Vì sao 'chuyện ấy' cũng biến thiên theo mùa?

Thời tiết nóng quá hay lạnh quá đều khiến "chuyện yêu" gặp trở ngại, nhưng mùa nồm ẩm mới thực sự là nỗi ám ảnh của nhiều cặp đôi.