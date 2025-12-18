Việt Nam lần thứ hai trong một năm lên ngôi ở Rajamangala

Nhờ bàn nâng tỷ số lên 3-2 của Nguyễn Thanh Nhàn, Việt Nam chiếm ưu thế về tâm lý trong thời gian còn lại của hai hiệp phụ.

Khi trọng tài người Iran Mooud Bonyadifard cắt còi mãn cuộc, toàn bộ thành viên ban huấn luyện và các cầu thủ dự bị Việt Nam đã ùa vào sân ăn mừng.