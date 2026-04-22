Việt Nam được đánh giá cao về sử dụng chỉ số đổi mới sáng tạo

Việt Nam được WIPO đánh giá cao trong việc sử dụng chỉ số GII như một công cụ điều hành, cùng nỗ lực dùng đổi mới sáng tạo để phát triển quốc gia.

Tại cuộc gặp song phương với Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Hoàng Minh, bên lề phiên họp thứ 67 của Đại hội đồng Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) ngày 21/4 tại Geneva, Tổng giám đốc WIPO Daren Tang đánh giá Việt Nam là hình mẫu về đổi mới sáng tạo của các nền kinh tế mới nổi mà WIPO muốn chia sẻ với thế giới.

Theo đó, Việt Nam có cam kết chính trị mạnh mẽ, đưa khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo vào các chiến lược phát triển quốc gia. Người đứng đầu WIPO cũng nhấn mạnh sở hữu trí tuệ "không chỉ là bảo hộ pháp lý mà là công cụ để thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế tri thức".

Theo ông Daren Tang, Việt Nam đã nỗ lực trong việc sử dụng Chỉ số đổi mới sáng tạo (GII) như một công cụ điều hành của Chính phủ, cùng với việc xây dựng Bộ chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) và "tương tác hài hòa giữa chính sách về sở hữu trí tuệ và đổi mới sáng tạo".

Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Hoàng Minh (phải) cùng Tổng giám đốc WIPO Daren Tang. Ảnh: Cục Sở hữu trí tuệ

Báo cáo Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (Global Innovation Index - GII) công bố tháng 9/2025 ghi nhận Việt Nam xếp hạng 44, giữ nguyên vị trí so với 2024.

Trong các chỉ số thành phần, Việt Nam dẫn đầu ở ba lĩnh vực. Cụ thể, Việt Nam xếp số một thế giới về nhập khẩu công nghệ cao với tỷ lệ 29,4%, cùng vị trí với Hong Kong (Trung Quốc), trong khi Malaysia và Philippines lần lượt xếp thứ ba và thứ tư. Chỉ số này cho thấy nền kinh tế Việt Nam phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu công nghệ cao, nhưng đồng thời thể hiện khả năng hội nhập sâu với chuỗi cung ứng toàn cầu.

Tại đại hội, Thứ trưởng Hoàng Minh nhấn mạnh sở hữu trí tuệ ngày càng được xem là động lực quan trọng cho đổi mới sáng tạo, tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững, đồng thời nhấn mạnh vai trò trung tâm của khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong chiến lược phát triển của Việt Nam giai đoạn 2026-2031. Việt Nam tái khẳng định cam kết ủng hộ định hướng phát triển của WIPO và tiếp tục hợp tác nhằm xây dựng hệ sinh thái sở hữu trí tuệ toàn cầu công bằng, bao trùm và bền vững.

Thứ trưởng Hoàng Minh (thứ ba từ trái sang) tại hội nghị. Ảnh: Cục Sở hữu trí tuệ

Trong khuôn khổ sự kiện, Thứ trưởng cũng làm việc với Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Geneva để trao đổi, thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và WIPO, liên quan đến các nội dung như tăng cường hỗ trợ kỹ thuật trong hoàn thiện khung pháp lý về sở hữu trí tuệ; triển khai chương trình đào tạo chuyên sâu, nâng cao năng lực cho cán bộ thực thi và cộng đồng doanh nghiệp; phát triển công cụ và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp khai thác, thương mại hóa tài sản trí tuệ; thúc đẩy sáng kiến đổi mới sáng tạo, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ số và khởi nghiệp.

Hai bên cũng cập nhật tình hình hợp tác trong lĩnh vực quyền tác giả và lĩnh vực bảo hộ giống cây trồng, ghi nhận những tiến triển tích cực trong trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm về quản lý và thực thi quyền.

Trước đó, trong phiên đại hội, đoàn Việt Nam cũng tham gia bầu tổng giám đốc cho nhiệm kỳ 2026-2032 của WIPO. Đây là nội dung bắt buộc trong chương trình nghị sự năm 2026 của tổ chức này, đồng thời là hoạt động thực hiện nghĩa vụ của các quốc gia thành viên trong việc tham gia, thảo luận và quyết định các vấn đề nhân sự cấp cao của WIPO. Theo đó, ông Daren Tang được bầu cho vị trí tổng giám đốc nhiệm kỳ thứ hai kéo dài sáu năm, từ ngày 1/10/2026 đến 30/9/2032.

Lưu Quý