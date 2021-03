Hamilton nhất chặng mở màn F1 2021

BahrainKĐVĐ Lewis Hamilton xuất sắc ngược dòng, đánh bại đối thủ Red Bull Max Verstappen hôm 28/2, để lần thứ ba liên tiếp thắng tại Sakhir.

Diễn biến chính Grand Prix Bahrain 2021 Diễn biến chính chặng đua tại Shakhir tối 28/3.

Dù không có lợi thế xuất phát đầu cùng với bất lợi từ chiếc xe yếu hơn đối thủ, Hamilton vẫn vượt khó, bằng sự lão luyện và chiến thuật chính xác của đội đua Mercedes. Tay đua người Anh hoàn thành 55 vòng tại Sakhir với thời gian 1 giờ 32 phút 3,897 giây và nhanh hơn Verstappen đúng có 0,7 giây. Chiến thắng này sẽ tạo động lực lớn cho cả Hamilton lẫn Mercedes ở các chặng tiếp theo, khi Verstappen tiếp tục chứng minh chiếc RB16B của Red Bull đang toàn diện hơn chiếc W12 của Mercedes.

Vất vả vì bộ lốp xuống cấp ở bốn vòng cuối, nhưng Hamilton vẫn bảo toàn được vị trí thứ nhất bất chấp nỗ lực tấn công, áp sát của Verstappen từ phía sau. Ảnh: Formula 1

Với Red Bull, Grand Prix Bahrain khép lại trong sự ấm ức khi họ để tuột chiến thắng đúng những vòng đua cuối. Verstappen chiếm được ngôi đầu khi còn bốn vòng đua phía trước, nhưng các giám sát đường đua đã yêu cầu anh nhả ga trả lại vị trí cho Hamilton, do tay đua người Hà Lan đã chạy lấn cả bốn bánh ra ngoài giới hạn đường đua ở Turn 4 khi đang đọ sức với đối thủ. Hamilton, trước đó, cũng bị nhắc nhở vì chạy lấn ra ngoài đường đua, nhưng không bị phạt do không hưởng lợi rõ ràng từ hành động này.

Nhờ giành pole, Verstappen rất tự tin sẽ lần đầu phá dớp bất khả chiến thắng ở Sakhir. Tay đua Hà Lan vẫn tiếp tục giữ lợi thế sau vòng thứ nhất, dù chặng đua liên tục bị gián đoạn khi xe an toàn xuất hiện do tai nạn của tân binh Nikita Mazepin (đội Haas), rồi trạng thái xe an toàn ảo được áp dụng sau sự cố của Pierre Gasly (AlphaTauri).

Khi đoàn đua trở lại trạng thái bình thường, sau vài vòng bám đuổi bất thành, khoảng cách giữa Verstappen và Hamilton ổn định ở tầm gần hai giây. Các chỉ đạo viên của Mercedes nhận định đội nhà khó có khả năng vượt mặt trực tiếp trên đường đua. Hamilton, vì thế được gọi vào thay lốp sớm hòng nhảy cóc qua đối thủ. Bottas, tay đua còn lại của Mercedes, đang chạy thứ ba thì tiếp tục ở lại đường đua để phân tâm và kìm chân Verstappen.

Sau khi thay lốp xong ở vòng 13, Hamilton tạm tụt xuống thứ tư. Verstappen vẫn quyết định không sớm về pit theo đối thủ. Red Bull và tay đua người Hà Lan tự tin vào sức mạnh của chiếc RB16B đủ sức lật ngược tình thế ở giai đoạn cuối dù có bị nhảy cóc qua ở các lần thay lốp. Khi trở lại đường đua ở lúc thay lốp ở vòng 17, Verstappen tạm thời tụt xuống thứ hai. Giành được lợi thế dẫn đầu, Hamilton giữ ổn định khoảng cách với đối thủ ở tầm 4 giây trước khi về pit thay lốp lần cuối ở vòng 28. Verstappen vẫn quyết định thay lốp muộn hơn hẳn để tấn công đối thủ ở giai đoạn cuối nhờ lợi thế từ bộ lốp mới hơn.

Verstappen có lợi thế lớn nhờ xuất phát đầu, nhưng không thắng được độ lì đòn và chiến thuật hợp lý của Hamilton. Ảnh: Formula 1

Khi vào thay lốp ở vòng 39 và trở lại đường đua, tay đua người Hà Lan tụt lại sau đối thủ gần chín giây. Tuy nhiên, khoảng cách liên tục được rút ngắn khi Hamilton gặp bất lợi từ bộ lốp cũ hơn. Tới vòng 52, Verstappen đã áp sát được tay đua của Mercedes. Anh chủ động núp ở ba góc cua đầu của vòng 53, rồi tăng tốc và tấn công trên đoạn đường thẳng ngắn giữa Turn 3 và Turn 4. Nỗ lực ấy giúp tay đua Red Bull nhích lên trên đối thủ chừng nửa thân xe tại giữa Turn 4.

