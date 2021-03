Vì sao Fernando Alonso bỏ cuộc ngày tái xuất F1?

Một mẩu giấy gói sandwich dính vào xe khiến tay đua F1 Fernando Alonso của Alpine phải bỏ cuộc ở Grand Prix Bahrain hôm 28/3.

Alonso trình diễn tích cực cho đến khi phải bỏ cuộc vì lý do khách quan, khiến anh vẫn chưa giành điểm F1 nào kể từ Singapore 2018. Ảnh: Motorsport

"Sau khi Alonso vào pit lần đầu, xe cậu ấy gặp vấn đề nhỏ và phải giảm hiệu suất", Giám đốc Alpine - ông Martin Budkowski - nói. "Sau khi cậu ấy vào pit lần hai, có một mẩu giấy gói sandwich kẹt bên trong đĩa phanh sau xe. Nhiệt độ ở đó tăng cao và ảnh hưởng tới hệ thống phanh. Chúng tôi phải rút cậu ấy ra khỏi cuộc đua vì lý do an toàn. Chặng đầu tiên quả không may với Alonso, với màn thể hiện của cậu ấy trước đó".

Không phải lần đầu một mẩu giấy sandwich vướng vào chiếc xe F1. Tại GP Singapore 2019, điều tương tự xảy ra với Kevin Magnussen của Haas. Mẩu giấy dính vào cánh gió trước xe, khiến anh không thể thi đấu với hiệu suất cao nhất. Nhưng, nhờ sự cố đó, một người đã thắng cược 1 ăn 10.000.

Alonso trở lại F1 sau hai mùa vắng bóng, đầu quân cho Alpine - tên mới của Renault. Chiếc Alpine không được đánh giá cao, nhưng Alonso vẫn về thứ chín ở vòng phân hạng. Anh hướng tới top 10 để kiếm điểm đầu tiên, nhưng bất thành.

"Tôi rất vui vì trở lại F1", Alonso nói sau chặng. "Màn xuất phát rất vui, và chúng tôi cải thiện nhiều vị trí. Tôi rượt đuổi với một vài đồng nghiệp quen thuộc. Nhưng, tôi thất vọng vì không thể về đích. Cuộc đua rất căng thẳng ở nhóm giữa, và chỉ vài phần chục giây cũng anhr hưởng lớn tới vị trí. Mùa giải sẽ rất thú vị".

Chặng tiếp theo diễn ra trên đường đua Imola, Italy với tên gọi Emilia Romagna.

Xuân Bình (theo Motorsport)