Việt Nam chưa chắc đi tiếp kể cả thắng Malaysia

Việt Nam đứng trước cơ hội lớn vào tứ kết U23 châu Á 2022 nếu thắng trận cuối bảng C, nhưng vẫn bị loại một khi Thái Lan hòa Hàn Quốc từ tỷ số 3-3.

Malaysia đã chắc chắn bị loại, khi chưa có điểm nào sau hai trận, còn Thái Lan và Hàn Quốc được bốn điểm. Thái Lan đứng đầu bảng nhờ chỉ số fair-play là 0, còn Hàn Quốc là -3 do đã nhận một thẻ vàng và một thẻ đỏ. Việt Nam đang đứng thứ ba và gặp Malaysia, trong khi Thái Lan phải quyết đấu Hàn Quốc ở lượt cuối cùng ngày 8/6.

Tiền vệ Lê Văn Đô (phải) qua người ở trận gặp Hàn Quốc trên sân Lokomotiv hôm 5/6. Ảnh: Lâm Thỏa

Việt Nam không có cách nào khác là phải thắng Malaysia. Nếu hoà hoặc thua, thầy trò Gong Oh-kyun sẽ bị loại. Nếu đạt được điều kiện cần này, Việt Nam vẫn cần chờ kết quả trận đấu còn lại. Tiêu chí xếp thứ tự vòng bảng tính đối đầu giữa các đội bằng điểm, trước khi xét đến hiệu số bàn thắng bại.

Nếu Việt Nam thắng Malaysia, mà trận Thái Lan - Hàn Quốc có kết quả thắng thua, thầy trò Gong sẽ vào tứ kết với vị trí nhì bảng C và gặp đội nhất bảng D ở tứ kết. Nếu Thái Lan hòa Hàn Quốc, ba đội bảng C sẽ cùng được năm điểm và được xét riêng kết quả đối đầu với nhau. Hai cuộc đối đầu trước đó đều hòa, khi Việt Nam hòa Thái Lan 2-2 và hòa Hàn Quốc 1-1.

Nếu Thái Lan hoà Hàn Quốc 0-0 hoặc 1-1, Việt Nam và Thái Lan sẽ vào tứ kết còn Hàn Quốc bị loại.

Nếu Thái Lan hoà Hàn Quốc 2-2, đoàn quân của Worrawoot Srimaka sẽ đi tiếp với vị trí nhất bảng C. Khi đó Việt Nam và Hàn Quốc sẽ phải so hiệu số bàn thắng bại. Để đảm bảo hơn hiệu số, đoàn quân của Gong cần thắng Malaysia cách biệt bốn bàn trở lên. Trường hợp Việt Nam và Hàn Quốc có số bàn thắng và bàn thua như nhau, hai đội sẽ so chỉ số fair-play. Chỉ số này của Việt Nam đang là -1, và của Hàn Quốc là -3.

Nếu Thái Lan hoà Hàn Quốc 3-3 trở lên, hai đội này sẽ dắt tay nhau vào tứ kết lần lượt với vị trí nhất và nhì bảng. Còn Việt Nam phải dừng bước dù thắng Malaysia.

Bóng đá Việt Nam từng giành suất đi tiếp nhờ chỉ số fair-play. Tại Asian Cup 2019, thầy trò Park Hang-seo vượt qua vòng bảng do nhận ít hơn Lebanon hai thẻ vàng. Ở vòng loại U19 nữ châu Á cũng trong năm 2019, Việt Nam cũng hơn Iran một điểm fair-play.

Xuân Bình