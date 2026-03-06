Thứ sáu, 6/3/2026, 20:00 (GMT+7)
Vì sao 'chuyện ấy' cũng biến thiên theo mùa?
Thời tiết nóng quá hay lạnh quá đều khiến "chuyện yêu" gặp trở ngại, nhưng mùa nồm ẩm mới thực sự là nỗi ám ảnh của nhiều cặp đôi.
00:00
00:00/00:00
Thời tiết nóng quá hay lạnh quá đều khiến "chuyện yêu" gặp trở ngại, nhưng mùa nồm ẩm mới thực sự là nỗi ám ảnh của nhiều cặp đôi.
Bạn thấy trải nghiệm của mình thế nào? Hãy cho chúng tôi biết để VnE-GO phục vụ bạn tốt hơn
Email sẽ được bảo mật, chúng tôi chỉ sử dụng để liên lạc khi cần tìm hiểu thêm thông tin về góp ý của bạn
Khi gửi, bạn đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách bảo mật của VnExpress.
Form này được bảo vệ bởi reCAPTCHA