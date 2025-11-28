Việt Nam đặt mục tiêu đoạt ít nhất 90 HC vàng SEA Games 33

Hà NộiĐoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games ở Thái Lan với 1.165 thành viên, cùng mục tiêu giành từ 90 đến 110 HC vàng.

Việt Nam sẽ tranh tài ở 47 trong 50 môn, với 443 trong tổng số 573 nội dung thi đấu. Với số huy chương mục tiêu kể trên, đoàn dự kiến sẽ nằm trong top 3 tại Đại hội lần thứ 33.

Tại lễ xuất quân ở Văn phòng Chính phủ chiều nay, Phó cục trưởng Cục Thể dục Thể thao (TDTT) kiêm Trưởng đoàn Việt Nam Nguyễn Hồng Minh cho biết mục tiêu đã được tính toán kỹ dù có nhiều khó khăn. "Một số môn trọng điểm đang trẻ hóa lực lượng nên VĐV thiếu kinh nghiệm", ông cho biết. "Bên cạnh đó, chúng ta phải cạnh tranh quyết liệt với chủ nhà Thái Lan, Indonesia, Malaysia và Philippines".

Đội tuyển nữ Việt Nam mừng HC vàng SEA Games 32 tại sân Olympic ở Phnom Penh, Campuchia vào tháng 5/2023. Ảnh: Đức Đồng.

Việt Nam lần đầu dự SEA Games vào năm 1989. Đoàn đoạt ba HC vàng, 11 HC bạc và năm HC đồng, để đứng thứ bảy trong chín đoàn trên bảng tổng. Đến năm 2003 trên sân nhà, Việt Nam đứng nhất với 158 HC vàng, 97 HC bạc và 91 HC đồng. Sau đó, Việt Nam luôn duy trì vị trí trong top 3, với hai kỳ gần nhất 2021 và 2023 đều dẫn đầu.

Thành tích tốt nhất của Việt Nam là giành 205 HC vàng năm 2021 trên sân nhà. Xếp sau là 158 (2003), 136 (2023) 98 (2019) và 96 (2011).

Sau 18 kỳ Đại hội, Việt Nam đoạt 1.269 HC vàng, 1.097 HC bạc và 1.221 HC đồng. Thành tích này đứng thứ tư ở Đông Nam Á, sau Malaysia (1.376 – 1.363 – 1872), Indonesia (1.982 – 1.876 – 1.970) và Thái Lan (2.453 – 2.127 – 2.204).

Đoàn thể thao Việt Nam sẽ dự SEA Games 33 với 1.165 thành viên, trong đó có 841 VĐV và 191 HLV. Lực lượng này có 223 người tham gia bằng nguồn ngân sách xã hội hóa. Số còn lại do Cục TDTT chi trả, với các khoản vé máy bay, hành lý quá cước, di chuyển nội địa, ăn ở, tiêu vặt, liên lạc, visa, hộ chiếu, cùng phí thuê văn phòng và phương tiện tập luyện.

Thủ tướng Phạm Minh Chính vẫy cờ tại lễ xuất quân Đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games 33 tại Văn phòng Chính phủ ở Hà Nội, ngày 28/11/2025. Ảnh: Quý Lượng.

Việt Nam sẽ tham dự các môn, gồm điền kinh, thể dục dụng cụ, thể dục aerobic, xe đạp, đấu kiếm, vật, ba môn phối hợp (triathlon), cử tạ, bi sắt, cờ, bắn súng, bắn cung, trượt băng nghệ thuật, trượt băng tốc độ, bowling, leo núi thể thao, teqball, kéo co, thể thao điện tử.

Các môn võ có karate, judo, taekwondo, pencak silat, muay Thái, ju-jitsu, kickboxing, boxing, wushu, võ thuật tổng hợp (MMA). Các môn bóng, cầu có bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền, tennis, bóng bàn, bóng ném, bóng chày, golf, cầu lông, cầu mây. Các môn dưới nước, gồm bơi, nhảy cầu, đua thuyền truyền thống, đua thuyền buồm (sailing), canoeing, rowing, mô tô nước (jetski).

Điền kinh tham dự đông nhất với 51 VĐV trong 68 thành viên. Chỉ tiêu cũng là cao nhất với 12 HC vàng, bằng kỳ trước. Trong khi đó, hai mỏ vàng của Việt Nam ở SEA Games 32 là lặn (14 HC vàng) và vật (13), lần lượt không được tổ chức và cắt giảm số nội dung.

SEA Games 33 diễn ra từ ngày 9/12 đến 20/12. Hai môn thi đấu từ ngày 3/12 là bóng đá nam bảng A và B, cùng polo cưỡi ngựa.

Hai thành phố chính tổ chức là Bangkok và Chonburi. Trong khi đó, Songkhla phải hủy tổ chức vì lũ lụt và chuyển các môn về Bangkok.

Hiếu Lương