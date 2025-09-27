Vị tướng hai lần dẫn quân đi cứu hộ nước ngoài

18 ngày cứu hộ động đất Thổ Nhĩ Kỳ và Myanmar, nhiều thời điểm thiếu tướng Phạm Văn Tỵ phải "cân não" trước khi ra quyết định, giữa một bên là an toàn đồng đội, bên kia là sự mong chờ của người dân.

Điện thoại của thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Cục phó Cục Cứu hộ Cứu nạn Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, để chuông 24/24, "không bao giờ được hết pin". Những cuộc gọi giao nhiệm vụ, tin báo sự cố có thể đến bất kể thời điểm giữa bữa cơm, trong đêm muộn, không giờ hành chính. Hai lần ông là trưởng đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam trực tiếp đi cứu hộ thảm họa động đất nước ngoài tại Thổ Nhĩ Kỳ tháng 2/2023 và Myanmar tháng 3/2025.

Một nửa thời gian trong 40 năm đời quân ngũ của ông gắn bó với công việc cứu hộ cứu nạn, ứng phó thiên tai, sự cố sau những tháng ngày đi từ biên cương phía Bắc đến Quần đảo Trường Sa. Quen những chuyến đi không định giờ giấc, quân trang thiết yếu là lọ dầu gió, thuốc chống đau bụng, huyết áp, đôi bộ quần áo cùng mũ, dép rọ. "Lính tráng chỉ cần thế là đủ", ông nói.

Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ chia sẻ về hành trình cứu hộ động đất Thổ Nhĩ Kỳ và Myanmar Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ chia sẻ về hai chuyến đi cứu hộ động đất Thổ Nhĩ Kỳ tháng 2/2023 và Myanmar tháng 3/2025. Video: Lộc Chung

'Tướng quân tại ngoại'

Hai chuyến cứu hộ nước ngoài cách nhau 25 tháng. Ông nhớ trước ngày lên đường Bộ trưởng Phan Văn Giang dặn dò "Tướng quân tại ngoại, giao cho chú toàn quyền quyết định. Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hơn 80 anh em nhưng phải hiệu quả, thể hiện được hình ảnh đất nước, quân đội ta trước bạn bè, nhân dân thế giới". Ông nhận nhiệm vụ lớn, gãi đầu "Thủ trưởng giao thế không khác gì đánh đố, an toàn nhưng hiệu quả thì phải làm sao", nhưng cũng vinh dự "nhận bài toán khó nghĩa là được tin tưởng, đánh giá cao". Đoàn cứu hộ lên đường làm nhiệm vụ gồm có bộ phận chỉ huy; bộ đội biên phòng mang theo chó nghiệp vụ; công binh cứu sập và quân y. Động đất khiến những tòa nhà cao 5-7 tầng đổ sập, nạn nhân bị vùi lấp dưới các tầng thấp, tầng cao phía trên tạo thành "núi bêtông" hàng nghìn tấn. Cứu hộ Việt Nam dùng chó nghiệp vụ tìm kiếm nguồn hơi theo phương pháp đối chiếu, kiểm tra chéo. Công binh cứu sập dùng radar xuyên tường dò tìm vị trí chính xác nạn nhân rồi cắt bêtông đưa ra. Khi hạ tầng y tế sở tại quá tải, quân y đóng vai trò là đội điều trị nhỏ thu dung nạn nhân, cấp phát thuốc miễn phí. Các bác sĩ gồm đủ chuyên ngành nội ngoại khoa, từng tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan.

Bộ đội biên phòng và chó nghiệp vụ của Trường Trung cấp 24 Biên phòng trước ngày lên đường làm nhiệm vụ tại Thổ Nhĩ Kỳ, tháng 2/2023. Ảnh: Hoàng Phong

Vượt quãng đường hàng nghìn cây số, máy móc mang theo luôn gọn nhẹ nhưng hiệu quả cao như dụng cụ cắt, khoan bêtông, radar dò tìm xuyên tường. Mô hình tổ chức của Quân đội Việt Nam luôn được Ủy ban điều phối quốc tế và cứu hộ nước bạn đánh giá cao vì "quá chặt chẽ và hiệu quả".

