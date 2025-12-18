Việt Nam lần thứ hai trong một năm lên ngôi ở Rajamangala

Nhờ bàn nâng tỷ số lên 3-2 của Nguyễn Thanh Nhàn, Việt Nam chiếm ưu thế về tâm lý trong thời gian còn lại của hai hiệp phụ.
Khi trọng tài người Iran Mooud Bonyadifard cắt còi mãn cuộc, toàn bộ thành viên ban huấn luyện và các cầu thủ dự bị Việt Nam đã ùa vào sân ăn mừng.
Nhờ bàn nâng tỷ số lên 3-2 của Nguyễn Thanh Nhàn, Việt Nam chiếm ưu thế về tâm lý trong thời gian còn lại của hai hiệp phụ.
Khi trọng tài người Iran Mooud Bonyadifard cắt còi mãn cuộc, toàn bộ thành viên ban huấn luyện và các cầu thủ dự bị Việt Nam đã ùa vào sân ăn mừng.
Hai thủ môn dự bị Nguyễn Tân và Cao Văn Bình là những người chạy nhanh nhất, đến ôm chầm lấy thủ môn số một Trung Kiên, để chia vui.
Tương phản với sự phấn khích tột độ của Việt Nam là những cái cúi đầu và nỗi buồn toát lên từ gương mặt các cầu thủ Thái Lan.
Hai thủ môn dự bị Nguyễn Tân và Cao Văn Bình là những người chạy nhanh nhất, đến ôm chầm lấy thủ môn số một Trung Kiên, để chia vui.
Tương phản với sự phấn khích tột độ của Việt Nam là những cái cúi đầu và nỗi buồn toát lên từ gương mặt các cầu thủ Thái Lan.
Lê Văn Thuận xúc động đến mếu máo với niềm vui quá lớn. Tiền vệ 19 tuổi được HLV Kim Sang-sik tung vào sân đầu hiệp hai và góp công lớn làm nên màn ngược dòng cho Việt Nam.
Anh đá phạt góc, khiến Waris phản lưới nhà, mang lại bàn gỡ 2-2 ở phút 60. Tới đầu hiệp phụ thứ nhất, Văn Thuận sút căng trong cấm địa khiến thủ môn Thái Lan không bắt dính bóng, tạo thời cơ cho Thanh Nhàn đá bồi ấn định tỷ số. Nếu may mắn hơn, tiền vệ này còn có thể ghi bàn, với cú sút đập trúng hậu vệ chủ nhà khiến bóng văng ra ngoài
Đây là giải đấu lớn thứ hai của cầu thủ thuộc biên chế Thanh Hóa, và anh đã tỏa sáng, góp công lớn vào chiến công HC vàng SEA Games. Trước đó, hồi 7, Văn Thuận cũng có tên trong đội hình vô địch U23 Đông Nam Á trên đất Indonesia.
Lê Văn Thuận xúc động đến mếu máo với niềm vui quá lớn. Tiền vệ 19 tuổi được HLV Kim Sang-sik tung vào sân đầu hiệp hai và góp công lớn làm nên màn ngược dòng cho Việt Nam.
Anh đá phạt góc, khiến Waris phản lưới nhà, mang lại bàn gỡ 2-2 ở phút 60. Tới đầu hiệp phụ thứ nhất, Văn Thuận sút căng trong cấm địa khiến thủ môn Thái Lan không bắt dính bóng, tạo thời cơ cho Thanh Nhàn đá bồi ấn định tỷ số. Nếu may mắn hơn, tiền vệ này còn có thể ghi bàn, với cú sút đập trúng hậu vệ chủ nhà khiến bóng văng ra ngoài
Đây là giải đấu lớn thứ hai của cầu thủ thuộc biên chế Thanh Hóa, và anh đã tỏa sáng, góp công lớn vào chiến công HC vàng SEA Games. Trước đó, hồi 7, Văn Thuận cũng có tên trong đội hình vô địch U23 Đông Nam Á trên đất Indonesia.
Trong lúc các thành viên Việt Nam mừng chiến thắng, nhiều cầu thủ chủ nhà ngồi gục đầu hoặc ôm mặt ngã vật ra sân vì thất vọng.
Thái Lan khởi đầu trận đấu như mơ và tưởng chừng sẽ có chiến thắng dễ dàng, với lợi dẫn 2-0 chỉ trong 31 phút. Nhưng họ đã vấp phải sự kháng cự mãnh liệt từ Việt Nam và thua ngược.
Trong lúc các thành viên Việt Nam mừng chiến thắng, nhiều cầu thủ chủ nhà ngồi gục đầu hoặc ôm mặt ngã vật ra sân vì thất vọng.
Thái Lan khởi đầu trận đấu như mơ và tưởng chừng sẽ có chiến thắng dễ dàng, với lợi dẫn 2-0 chỉ trong 31 phút. Nhưng họ đã vấp phải sự kháng cự mãnh liệt từ Việt Nam và thua ngược.
Thanh Nhàn xin được một lá cờ từ người hâm mộ và lập tức chạy quay chạy lại để ăn mừng. Đồng đội Quốc Việt còn xin được một chiếc mũ cối và cũng chuẩn bị phất cờ để chung vui.
Thanh Nhàn xin được một lá cờ từ người hâm mộ và lập tức chạy quay chạy lại để ăn mừng. Đồng đội Quốc Việt còn xin được một chiếc mũ cối và cũng chuẩn bị phất cờ để chung vui.
