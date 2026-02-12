Viện trợ của Mỹ cho Ukraine đã giảm 99%

Viện nghiên cứu Đức cho biết viện trợ của Mỹ dành cho Ukraine trong năm 2025 đã giảm khoảng 99% so với trung bình giai đoạn 2022-2024.

Báo cáo do Viện nghiên cứu Kinh tế Thế giới Kiel, có trụ sở ở Đức, công bố hôm 11/2 cho thấy viện trợ quân sự từ các nước châu Âu tới Ukraine đã tăng 67% trong năm 2025 so với mức trung bình hàng năm trong giai đoạn 2022-2024, viện trợ tài chính và nhân đạo cũng tăng 59%.

Trong khi đó, tổng viện trợ của Mỹ cho Ukraine cùng kỳ, gồm quân sự, tài chính và nhân đạo, đã giảm 99%.

Hỗ trợ gia tăng từ châu Âu giúp dòng viện trợ vào Ukraine không chịu quá nhiều biến động, bất chấp mức đóng góp của Mỹ sụt giảm mạnh. Dù vậy, tổng viện trợ quân sự mà Kiev nhận được trong năm 2025 vẫn thấp hơn 13% so với mức trung bình hàng năm giai đoạn 2022-2024.

Giới chức Mỹ và Ukraine chưa bình luận về thông tin.

Binh sĩ Ukraine cầm đạn pháo gần thành phố Pokrovsk ở tỉnh Donetsk hồi tháng 11/2025. Ảnh: AFP

Viện trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine sụt giảm mạnh kể từ khi Tổng thống Donald Trump trở lại nắm quyền hồi tháng 1/2025. Ông đã không phân bổ thêm gói viện trợ quốc phòng mới nào trong khuôn khổ Quyền Điều chỉnh Nguồn lực Tổng thống (PDA), công cụ thường xuyên được Mỹ sử dụng dưới thời cựu tổng thống Joe Biden.

Thay vào đó, chính quyền Trump bán vũ khí cho đồng minh trong NATO để những nước này chuyển giao cho Kiev, trong khuôn khổ cơ chế Danh sách Yêu cầu Ưu tiên của Ukraine (PURL).

Viện Kiel cho biết các nước NATO tham gia PURL đã mua tổng cộng 4,39 tỷ USD vũ khí Mỹ cho Ukraine trong năm 2025, trong đó có nhiều pháo phản lực HIMARS và tổ hợp phòng không Patriot. Liên minh châu Âu (EU) cung cấp hầu hết viện trợ nhân đạo và tài chính cho Kiev, còn phần lớn viện trợ quân sự đến từ nhóm nhỏ các quốc gia châu Âu.

"Nhu cầu ngân sách ngày càng tăng của Ukraine chủ yếu được đáp ứng thông qua những khoản vay và viện trợ không hoàn lại từ EU", Christoph Trebesch, người đứng đầu bộ phận theo dõi viện trợ cho Ukraine ở Viện Kiel, cho biết.

Ông Trebesch cho rằng quá trình hỗ trợ Ukraine được phân bổ công bằng giữa các nước thành viên EU, cụ thể là tương ứng với tỷ trọng GDP của từng quốc gia. Tuy nhiên, xu hướng này chỉ xuất hiện trên khía cạnh viện trợ tài chính, còn viện trợ quân sự vẫn đòi hỏi sự đóng góp từ từng nước thành viên theo hình thức song phương, với mức độ chia sẻ gánh nặng thấp hơn nhiều.

Tây Âu là khu vực cung cấp nhiều viện trợ quân sự cho Ukraine nhất trong năm 2025, đứng thứ hai là Bắc Âu. Trong đó, Anh và Đức đóng góp 2/3 tổng viện trợ quân sự của khu vực Tây Âu trong giai đoạn 2022-2025.

Hỗ trợ quân sự từ Đông Âu cho Ukraine đã giảm từ 17% trong năm 2022 xuống còn 2% năm 2025, còn Nam Âu là từ 7% xuống còn 3%.

Phạm Giang (Theo Kyiv Independent)