Thiếu tướng Tỵ nói việc tổ chức lực lượng dựa vào kinh nghiệm thực tế của Quân đội sau những lần cứu hộ thiên tai, sự cố ở Việt Nam, như sự cố sập đường hầm dẫn nước Đạ Dâng tháng 12/2014 khiến 12 công nhân mắc kẹt và được giải cứu thành công. Lúc đó ông cùng các chỉ huy cho bộ đội công binh đào hai đường hầm cùng lúc để tiếp cận nạn nhân, đề phòng một phía gặp trục trặc thì mũi còn lại vẫn đưa được người ra. "Phương pháp cứu hộ của Quân đội không phải rút ra trong một vài ngày mà được đúc kết từ thời chiến, khi bộ đội công binh đào hầm, hào trong cát, đào đến đâu chống lún sập đến đó", ông nhấn mạnh.

Lực lượng cứu hộ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ, tháng 2/2023. Ảnh: Hoàng Phong

Những quyết định 'không thể sửa sai' Chuyến cứu hộ Thổ Nhĩ Kỳ 10 ngày, Myanmar 8 ngày chiếm phần nhỏ trong gần 20 năm ông phụ trách công tác cứu hộ cứu nạn của Quân đội. Nhưng nhiều thời điểm vị tướng phải "căng não" quyết định, giữa một bên là an toàn của các quân nhân, bên kia là ánh mắt mong chờ của người dân - những người không khác thân nhân, đồng bào mình. Tướng quân tại ngoại là được quyết định tất cả, nhưng đi kèm là trách nhiệm nặng nề bởi phía sau mỗi người lính đều có cha mẹ, vợ con. "Quyết định đưa ra chỉ tính bằng giây, phút, không được phép sai, không thể sửa chữa", ông nói. Ở Myanmar hay Thổ Nhĩ Kỳ, hiện trường cứu hộ đều là những tòa nhà ngổn ngang tạo thành những "hầm bêtông" bên dưới nát vụn, bên trên chênh vênh, gặp rung chấn nhỏ cũng có nguy cơ sập tiếp. Đi vào các "hầm bêtông" có thể gặp nguy hiểm, nhưng nếu không vào thì khó quan sát, tìm kiếm vị trí nạn nhân. Vì thế trước khi quyết định cho quân vào hiện trường, ông và tổ chỉ huy đều trực tiếp kiểm tra, đánh giá sơ bộ. Công binh làm việc trên hiện trường đổ nát tại Myanmar. Ảnh: Hoàng Phong Trong chuyến đi Myanmar cuối tháng 3 đầu tháng 4 năm nay, đoàn Việt Nam tìm kiếm chủ yếu ở thủ đô Naypyidaw, trong đó có Bệnh viện Ottara Thiri. Ngày thứ bảy đi cứu hộ, bộ đội chuẩn bị nghỉ ngơi lúc chiều muộn thì người dân nói vẫn còn nạn nhân cuối cùng là y tá bệnh viện chưa tìm thấy. Người thân nạn nhân đứng khóc, dân làng mong chờ. Trời đã tối và việc tìm kiếm trong hiện trường nồng nặc mùi tử khí ảnh hưởng đến khả năng đánh hơi của chó nghiệp vụ. Cân nhắc vài phút, ông động viên bộ đội tiếp tục vào hiện trường. Nhìn đồng đội đi vào "hầm bêtông", vị tướng lẩm nhẩm khấn nạn nhân phù hộ cho đoàn cứu hộ sớm tìm thấy để đưa về nhà. Gần nửa tiếng sau, người y tá xấu số được xác định bị vùi trong hầm thuốc, phía trên là hai tầng bêtông đè bít lối đi. Người nhà nói nếu không thể đưa ra thì "một phần thi thể cũng được". Song ông trả lời "Bộ đội Việt Nam sẽ gắng hết sức". Công binh khoan qua hai lớp bêtông rồi chui xuống hầm, gần ba tiếng sau đưa được thi thể nạn nhân ra. Quân y sơ cứu, cấp phát thuốc cho người dân Myanmar. Ảnh: Hoàng Phong Tám ngày cứu hộ ở Myanmar diễn ra trong nắng nóng trên 40 độ C cùng mùi tử