Phần lớn thành viên hiện tại đều nằm trong đội hình U23 vô địch Đông Nam Á - nơi họ cũng đánh bại một đội chủ nhà khác là Indonesia - để đăng quang. Nhưng khi làm điều tương tự trước Thái Lan ngay tại thánh địa Rajamangala của họ lần này, cảm xúc và sự phấn khích của cả đội còn lớn hơn.
Phần lớn thành viên hiện tại đều nằm trong đội hình U23 vô địch Đông Nam Á - nơi họ cũng đánh bại một đội chủ nhà khác là Indonesia - để đăng quang. Nhưng khi làm điều tương tự trước Thái Lan ngay tại thánh địa Rajamangala của họ lần này, cảm xúc và sự phấn khích của cả đội còn lớn hơn.
Lần thứ ba kể từ khi hội nhập trở lại với thể thao khu vực hồi đầu thập niên 1990, Việt Nam đoạt HC vàng bóng đá nam. Hai lần trước đến vào các năm 2019 trên đất Philippines và 2021 trên sân nhà.
Chiến thắng 3-2 hôm nay còn đặc biệt ở chỗ đây là lần đầu Việt Nam bị Thái Lan dẫn hai bàn nhưng vẫn lật ngược tình thế để thắng. Càng ngọt ngào hơn khi trận đấu diễn ra ngay tại chảo lửa Rajamangala, với hàng nghìn khán giả Thái Lan, trong trận chung kết SEA Games.
Lần thứ ba kể từ khi hội nhập trở lại với thể thao khu vực hồi đầu thập niên 1990, Việt Nam đoạt HC vàng bóng đá nam. Hai lần trước đến vào các năm 2019 trên đất Philippines và 2021 trên sân nhà.
Chiến thắng 3-2 hôm nay còn đặc biệt ở chỗ đây là lần đầu Việt Nam bị Thái Lan dẫn hai bàn nhưng vẫn lật ngược tình thế để thắng. Càng ngọt ngào hơn khi trận đấu diễn ra ngay tại chảo lửa Rajamangala, với hàng nghìn khán giả Thái Lan, trong trận chung kết SEA Games.
Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam (VFF) ông Trần Quốc Tuấn bắt tay và chia vui với các cầu thủ khi bước đến sân khấu để chuẩn bị cho lễ trao huy chương. Chức vô địch SEA Games năm nay khẳng định thêm thành công của chiến lược đào tạo trẻ mà VFF và bóng đá Việt Nam theo đuổi nhiều năm qua, với nhiều lứa cầu thủ nối tiếp nhau mang vinh quang về cho nước nhà.
Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam (VFF) ông Trần Quốc Tuấn bắt tay và chia vui với các cầu thủ khi bước đến sân khấu để chuẩn bị cho lễ trao huy chương. Chức vô địch SEA Games năm nay khẳng định thêm thành công của chiến lược đào tạo trẻ mà VFF và bóng đá Việt Nam theo đuổi nhiều năm qua, với nhiều lứa cầu thủ nối tiếp nhau mang vinh quang về cho nước nhà.
Các cầu thủ Việt Nam chụp ảnh kỷ niệm với chiếc HC vàng. Kết quả 3-2 trong trận chung kết đồng nghĩa với việc Việt Nam toàn thắng ở môn bóng đá nam SEA Games năm nay. Trước đó, đội hạ Lào 2-1, Malaysia 2-0 ở vòng bảng, rồi hạ Philippines 2-0 ở bán kết.
Các cầu thủ Việt Nam chụp ảnh kỷ niệm với chiếc HC vàng. Kết quả 3-2 trong trận chung kết đồng nghĩa với việc Việt Nam toàn thắng ở môn bóng đá nam SEA Games năm nay. Trước đó, đội hạ Lào 2-1, Malaysia 2-0 ở vòng bảng, rồi hạ Philippines 2-0 ở bán kết.
Các cầu thủ tung hô HLV Kim Sang-sik sau khi nhận huy chương. Sang Việt Nam làm việc từ tháng 5/2024, nhà cầm quân này nhanh chóng gặt hái thành công. Ông là HLV đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam vô địch ở cả bai giải đấu chính thức đầu tiên khi dẫn dắt ĐTQG vô địch ASEAN Cup 2024, giúp đội U23 vô địch Đông Nam Á rồi giành HC vàng SEA Games với đội U222.
Các cầu thủ tung hô HLV Kim Sang-sik sau khi nhận huy chương. Sang Việt Nam làm việc từ tháng 5/2024, nhà cầm quân này nhanh chóng gặt hái thành công. Ông là HLV đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam vô địch ở cả bai giải đấu chính thức đầu tiên khi dẫn dắt ĐTQG vô địch ASEAN Cup 2024, giúp đội U23 vô địch Đông Nam Á rồi giành HC vàng SEA Games với đội U222.
Sau chức vô địch SEA Games, bóng đá Việt Nam sẽ hướng đến mục tiêu lớn tiếp theo - vượt qua vòng loại Asian Cup 2027. Và lứa cầu thủ giành HC vàng hôm nay hứa hẹn là nguồn bổ sung nhân sự dồi dào để HLV Kim tính toán cho tương lai.
Sau chức vô địch SEA Games, bóng đá Việt Nam sẽ hướng đến mục tiêu lớn tiếp theo - vượt qua vòng loại Asian Cup 2027. Và lứa cầu thủ giành HC vàng hôm nay hứa hẹn là nguồn bổ sung nhân sự dồi dào để HLV Kim tính toán cho tương lai.
Đức Đồng - Hiếu Lương