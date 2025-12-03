Việt Nam bắt đầu chiến dịch tìm lại HC vàng SEA Games

Thái LanTrong kỳ SEA Games 33 có nhiều thay đổi về thể thức, hôm nay Việt Nam bắt đầu hành trình tìm tấm HC vàng thứ ba ở môn bóng đá nam bằng đối thủ quen thuộc: Lào.

Tiền vệ Việt Nam Khuất Văn Khang (số 8) thi đấu trong trận thắng Lào 2-0 ở vòng bảng SEA Games 32, trên sân Prince ở thủ đô Phnom Penh, Campuchia ngày 30/4/2023. Ảnh: Lâm Thỏa

Lào - Việt Nam: 16h thứ Tư 3/12

Việt Nam đã toàn thắng 10 trận trước Lào ở các kỳ SEA Games. Trong năm trận gần nhất, đội đã đánh bại đối thủ này 4-1 và 3-0, lần lượt ở vòng bảng U23 Đông Nam Á 2023 và 2025. Trước đó là chiến thắng 1-0, 6-1 và 2-0, tại các kỳ SEA Games 2015, 2019 và 2023.

Ở họp báo trước trận vào chiều 2/12, HLV Kim Sang-sik cho rằng các cuộc đấu Lào "không còn dễ dàng". Đây không phải là phép ngoại giao thông thường, mà xuất phát từ thực tế. Nhà cầm quân người Hàn Quốc khẳng định Lào là đã trở thành một tập thể được cải thiện đáng kể dưới sự dẫn dắt của đồng nghiệp, cũng là đồng hương Ha Hyeok-jun. Ông Kim nhận thấy sự khó chịu trong lối chơi của đối thủ ở trận thắng 2-0, tại vòng loại cuối Asian Cup 2027 hôm 19/11. Trận đó, Việt Nam chơi khá chật vật, phải nhờ đến những pha lập công trong hiệp hai của cầu thủ vào thay người Nguyễn Xuân Son và Phạm Tuấn Hải mới giành được ba điểm.

Để chuẩn bị cho SEA Games 33, HLV Ha đã cấy ghép nhiều cầu thủ lứa U22 vào đội tuyển quốc gia. Ông thừa nhận những va vấp ở vòng loại cuối Asian Cup giúp cầu thủ trưởng thành hơn, và tăng thêm tự tin vào hành trình tại Thái Lan. Ba nhân tố đáng chú ý nhất của họ là hậu vệ Phoutthavong Sangvilay đang chơi cho BG Pathum United ở Thai League 1, tiền vệ Damoth Thongkhamsavath (Thanh Hóa, V-League) và Sayfon Keohanam (Hua Hin Maraleina, Thai League 3).

Chuyên gia Phan Anh Tú đánh giá Lào mạnh về kỷ luật tổ chức và phòng ngự, dù chất lượng cá nhân khó so sánh với Việt Nam. "Quan trọng là phải tận dụng tốt các cơ hội ghi bàn", ông nói với VnExpress. "Việt Nam cũng có lợi thế thể hình để tận dụng các tình huống cố định hoặc bóng bổng".

Ngoài giành ba điểm, ông Tú nêu ra hai mục tiêu. Thứ nhất là thắng đậm để tạo lợi thế ở bảng B, và áp lực với đối thủ trực tiếp Malaysia. Thứ hai, các cầu thủ phải cởi bỏ áp lực và hạn chế chấn thương.

HLV Kim Sang-sik (phải) bắt tay HLV Ha Hyeok-jun ở họp báo trước trận Việt Nam gặp Lào tại bảng B SEA Games 33, ở sân Rajamangala, ngày 2/12/2025. Ảnh: Đức Đồng

Bóng đá nam SEA Games 33 chứng kiến thay đổi lịch sử khi chia làm ba bảng. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt, để chọn ra ba đội nhất và một đội nhì thành tích tốt nhất vào bán kết. Các đội sẽ không còn phải giải bài toán thể lực do mật độ thi đấu dày như trước, nhưng buộc phải tập trung tối đa vì sảy chân nửa nhịp cũng có thể kết thúc hành trình.

Đại hội năm nay cũng cho phép mỗi đội được đăng ký 23 cầu thủ, thay vì 20 như trước. Ngoài thêm thủ môn, ban huấn luyện có thêm ít nhất hai lựa chọn nhân sự. Những cái tên sang Thái Lan đợt này hầu hết là ưng ý nhất với HLV Kim, trừ việc tiền vệ Nguyễn Văn Trường bị đứt dây chằng đầu gối, còn tiền đạo Bùi Vĩ Hào chưa hoàn toàn bình phục chấn thương nên bị loại.

Lực lượng hiện tại đã được trui rèn suốt một năm qua, với ba giải giao hữu U22 Panda Cup tại Trung Quốc, một chuyến tập huấn Qatar, cùng chức vô địch U23 Đông Nam Á 2025. Bảy cái tên từng cùng ĐTQG tham gia giải chính thức có thủ môn Trần Trung Kiên, trung vệ Nguyễn Hiểu Minh, Phạm Lý Đức, tiền vệ Khuất Văn Khang, Nguyễn Thái Sơn, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc và Nguyễn Thanh Nhàn.

Sau khi hoàn thành mục tiêu trước Lào, Việt Nam có một tuần chuẩn bị cho trận cuối gặp Malaysia vào ngày 11/12. Ngoài Malaysia, ban huấn luyện cũng lên kế hoạch xem Thái Lan và Indonesia thi đấu. Đây được coi là hai đối thủ khó chịu nhất cho hành trình "săn" HC vàng SEA Games thứ ba, sau khi đăng quang ở kỳ 30 và 31.