khí bốc lên từ những tòa nhà đổ sập trong trận động đất 7,7 độ. Trên đầu, đối diện các quân nhân đều là những vách tường đang đổ dở. Trong khi họ phải cắt, khoan từng mảng bêtông sau khi chó nghiệp vụ đã xác định được vị trí nguồn hơi. Không gian đậm đặc tử khí, bộ đội đeo ba lớp khẩu trang, xức dầu gió trước mũi, hai bên thái dương để át mùi và chống cảm. Tìm được thi thể đã khó đưa ra còn khó hơn. Có những vị trí không thể dùng máy móc, bộ đội phải chui vào, dùng tay trực tiếp đào bới để đưa thi thể ra. Dưới hai lớp găng tay vải gai, đôi bàn tay luôn ám mùi, trắng bợt vì nước sát khuẩn. "Sao mình phải mạo hiểm thế, mạo hiểm thế thì được cái gì? Là vì dân tộc mình nghìn năm nay luôn tương thân tương ái thế, là để cho những gia đình mất người thân vơi đi mất mát. Nỗi buồn ấy cũng là nỗi buồn của chúng ta chứ đâu phải là nỗi buồn của riêng họ", ông nói. Vị trưởng đoàn khẳng định người lính chưa bao giờ chần chừ khi bước vào những tòa nhà đổ nát. Có ngày, họ còn động viên ngược "bố yên tâm, rồi sẽ tìm được" khi thấy ông đăm chiêu đốt thuốc, đi đi lại lại vì chưa tìm thấy người. Có đôi lúc vị tướng dày kinh nghiệm cứu hộ cũng viện đến phương pháp tâm linh. Nghe lính trẻ trêu "làm thầy cúng được", ông trợn mắt, giả vờ nghiêm mặt quát "Chúng mày, vớ vẩn!". Bộ đội Việt Nam chui dưới những toà bêtông để xác định vị trí nạn nhân động đất Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Hoàng Phong Song cũng có những thời điểm khiến ông nuối tiếc. Trong chuyến cứu hộ Thổ Nhĩ Kỳ tháng 2/2023, đoàn Việt Nam tìm kiếm 31 điểm thuộc tỉnh Hatay. Bộ đội dò tìm chính xác vị trí thi thể rồi bàn giao cho lực lượng giải cứu dùng máy xúc, ủi hạng nặng đưa nạn nhân ra. Trong tòa nhà 9 tầng đang sập dở, đoàn Việt Nam phát hiện vị trí tầng hầm có dấu hiệu sự sống, lập tức trao đổi tình hình và đề nghị khẩn trương đưa ra. Nhưng muốn cứu hộ buộc phải chui xuống tầng hầm trong đêm tối. Khi cứu hộ bắt đầu khoan thì các khối bêtông ầm ầm đổ xuống nên phải tạm dừng, bởi nguyên tắc quốc tế là phải đảm bảo an toàn cho lực lượng cứu hộ trong mọi tình huống. Ngày hôm sau công việc tiếp tục, toàn bộ tầng 5 đến 9 được phá dỡ nhưng nạn nhân đã qua đời. "Giá điều kiện cho phép, chúng tôi đã có thể đưa họ ra sớm hơn", ông nói về điều day dứt nhất trong hai chuyến đi. Những buồn vui trên hành trình cứu hộ xứ người thấm vào bữa ăn, giấc ngủ người lính. Ngày tìm được đủ 21 nạn nhân ở Bệnh viện Ottara Thiri, Myanmar, bộ đội trở về nơi đóng quân trong đêm muộn. Các thành viên tuột đôi găng tay nhừa nhựa, xịt nước sát trùng rồi ăn cơm. Bữa ăn muộn xong lúc 0h, đêm ấy ai ngủ cũng say trong tiết trời nóng dần 40 độ C, không quạt, không điện. Nhưng cũng có ngày bộ đội chỉ lùa miếng bí xanh, uống bát canh chua lấy sức rồi cầm theo lương khô đi làm. Ông hỏi sao không ăn lấy sức, anh em nói để dành cho trẻ nhỏ dọc đường.

Bộ đội chăm sóc chó nghiệp vụ sau nhiều giờ tìm kiếm nạn nhân động đất Myanmar. Ảnh: Thành Đạt