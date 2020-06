Mercedes sử dụng mẫu xe màu đen cho năm 2020

ĐKVĐ F1 Mercedes đổi màu xe từ bạc thành đen để ủng hộ cuộc đấu tranh đòi bình đẳng của người da màu.

Những chiếc xe của Mercedes luôn nổi tiếng với biệt danh "mũi tên bạc". Nhưng Lewis Hamilton và Valtteri Bottas sẽ lái những chiếc W11 màu đen, mang ý nghĩa đặc biệt, ở mùa giải năm nay.

Mercedes đổi màu chiếc W11 vì lý do đặc biệt. Ảnh: Mercedes.

"Chúng tôi quyết định đua bằng chiếc xe toàn màu đen trong năm 2020. Đó là một cam kết công khai để tăng tính đa dạng trong đội ngũ của chúng tôi. Và cũng là một tuyên bố chống lại phân biệt chủng tộc và mọi hình thức phân biệt đối xử", Mercedes thông báo hôm 29/6.

Trước đó, F1 đã phát động chiến dịch We Race As One, kêu gọi sự ủng hộ của mọi người cho việc chống phân biệt chủng tộc.

Hamilton, tay đua da màu của Mercedes, ủng hộ mạnh mẽ phong trào Black Lives Matter (Người da đen đáng sống). Anh tham dự một cuộc biểu tình ôn hòa ở London. Hamilton là tay đua da màu duy nhất trong lịch sử F1.

Sau cái chết của công dân Mỹ da màu George Floyd, Hamilton đã công khai chỉ trích sự im lặng của cộng đồng F1. Anh tuyên bố sẽ quỳ gối trong ngày F1 trở lại vì quyền lợi của người da màu.

Vào ngày 5/7, chặng F1 đầu tiên trong năm nay sẽ diễn ra tại Áo. Vào ngày 3/7, các đội sẽ tập luyện buổi đầu tiên, đánh dấu ngày những chiếc xe đua F1 trở lại sau nhiều tháng.

Vĩnh San (theo Sky Sports)