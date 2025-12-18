Việt Nam lần đầu thắng Thái Lan khi bị dẫn hai bàn

Thái LanLần đầu trong lịch sử bóng đá cấp ĐTQG lẫn U23, Việt Nam thắng Thái Lan khi bị dẫn trước 2-0, ở chung kết bóng đá nam SEA Games 33.

Trong trận chung kết bóng đá nam tối 18/12, chủ nhà Thái Lan dẫn 2-0 nhờ bàn thắng của Yotsakorn Burapha ở phút 20 và Seksan Ratree phút 31.

Nhưng trong hiệp hai, Việt Nam ghi hai bàn cũng chỉ trong 11 phút, với cú sút phạt đền của Nguyễn Đình Bắc và tình huống hậu vệ Waris Choolthong đá phản lưới. Đến hiệp phụ, tiền đạo dự bị vào sân Nguyễn Thanh Nhàn đá bồi cận thành ghi bàn ấn định thắng lợi 3-2 cho đội khách.

Tiền vệ Lê Văn Thuận mừng bàn thắng của Nguyễn Thanh Nhàn trong trận Việt Nam hạ Thái Lan 3-2 trong trận chung kết SEA Games trên sân Rajamangala, thành phố Bangkok, Thái Lan, tối 18/12/2025. Ảnh: Đức Đồng

Đây là lần đầu Việt Nam bị Thái Lan dẫn hai bàn nhưng vẫn lật ngược tình thế để thắng. Càng ngọt ngào hơn khi trận đấu diễn ra ngay tại chảo lửa Rajamangala, với hàng nghìn khán giả Thái Lan, trong trận chung kết SEA Games.

Việt Nam đã thắng Thái Lan 15 trận ở cấp độ ĐTQG lẫn U23. Trong đó, có một trận chính thức Việt Nam phải lội ngược dòng trước Thái Lan, là lượt về chung kết ASEAN Cup 2024 khi bị dẫn 1-0. Trên lý thuyết là vậy, nhưng trận lượt đi thầy trò Kim Sang-sik đã thắng 2-1, nên tổng tỷ số lúc bị dẫn 1-0 ở lượt về chỉ là 2-2.

Ngoài hai trận kể trên, Việt Nam thậm chí chưa từng thắng ngược Thái Lan ở hai cấp độ quan trọng nhất của bóng đá, trong một trận chính thức. Người góp công không nhỏ giúp đội làm nên lịch sử chính là HLV Kim Sang-sik. Nhà cầm quân người Hàn Quốc thay người hợp lý, như việc đưa Nguyễn Thái Sơn và thay Nguyễn Thái Quốc Cường để lấy lại thế trận, rồi đưa thêm Thanh Nhàn, Lê Văn Thuận vào sân trong hiệp hai để góp công định đoạt trận đấu.

HLV Kim nối dài thành tích toàn thắng trong các trận chung kết ở sự nghiệp cầm quân. Ông từng dẫn Jeonbuk Hyundai đoạt Cup Hàn Quốc 2022 sau khi thắng FC Seoul 5-3 hai lượt chung kết.

Với Việt Nam, HLV 49 tuổi đã giúp đội vô địch ASEAN Cup 2024, sau khi thắng Thái Lan 5-3 hai lượt ở chung kết tháng 1/2025. Ông cũng dẫn đội vô địch U23 Đông Nam Á hồi tháng 7/2025, sau khi thắng Indonesia 1-0 trên sân Bung Karno. Giờ là HC vàng SEA Games sau một kỳ bị Indonesia chiếm lĩnh.

Đây cũng là trận thắng thứ 10 của Việt Nam trước Thái Lan ở cấp độ U23, trên mọi đấu trường. Chiến thắng thứ hai trước đối thủ này ở chung kết Đại hội, sau SEA Games 31, cũng cân bằng hai trận thua ở SEA Games 22 và 23.

Bàn thắng "vàng" của Thanh Nhàn được ghi ở phút 96 trong hiệp phụ trên sân Rajamangala, cũng giống như bàn thắng vàng của Nattaporn Phanrit ghi trên sân Mỹ Đình ở chung kết SEA Games 22.

Xuân Bình