Việt Nam hạ bệ Thái Lan ở cầu mây nam SEA Games

Thái Lan lần đầu hụt HC vàng cầu mây 4 nam SEA Games, khi thua Việt Nam 15-11, 7-15, 15-17 ở bán kết chiều nay 18/12.

Trong trận bán kết hai, Thái Lan sớm vượt lên dẫn trước Việt Nam khi thắng 15-11 ở hiệp một, dưới sự cổ vũ của hàng trăm khán giả tại nhà thi đấu tỉnh Nakhon Pathom. Nhưng tình thế đảo chiều trong hiệp hai khi đội khách thắng ngược 15-7, để cân bằng tỷ số. Ở hiệp quyết định, cú móc cầu của Nguyễn Văn Lý đem về chiến thắng lịch sử cho cầu mây nam Việt Nam tại SEA Games 33.

Đội cầu mây nam mừng chiến thắng trước Thái Lan ở bán kết nội dung 4 người SEA Games tại nhà thi đấu tỉnh Nakhon Pathom, Thái Lan chiều 18/12/2025. Ảnh: chụp màn hình

Đây là lần đầu Việt Nam thắng Thái Lan ở nội dung 4 nam tại SEA Games. Trước đây, chủ nhà luôn giành HC vàng nội dung này, tại Đại hội 29, 31 và 32. Ở những kỳ này, Việt Nam chỉ luôn giành HC đồng vì thua ở bán kết.

Tuy nhiên, trận đấu chiều 18/12 thay đổi lịch sử, khi đội nam lần đầu đổi màu huy chương nội dung 4 người. Trong trận chung kết lúc 17h hôm nay, đội nam sẽ gặp Myanmar, đối thủ không được đánh giá cao hơn. Nếu giành HC vàng, đây sẽ là lần đầu cầu mây nam Việt Nam vô địch SEA Games ở mọi nội dung. Trước đây, thành tích tốt nhất của cầu mây nam Việt Nam là HC bạc nội dung 2 người tại SEA Games 25 ở Lào.

Đội cầu mây nam từng nhiều lần gục ngã trước ngưỡng thiên đường tại giải vô địch thế giới, với bốn lần liên tiếp về nhì. Tại giải thế giới năm nay, thầy trò Trần Huỳnh Đạt cũng làm nên địa chấn khi loại Thái Lan ở bán kết, nhưng thua Nhật Bản trong trận chung kết.

Thái Lan là cái nôi của cầu mây và cũng có sức mạnh vượt trội ở môn này so với thế giới. Trong 20 năm qua tại SEA Games, họ đã giành 54 HC vàng, chiếm tỷ lệ 56%. Việt Nam mới giành 1 HC vàng, ở nội dung đôi nữ tại SEA Games 32 ở Campuchia, khi Thái Lan không tham dự.

Kỳ này, Việt Nam đã giành 1 HC bạc nội dung đồng đội nữ (3 người).

Cũng trong hôm nay, đội cầu mây nữ Việt Nam thắng Myanmar 15-13, 15-7 để vào chung kết gặp Thái Lan. Trận chung kết 4 nữ dự kiến diễn ra lúc 16h, trước trận chung kết 4 nam.

Xuân Bình