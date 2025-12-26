Vì sao phụ nữ trung niên vẫn cần dự phòng HPV?

Phụ nữ trung niên vẫn phải đối mặt nguy cơ nhiễm HPV và cần chủ động dự phòng.

Theo TS.BS Nguyễn Phương Tú, Giảng viên bộ môn Phụ sản, Đại học Y Hà Nội, Human papillomavirus (HPV) là một loại vi rút gây u nhú ở người, lây truyền qua đường tình dục. Có hơn 200 týp HPV được xác định. HPV có thể được đào thải khỏi cơ thể trong hầu hết trường hợp, nhưng việc nhiễm dai dẳng có thể dẫn đến các bệnh như: mụn cóc sinh dục, tiền ung thư và ung thư cổ tử cung, hậu môn sinh dục ở cả nam và nữ.

Trong đó, mụn cóc sinh dục là một bệnh lây truyền qua đường tình dục phổ biến, bệnh có thể gặp ở cả nam và nữ, phổ biến nhất ở thanh thiếu niên và người trẻ tuổi. Theo khảo sát của Hiệp hội Bệnh truyền nhiễm tại Mỹ trên nhóm đối tượng từ 14 đến 59 tuổi có quan hệ tình dục, giai đoạn 2013 - 2014, tỷ lệ nhiễm mới HPV ở phụ nữ 30 - 39 tuổi là 38,9%, 40 - 49 tuổi là 35,1%. Trong khi đó, theo ước tính của Hiệp hội Ung thư tại Mỹ vào năm 2025, phụ nữ độ tuổi 30 - 44 có tỷ lệ mắc ung thư cổ tử cung tăng 1,7% mỗi năm từ 2012 đến 2019.

Phụ nữ trung niên thuộc nhóm tuổi có tỷ lệ nhiễm HPV đáng kể. Ảnh: Photo AC

Thông thường, phải mất từ 15 đến 20 năm để các tế bào biểu mô bất thường phát triển thành ung thư cổ tử cung. Tuy nhiên, ở những phụ nữ có hệ miễn dịch suy yếu, chẳng hạn như người nhiễm HIV không được điều trị, quá trình này có thể diễn ra nhanh hơn, chỉ trong khoảng 5 đến 10 năm. Những thay đổi ban đầu ở tế bào cổ tử cung và tiền ung thư chủ yếu không gây ra triệu chứng. Các triệu chứng của ung thư cổ tử cung bao gồm: chảy máu âm đạo bất thường, chảy máu giữa chu kỳ kinh nguyệt, thời gian dài hơn so với chu kỳ bình thường; chảy máu sau hoặc trong khi quan hệ, sau khi mãn kinh, sau khi đi vệ sinh hoặc khám phụ khoa; đau ở bụng dưới hoặc xương chậu; đau khi quan hệ tình dục; tiết dịch âm đạo bất thường. Do đó, phụ nữ có các triệu chứng trên nên trao đổi với bác sĩ chuyên khoa.

Bác sĩ Tú khuyên người dân nên dự phòng HPV sớm, góp phần hạn chế nguy cơ mắc các bệnh lý liên quan HPV dẫn tới điều trị tốn kém. Hiện có nhiều mức độ dự phòng HPV, với nhiều biện pháp được khuyến nghị như:

Thay đổi hành vi, lối sống: Không hút thuốc, tăng cường vận động thể lực, dinh dưỡng hợp lý; và quan hệ tình dục an toàn, lành mạnh.

Dự phòng bằng vắc xin HPV.

Tầm soát ung thư cổ tử cung định kỳ: Việc khám sàng lọc dành cho phụ nữ từ 21 đến 65 tuổi theo hướng dẫn của chuyên gia y tế. Bên cạnh đó, người bệnh cần thăm khám chuyên gia y tế để phát hiện các trường hợp ung thư xâm lấn ở giai đoạn sớm và có hướng xử trí phù hợp.

"Chủ động dự phòng và sàng lọc định kỳ là chìa khóa giúp giảm thiểu nguy cơ mắc ung thư cổ tử cung và bảo vệ sức khỏe lâu dài cho phụ nữ", bác sĩ Tú khẳng định.

Hải My