạnh ở SEA Games này".

HLV Mai Đức Chung trong họp báo trước SEA Games 33 tại Chonburi, ngày 4/12. Ảnh: Đức Đồng

Trong khi đó, Việt Nam vẫn tập hợp những cựu binh nhiều kinh nghiệm. Các đàn chị như Huỳnh Như đã có kỳ SEA Games thứ sáu, còn Hải Yến là năm. Bên cạnh đó là Trần Thu, Bích Thùy, Diễm My, Vạn Sư, Thanh Nhã, Hoàng Loan... HLV Mai Đức Chung mang theo một số cầu thủ trẻ nhưng cơ hội để họ ra sân là không cao vì chiến lược gia 74 tuổi luôn ưu tiên cầu thủ kinh nghiệm.

"Chúng tôi là đội bóng không có ngôi sao mà có tinh thần đồng đều và thi đấu với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao", ông Chung nói. "Các đội bóng trong khu vực đều có sự tiến bộ rõ rệt. Nhưng Việt Nam vẫn có khát vọng chinh phục ngôi vị cao nhất".

Môn bóng đá nữ sẽ diễn ra tại Chonburi, nơi sáu năm trước Việt Nam lên ngôi vô địch Đông Nam Á sau khi đánh bại chủ nhà Thái Lan 1-0 bởi pha làm bàn của Huỳnh Như trong hiệp phụ. HLV Mai Đức Chung vẫn còn in đậm khoảnh khắc học trò cởi áo ăn mừng bàn thắng quyết định và mong lịch sử sẽ lặp lại tại mảnh đất thiêng này. "Chúng tôi nhớ lại kỷ niệm xưa nhưng phải đoàn kết, chuẩn bị kỹ lưỡng để ra quân với tinh thần tốt nhất", ông nói.

Đội tuyển nữ Việt Nam tập luyện tại Chonburi tối 4/12 chuẩn bị cho trận ra quân SEA Games 33. Ảnh: Đông Huyền

Tiền đạo Phạm Hải Yến cũng mong khởi đầu thuận lợi để đi đến trận cuối cùng. "Người Việt Nam hay có câu 'đầu xuôi đuôi lọt', nên cả đội đều có quan niệm phải quyết tâm cao nhất", cô gái 31 tuổi nói. "Tôi cảm nhận được rằng tuổi mình không còn trẻ và đây có thể là kỳ SEA Games cuối cùng. Tôi sẽ cố gắng cùng đồng đội tạo dấu ấn tốt nhất trong sự nghiệp của mình".

Môn bóng đá nữ có 7 đội tham dự, Việt Nam nằm ở bảng B, lần lượt gặp Malaysia ngày 5/12, Philippines 8/12 và Myanmar 11/12. Trong khi đó, Thái Lan có lợi ở bảng A khi chỉ gặp Singapore và Indonesia. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt để chọn ra hai đội nhất và hai đội nhì vào bán kết.

Đội hình dự kiến

Việt Nam: Kim Thanh, Diễm My, Thu Thương, Trần Thu, Vạn Sự, Trần Duyên, Thái Thảo, Thanh Nhã, Bích Thùy, Huỳnh Như, Hải Yến.

Malaysia: Azurin, Juliana, Eusvewana, Siti Nurfaizah, Jaciah, Najwa, Lyana, Amirah, Hadfina, Henrietta, Ainsyah.

