Video hậu trường hé lộ cách ông Trump phản bác đối thủ trên mạng xã hội

Video về hậu trường tranh cử cho thấy ông Trump vừa xem truyền hình trực tiếp bài phát biểu của bà Harris vừa đưa ra phản bác để trợ lý đánh máy và chia sẻ lên mạng xã hội.

Trong video được cắt ra từ loạt phim Art of the Surge, ông Donald Trump hồi tháng 8 ngồi trong một căn phòng tại khách sạn của mình ở Las Vegas, theo dõi ứng viên đảng Dân chủ Kamala Harris phát biểu tại Đại hội đảng Dân chủ qua TV.

Ông Trump ngồi cạnh trợ lý Natalie Harp, người phụ trách đánh máy lời nói của ông để chia sẻ ngay lập tức lên Truth Social, nền tảng mạng xã hội do ông sáng lập. Vây quanh ông là các thành viên cấp cao trong đội ngũ vận động tranh cử gồm Matt Gaetz, Tulsi Gabbard, Dan Scavino, Stephen Miller và Susie Wiles.

Trong khi Harp liên tục gõ bàn phím, ông Trump nói ra phần nhận xét của mình, thỉnh thoảng liếc nhìn màn hình và gật gù. Bình luận về màn chào hỏi của bà Harris trước khán giả, ông nói: "Cảm ơn nhiều quá", và ngay lập tức Harp đăng bài: "Cảm ơn nhiều quá, lặp đi lặp lại, bà ấy đang làm cái gì thế?"

Ông Trump tiếp tục bình luận về bài phát biểu trong một dòng nhận xét khác: "Bà ấy đang nói về việc thời xưa San Francisco tuyệt vời thế nào trước khi bà ấy phá hủy nó, có lẽ không phải ý tưởng hay!"

Art of the Surge là loạt phim tài liệu do Tucker Carlson sản xuất và phát sóng trên X, tiết lộ hậu trường chiến dịch tranh cử của ông Trump. Harp có biệt danh là "máy in hình người", bởi luôn cầm theo máy in cầm tay và sẵn sàng cung cấp bản cứng tài liệu cho ông Trump. Cô được giao nhiệm vụ ghi chép thật nhanh dòng suy nghĩ của ông Trump thành các bài đăng ngắn gọn trên mạng xã hội.

Hậu trường hé lộ cách ông Trump đăng bài lên mạng xã hội Hậu trường ông Trump theo dõi bà Harris phát biểu hồi tháng 8. Video: X/Art of the Surge

Khi bà Harris phát biểu về quá trình trưởng thành của bản thân, ông Trump nhận xét: "Nói nhiều về tuổi thơ quá, chúng ta phải nói về vấn đề biên giới, lạm phát và tội phạm", trước khi yêu cầu nhóm trợ lý "đăng tin lên ngay".

Ông bật cười và nói với nhóm phụ tá: "Ghê đấy nhỉ?" khi bà Harris chỉ trích ứng viên đảng Cộng hòa "thiếu nghiêm túc". Thời điểm bà Harris nhắc tới các vụ truy tố hình sự mà ông Trump đối mặt, ông yêu cầu trợ lý đăng dòng nhận xét: "Các vụ này đều do bà ấy và Biden cầm đầu để chống lại đối thủ chính trị, chính là tôi!".

Trong một bài đăng khác, ông Trump nhắc đến việc bị bà Harris cáo buộc liên quan tới Dự án 2025, kế hoạch chính sách do tổ chức nghiên cứu cánh hữu Quỹ Heritage đưa ra năm 2023, với nhiều nội dung bị chỉ trích là cực đoan.

"Bà ấy nói dối về Dự án 2025, điều mà bà ấy và tất cả đảng Dân chủ đều hiểu rõ, rằng tôi hoàn toàn không liên quan", ông Trump nói.

Trợ lý Natalie Harp xuất hiện cùng ông Trump tại tòa ở New York hồi tháng 4. Ảnh: Reuters

Ông Trump từng bị chỉ trích vì đăng bài toàn chữ viết hoa trên mạng xã hội, nhưng video trên đem lại góc nhìn mới về ông cũng như cách ông phối hợp với thành viên đội ngũ tranh cử.

Trong suốt màn phát biểu của bà Harris, phụ tá của ông Trump cùng nhau thảo luận về những vấn đề ông chỉ ra và cách phản bác trên mạng xã hội.

Madeleine Westerhout, thư ký riêng của ông Trump cho tới năm 2019, từng cho biết cô viết nội dung ra giấy để ông Trump chỉnh lý trước khi đăng lên mạng xã hội.

"Ông ấy thích viết hoa một số từ, những từ như 'quốc gia'. Ông ấy cũng thích dùng dấu chấm than", Westerhout cho biết.

Hồng Hạnh (Theo Telegraph)