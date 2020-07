Vì sao Lewis Hamilton thất bại ở GP Áo?

Được quyền chọn thứ tự đua ở Q3, đương kim vô địch Lewis Hamilton vẫn lỡ podium ở chặng đua F1 đầu tiên mùa 2020.

Mercedes giữ một phương pháp đặc biệt để quyết định thứ tự tay đua xuất phát ở vòng phân hạng. Họ cho phép hai tay đua thay nhau được quyền lựa chọn, rời garage trước hay sau. Tại Red Bull Ring hôm 4/7, quyền chọn thuộc về Hamilton.

Hamilton (số 44) được núp gió Bottas nhưng không tận dụng được thời cơ để giành pole. Ảnh: XPB.

Tại sao quyền chọn đi trước hay sau lại quan trọng? Red Bull Ring là một trong những đường đua có lợi rõ rệt cho chiến thuật "núp gió". Chiếc xe núp gió có thể hưởng lợi 0,15 đến 0,3 giây mỗi vòng, so với xe liền trước. Phần lớn các đội cho các tay đua tìm xe đối phương để núp gió. Nhưng, Mercedes thường được xuất phát đầu tiên ở vòng phân hạng thứ ba (Q3). Không ai muốn xuất phát đầu tiên, nhất là ở những đường đua nhiều đoạn thẳng dài như Red Bull Ring. Bởi vậy, đội đua đến từ Đức mới cho phép tay đua thay nhau lựa chọn. Chặng này là quyền của Hamilton, còn chặng sau thuộc về Valtteri Bottas.

Dĩ nhiên Hamilton chọn đi sau. Nhưng tay đua người Anh không ngờ rằng đấy lại là quyết định sai lầm. Ở lượt chạy đầu tiên của Q3, Hamilton không đạt thành tích tốt và để Bottas dẫn đầu. Đến lượt cuối, Bottas không có xe nào để núp gió, nên trút hết tốc lực. Kết quả là anh bị xoay vòng ở Turn 4. Đèn vàng ngay lập tức xuất hiện, tức là mọi tay đua đều phải giảm tốc độ, tất nhiên bao gồm cả Hamilton phía sau.

Đèn vàng biến mất ngay khi Bottas quyết định không trở lại đường đua, mà lướt trên bãi cỏ. Các tay đua tiếp tục hoàn thành vòng đua. Hamilton cải thiện được thành tích ở lượt chạy đầu tiên, nhưng vẫn chậm hơn Bottas 0,012 giây.

Đương kim vô địch thậm chí còn bị tố cáo không chạy chậm lại khi thấy đèn vàng. Hôm 4/7, ban tổ chức cho rằng Hamilton không phạm quy vì chưa đủ bằng chứng. Một ngày sau, Red Bull trình bằng chứng mới, về camera gắn trên xe Hamilton. Họ gửi video lên ban tổ chức chỉ khoảng một tiếng trước vòng đua chính. Bằng chứng này đủ rõ ràng để Hamilton ngay lập tức bị phạt ba bậc xuất phát, từ P2 xuống P5. Nếu không, Bottas sẽ không dễ thắng chặng với một chiếc W11 khác núp gió phía sau suốt chặng đua.

Tai nạn của Bottas ở Q3 GP Áo

Tại vòng đua chính, Hamilton lần lượt vượt qua Lando Norris và Alexander Albon, khi Max Verstappen phải bỏ cuộc sớm vì lỗi kỹ thuật. Khi lên vị trí thứ hai, Hamilton đã bị Bottas bỏ xa tám giây. 13 vòng sau đó, anh rút ngắn cách biệt xuống còn dưới bốn giây. Nhưng xe an toàn xuất hiện từ tai nạn của Kevin Magnussen khiến nỗ lực của Hamilton đổ xuống biển.

Xe an toàn ảo xuất hiện lần thứ hai ở vòng 50, với sự cố của Romain Grosjean và George Russell. Không may cho Mercedes bởi đèn vàng hiện lên ngay khi họ vừa đi qua lối vào pit. Tận dụng thời cơ, Albon vào pit mà không thiệt nhiều thời gian so với đối thủ. Quãng đường còn lại đủ ngắn để Albon thay lốp mềm, so với lốp thường cũ 34 vòng của hai tay đua Mercedes.

Albon tấn công kịch liệt, đầu tiên là Hamilton. Anh rút ngắn khoảng cách rồi vượt lên trên đối thủ ở vòng 61. Nhưng ngay khi thân xe Albon vượt lên một nửa, anh va chạm với Hamilton. Vài vòng sau, Albon phải bỏ cuộc, còn Hamilton bị phạt thêm năm giây. Dù về đích thứ hai, Hamilton chỉ đứng thứ tư chung cuộc do Charles Leclerc và Norris không về sau anh quá năm giây.

Mọi thứ có thể diễn ra tốt đẹp hơn với Hamilton, nếu như Bottas không gặp nạn ở Q3. Chặng đua tiếp theo vẫn diễn ra tại Red Bull Ring cuối tuần này. Khi đó quyền chọn thuộc về Bottas và người hưởng lợi từ núp gió sẽ là tay đua Phần Lan.

Xuân Bình (theo Formula1)