Nhưng nỗ lực tấn công cũng khiến Verstappen phải mở cua rộng, và khi trở lại đường đua tay đua người Hà Lan vượt hẳn lên trên Hamilton. Các giám sát đường đua đã yêu cầu Red Bull gọi Verstappen trả lại vị trí cho đối thủ vì có được lợi thế khi cua rộng ra ngoài giới hạn cho phép. Dù ấm ức, tay đua người Hà Lan vẫn phải tuân thủ chỉ đạo của đội nhà. Ở những vòng cuối, mọi nỗ lực áp sát của Verstappen đều không thành công. Hamilton, bằng kinh nghiệm dày dạn, giữ vững lợi thế dẫn đầu dù liên tục vất vả với bộ lốp mòn hơn hẳn so với đối thủ.

"Vấn đề giới hạn đường đua ở Turn 4 đã được đề cập rất rõ ràng trong cuộc họp với các tay đua vào hôm thứ Sáu và trong các lưu ý về chặng đua. Nếu một xe thu được lợi thế rõ ràng và vượt đối thủ nhờ việc chạy quá giới hạn đường đua, chúng tôi sẽ nhắc nhở xe đó phải trả lại vị trí vừa giành được", Michael Masi giải thích sau chặng về việc yêu cầu Verstappel trả lại vị trí.

Masi cũng giải thích việc Hamilton không bị phạt vì đã nhiều lần vượt giới hạn đường đua tại Bahrain. Vị giám sát này nói: "Verstappen không phải đơn thuần là vượt giới hạn đường đua, bản chất của vấn đề là xe đó hưởng lợi bằng cách vượt xe khác bên ngoài đường đua".

Cũng theo Masi, nếu Red Bull không trả lại vị trí đó, một hình phạt thời gian được áp dụng. "Từ những gì chúng ta đã thấy, án phạt có thể là 5 hoặc thậm ch 10 giây", ông nhận định.

Hai lần Verstappen vượt giới hạn lề đường đua Shakhir Verstappen chạy ra ngoài đường đua để vượt Hamilton.

Hamilton xuất sắc, nhưng đồng đội Valtteri Bottas thì không như ý. Tay đua Phần Lan tụt lại sau lần thay lốp thứ hai tốn thêm tầm tám giây vì một chiếc lốp trước bị trục trặc khi tháo. Nếu lần thay lốp đó diễn ra như bình thường, Verstappen hoặc phải về pit ngay sau đó, giảm bớt lợi thế về lốp trước Hamilton. Hoặc tay đua người Hà Lan sẽ phải thay lốp muộn như thực tế và sau đó phải mất thêm thời gian vượt qua Bottas trước khi áp sát Hamilton

Hamilton phấn chấn sau chiến thắng vất vả. Anh nói: "Hôm nay thật là một cuộc đua khó khăn. Khi lựa chọn thay lốp sớm, chúng tôi biết sẽ rất khó khăn để kìm chân Max, cậu ấy đã có một màn trình diễn tuyệt vời cả cuộc đua. Max đã vượt qua tôi ở giai đoạn cuối và tôi chỉ có thể cố gắng hết sức giữ chân cậu ta. Đó là một trong những cuộc đua khó khăn nhất mà tôi đã trải qua gần đây".

Verstappen thì vẫn tự tin sau thất bại: "Thật đáng tiếc, nhưng bạn cũng phải nhìn thấy điều tích cực với màn trình diễn ở chặng này. Chúng tôi thực sự đang chiến đấu quyết liệt với Mercedes, và tôi nghĩ rằng thật tuyệt khi bắt đầu một mùa giải như vậy. Nhìn chung, chúng tôi đã có được màn khởi đầu tốt cho mùa 2021".

Kết quả Grand Prix Bahrain

Thứ tự Tay đua Đội Vị trí xuất phát Thành tích Điểm 1 Lewis Hamilton Mercedes 2 1 giờ 32 phút 3,897 giây 25 2 Max Verstappen Red Bull 1 +0,745 giây 18 3 Valtteri Bottas Mercedes 3 +37,383 16 4 Lando Norris McLaren 7 +46,466 12 5 Sergio Perez Red Bull 11 +52,047 10 6 Charles Leclerc Ferrari 4 +59,090 8 7 Daniel Ricciardo McLaren 6 +66,004 6 8 Carlos Sainz Jnr Ferrari 8 +67,100 4 9 Yuki Tsunoda AlphaTauri 13 +85,692 2 10 Lance Stroll Aston Martin 10 +86,713 1 11 Kimi Raikkonen Alfa Romeo 14 +88,864 12 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 12 +1 vòng 13 Esteban Ocon Alpine 16 +1 vòng 14 George Russell Williams 15 +1 vòng 15 Sebastian Vettel Aston Martin 20 +1 vòng 16 Mick Schumacher Haas 18 +1 vòng 17 Pierre Gasly AlphaTauri 5 Bỏ dở cuộc đua 18 Nicholas Latifi Williams 17 Bỏ dở cuộc đua 19 Fernando Alonso Alpine 9 Bỏ dở cuộc đua 20 Nikita Mazepin Haas 19 Bỏ dở cuộc đua

+) Fastest-lap: 1 phút 32,090 giây do Valtteri Bottas (Mercedes) lập tại vòng 56.

Bảng xếp hạng đội đua sau chặng 1

Thứ tự Đội đua Điểm 1 Mercedes 41 2 Red Bull 28 3 McLaren 18 4 Ferrari 12 5 AlphaTauri 2 6 Aston Martin 1 7 Williams 8 Haas 9 Alpine 10 Alfa Romeo

Minh Phương