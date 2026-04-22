Việt - Hàn hợp tác về công nghệ số, đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ

Hà NộiBa bản thỏa thuận về công nghệ số, đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ được Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Việt Nam và các đối tác Hàn Quốc trao chiều 22/4.

Lễ ký và trao văn kiện hợp tác được chứng kiến bởi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung sau hội đàm và lễ đón cấp Nhà nước tại Phủ Chủ tịch.

Theo đó, Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Bộ Khoa học, Công nghệ thông tin và Truyền thông Hàn Quốc đã ký Khung Kế hoạch tổng thể hợp tác về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Hai bên thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược trong giai đoạn mới, gắn ưu tiên phát triển của Việt Nam với thế mạnh công nghệ, công nghiệp của Hàn Quốc. Theo văn kiện này, hai bên sẽ tăng cường hợp tác nghiên cứu và phát triển (R&D) trong các công nghệ chiến lược, thúc đẩy hình thành các nhóm nghiên cứu chung, nền tảng đổi mới sáng tạo chung, đồng thời đẩy mạnh đào tạo, trao đổi nhân lực và chuyên gia.

Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ KH-CN Hàn Quốc Kyung Hoon Bae (trái) và Bộ trưởng KH-CN Việt Nam Vũ Hải Quân (phải) trao Bản ghi nhớ hợp tác về Khung Kế hoạch tổng thể hợp tác về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, trước chứng kiến của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: Giang Huy

Việt Nam và Hàn Quốc cũng ký và trao Bản ghi nhớ về hợp tác số tập trung vào những lĩnh vực đang dẫn dắt tăng trưởng mới như trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ viễn thông thế hệ mới (5G, 6G), quản lý tài nguyên viễn thông, phát triển hạ tầng số, tiêu chuẩn và đánh giá chất lượng dịch vụ. Hai bên cũng sẽ mở rộng phối hợp trong chuyển đổi số và phát triển bền vững kỹ thuật số.

Ở lĩnh vực Sở hữu trí tuệ, hai bên đã hợp tác từ nhiều năm trước, thông qua các bản ghi nhớ năm 2018 và 2023. Khác với giai đoạn trước, các thỏa thuận chỉ dừng ở cấp cơ quan chuyên môn, hợp tác lần này thiết lập cơ chế phối hợp rộng hơn giữa hai cơ quan quản lý. Không chỉ nâng tầm hợp tác, bước chuyển này nhằm phù hợp với tốc độ phát triển của hệ thống sở hữu trí tuệ hai nước, đồng thời đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn về thương mại hóa công nghệ và bảo hộ tài sản trí tuệ xuyên biên giới.

Bộ trưởng Sở hữu trí tuệ Hàn Quốc (trái) và Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Việt Nam (phải) trao Bản ghi nhớ về tăng cường hợp tác trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, trước chứng kiến của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: Giang Huy

Nội dung chính của thỏa thuận tập trung vào việc thiết lập cơ chế hợp tác linh hoạt và toàn diện nhằm thúc đẩy việc tạo lập, bảo hộ và khai thác quyền sở hữu trí tuệ vì lợi ích chung của hai nước. Trụ cột hợp tác bao gồm các vấn đề như: khung pháp lý và nghiệp vụ, chuyển đổi số, nhãn hiệu và thực thi quyền, thương mại hóa tài sản trí tuệ.

Cụ thể, hai bên sẽ chia sẻ kinh nghiệm xây dựng chính sách sở hữu trí tuệ, tiếp tục triển khai chương trình thẩm định nhanh đơn sáng chế (PPH); trao đổi dữ liệu đã công bố liên quan đến sáng chế, nhãn hiệu và kiểu dáng công nghiệp; chia sẻ phương pháp luận về phân tích dữ liệu; kinh nghiệm ứng dụng AI trong quản trị; phối hợp ngăn chặn hàng giả, xâm phạm nhãn hiệu và các đơn đăng ký có dụng ý xấu; thúc đẩy định giá, tài chính dựa trên tài sản trí tuệ và đào tạo nguồn nhân lực.

Đối tác của Việt Nam trong thỏa thuận lần này là Bộ Sở hữu trí tuệ Hàn Quốc (MOIP), cơ quan vừa được nâng cấp lên cấp Bộ vào tháng 11/2025. Đây cũng là Bộ Sở hữu trí tuệ đầu tiên trên thế giới. Động thái này khẳng định tầm nhìn chiến lược của Chính phủ Hàn Quốc trong việc coi trí tuệ và đổi mới sáng tạo là động lực cốt lõi cho tăng trưởng quốc gia.

Hàn Quốc hiện đứng thứ tư thế giới về số lượng đơn đăng ký sáng chế. Năm 2025, lượng đơn đăng ký sáng chế nộp tại đây vượt mốc 260.000, mức cao nhất trong lịch sử Hàn Quốc. Trong đó, lượng đơn đăng ký thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) tăng 21,1%, còn pin thứ cấp tăng 14,4%.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cùng phu nhân thăm cấp nhà nước tới Việt Nam ngày 21-24/4. Đây là lần đầu tiên Tổng thống Lee Jae Myung đến Việt Nam sau khi ông nhậm chức hồi tháng 6/2025. Chuyến thăm được thực hiện sau khi Việt Nam vừa kiện toàn ban lãnh đạo cấp cao sau Đại hội XIV của Đảng.

Trọng Đạt