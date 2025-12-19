Việt Nam chỉ thua Thái Lan một trận ở bóng đá trẻ suốt 8 năm

Kể từ 2017, Việt Nam đã gặp Thái Lan tổng cộng 22 trận bóng đá nam cấp U17, U20 rồi U23, và chỉ thua đúng một trận.

Trận đấu đó là bán kết U16 Đông Nam Á tại Indonesia, khi Thái Lan đánh bại Việt Nam 2-1 vào ngày 1/7/2024. Còn lại, Việt Nam thắng 11, hòa 10, với tổng cộng 28 bàn và thủng lưới 12 lần.

Điều này cho thấy sự vượt trội của bóng đá trẻ nước nhà so với kình địch khu vực những năm gần đây.

Các cầu thủ Thái Lan đổ gục sau trận thua ngược Việt Nam 2-3 ở chung kết SEA Games trên sân Rajamangala, thành phố Bangkok, Thái Lan, tối 18/12/2025. Ảnh: Đức Đồng

Ở cấp U23, trận thua gần nhất của Việt Nam trước Thái Lan có tỷ số 0-3 ở vòng bảng SEA Games 29 tại Malaysia ngày 24/8/2017. Kể từ đó, đội bất bại 10 trận gặp đối thủ này, trong đó có 6 thắng, 4 hòa, ghi 17 bàn và thủng lưới 8 lần. Có ba trận chung kết ở đó, là U23 Đông Nam Á 2022, SEA Games 31 và 33.

Ở cấp U20, trận thua gần nhất của Việt Nam thậm chí đã cách đây 10 năm, với tỷ số 0-6 tại chung kết U19 Đông Nam Á ở Lào ngày 4/9/2015. Kể từ đó, Việt Nam bất bại 10 trận gặp Thái Lan, với 6 thắng, 4 hòa, ghi 9 bàn và chỉ thủng lưới 3 lần.

Ở cấp U17, Việt Nam bất bại bốn trận liên tiếp trước Thái Lan, cho đến trận bán kết U16 Đông Nam Á kể trên.

Ở cấp đội tuyển quốc gia, cục diện cân bằng hơn. Trong 10 cuộc đối đầu gần nhất, mỗi đội đều thắng ba, hòa bốn và thua ba trận. Cả hai cũng chia sẻ chức vô địch sáu kỳ gần nhất ở ASEAN Cup (tên cũ là AFF Cup). Trong đó, Thái Lan bốn lần đăng quang, còn Việt Nam hai lần.

Chứng kiến trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33 tối 18/12, nhiều chuyên gia bóng đá Đông Nam Á nhận xét Việt Nam và Thái Lan ở trình độ vượt trội so với phần còn lại tại cấp độ này.

"Xem các trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan luôn làm tôi vui", chuyên gia người Singapore, Rhysh Rai nói. "Hai quốc gia này luôn sản sinh những cầu thủ bản địa có kỹ thuật tốt trong nhiều thập kỷ, và luôn nằm trong nhóm những đội bóng hàng đầu khu vực".

Một chuyên gia khác người Singapore, Shasi Kumar viết: "Tôi tự hỏi làm sao chúng ta có thể đạt được trình độ như vậy. Trước hết, chúng ta không thể cạnh tranh với cường độ thi đấu như thế này".

Trên sân Rajamangala tối 18/12, Thái Lan khởi đầu đầy khí thế và sớm tạo lợi thế khi dẫn 2-0 chỉ sau 31 phút. Tuy nhiên, sang hiệp hai, thế trận đảo chiều. Nguyễn Đình Bắc thắp lại hy vọng cho Việt Nam bằng bàn rút ngắn trên chấm phạt đền ở phút 49, trước khi hậu vệ Waris Choolthong lúng túng phản lưới nhà từ một pha chống phạt góc phút 60.

Trận đấu phải bước vào hiệp phụ, nơi cầu thủ vào sân thay người Nguyễn Thanh Nhàn ghi bàn quyết định, giúp Việt Nam thắng ngược 3-2 và giành HC vàng SEA Games ngay trên đất Bangkok.

Hiếu Lương - Xuân Bình