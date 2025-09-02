Việt Nam hùng cường là lời thề danh dự trước lịch sử

Phát biểu tại lễ diễu binh 2/9, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định mục tiêu 2045 Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, hạnh phúc là khát vọng dân tộc, lời thề danh dự trước lịch sử.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, diễu binh diễu hành sáng 2/9, Tổng Bí thư Tô Lâm nói 80 năm trước, trên quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Từ thời khắc lịch sử ấy, dân tộc Việt Nam bước vào hành trình mới: xây dựng Chính quyền nhân dân, bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước vững vàng tiến lên con đường xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".

Đảng, Nhà nước và nhân dân thành kính tưởng nhớ các bậc tiên tổ, Chủ tịch Hồ Chí Minh, tiền bối cách mạng, hàng triệu triệu đồng bào, chiến sĩ đã hy sinh, cống hiến cho độc lập, tự do, thống nhất Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân.

Tổng Bí thư nhắc đến công lao Mẹ Việt Nam anh hùng, cựu chiến binh, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng; đội ngũ công nhân, nông dân, doanh nhân, trí thức, văn nghệ sĩ, phụ lão, thanh niên, phụ nữ, các cháu thiếu nhi, đồng bào các tôn giáo, các dân tộc, đồng bào ở nước ngoài, bạn bè và nhân dân tiến bộ trên thế giới. Tất cả đã kề vai sát cánh, giúp đỡ, ủng hộ sự nghiệp cách mạng chính nghĩa của nhân dân Việt Nam suốt 80 năm qua.

Tổng Bí thư cho rằng mọi thắng lợi của cách mạng đều gắn liền với vai trò lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đảng - đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Đảng vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp với thực tiễn đất nước qua từng giai đoạn; đặt lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân lên trên hết, trước hết.

Nhờ đó, dân tộc vượt qua muôn vàn khó khăn thử thách. Việt Nam từ nước thuộc địa trở thành một quốc gia độc lập, thống nhất, đang vững bước tiến lên hiện đại, hội nhập sâu rộng. Vị thế, uy tín ngày càng được khẳng định trên trường quốc tế.

Tổng Bí thư nói nhiệm vụ bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội để phát triển đất nước nhanh, bền vững; không ngừng nâng cao đời sống và hạnh phúc của nhân dân đang là mệnh lệnh hành động, là ước nguyện của Bác Hồ trước lúc đi xa.

Qua chặng đường 80 năm, Tổng Bí thư khẳng định dưới ngọn cờ của Đảng, ánh sáng Hồ Chí Minh, sức mạnh nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, không có khó khăn, thử thách nào mà nhân dân không vượt qua; không có mục tiêu cao đẹp nào mà dân tộc không đạt tới.

Hướng tới tương lai, Đảng đặt mục tiêu đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, Việt Nam là quốc gia hùng cường, thịnh vượng, hạnh phúc. Đó là khát vọng của cả dân tộc, là lời thề danh dự trước lịch sử, trước nhân dân.

"Tôi kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đồng bào ta ở trong và ngoài nước, bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, hãy đoàn kết, chung sức, đồng lòng, biến khát vọng thành hiện thực; nỗ lực hơn nữa, quyết tâm hơn nữa; phát huy cao độ trí tuệ, sức sáng tạo và bản lĩnh Việt Nam; thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước đã đề ra, Nhân dân mong đợi", người đứng đầu Đảng đề ra.

Tổng Bí thư tuyên bố kiên quyết, kiên trì bảo vệ độc lập, tự do, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc bằng sức mạnh tổng hợp của cả dân tộc: sức mạnh chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học, công nghệ, quân sự, đối ngoại và sức mạnh lòng dân.

Việt Nam muốn là bạn, là đối tác tin cậy với tất cả các nước trên thế giới. Đất nước cũng tuyệt đối không nhân nhượng trước mọi âm mưu, hành động xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; kiên quyết bảo vệ vững chắc lợi ích quốc gia, dân tộc.

Tổng Bí thư gửi tới đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước, người Việt Nam ở nước ngoài, bạn bè quốc tế lời chúc mừng nồng nhiệt nhất nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

"Đất nước Việt Nam trường tồn; Tổ quốc Việt Nam hòa bình, Dân tộc Việt Nam thịnh vượng, phát triển. Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam quang vinh, muôn năm. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của Chúng ta. Vinh quang mãi mãi thuộc về Nhân dân", Tổng Bí thư khép lại bài phát biểu dài khoảng 15 phút.

Sơn Hà

