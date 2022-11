Vì sao các cầu thủ bóng đá mang tất thủng lỗ trên sân cỏ?

QatarViệc cắt một vài lỗ trên tất giúp giảm áp lực lên phần bắp chân, ngăn ngừa chuột rút hoặc các chấn thương cho các cầu thủ khi đang thi đấu.

Trong trận gặp đội tuyển Iran tại vòng bảng World Cup 2022, ngôi sao người Anh Bukayo Saka khiến nhiều người hâm mộ bóng đá ngạc nhiên khi mang một đôi tất thủng lỗ ở phần bắp chân. Tài năng trẻ cũng đã làm điều tương tự trong trận thua 1-3 của Arsenal trước Manchester United tại Old Trafford.

Anh không phải người đầu tiên mang tất thủng trên sân cỏ. Trong trận đối đầu với West Ham tại Premier League, hậu vệ Mason Holgate cũng đi một đôi tất "thủng lỗ chỗ như miếng pho mát", theo nhận xét của tờ Goal.

Thực tế, các cầu thủ hầu hết có bắp chân phình to do tập luyện thời gian dài. Vì vậy, họ phải khoét lỗ trên tất để giảm áp lực lên cơ bắp. Trước mỗi trận đấu, họ thường được phát những đôi tất mới, đến từ nhà tài trợ. Tất bóng đá được làm bằng nilon - chất liệu siêu bó và cần có thời gian để giãn ra.

Đối với những người có cơ bắp chân phình to, một đôi tất mới, bó sát có thể gây khó chịu, giảm lưu thông máu và khả năng hô hấp của các cơ. Vì vậy, một số cầu thủ đã cắt lỗ trên tất để tạo sự thoải mái, tăng lưu thông máu.

Lỗ trên các đôi tất cũng để giảm tình trạng chấn thương khi đang di chuyển quá nhanh. Nó giúp giải phóng lực căng ở chân, khiến các cầu thủ không gặp phải vấn đề về cơ hoặc chuột rút, thường xảy ra khi thiếu oxy cung cấp cho cơ.

Trong mùa nóng, việc cắt lỗ trên tất giúp cải thiện lưu thông không khí, giảm nhiệt ở chân cho cầu thủ suốt trận đấu. Nếu không đi tất vì quá nóng, da của họ sẽ bị phồng rộp và nhiễm trùng khi tiếp xúc với các cầu thủ khác.

Chiếc tất thủng phần bắp chân của một cầu thủ đội tuyển Anh năm 2018. Ảnh: SI

Dù có phần kỳ lạ, thói quen cắt tất bắt đầu từ khoảng 10 năm trước. Một số cầu thủ chuyên nghiệp và cả nghiệp dư mang hai đôi tất trong suốt trận đấu. Đôi thứ nhất cao trên mắt cá hoặc giữa ống chân, có đáy chắc chắn. Đôi thứ hai dài hơn, có thể cao đến đầu gối. Điều này giúp giảm ma sát giữa tất và giày, tăng sự thoải mái.

Sau đó, họ khoét lỗ ở một đôi tất (thường là bên ngoài) để giảm áp lực lên chân, giảm phồng rộp và các vết kích ứng da. Việc mang hai đôi tất và khoét lỗ ở một đôi cũng cải thiện độ bám bên trong giày.

Trong khi nhiều cầu thủ cắt tất để cải thiện hiệu suất trên sân, một số người làm điều này đơn giản vì lý do quảng cáo. World Cup là sự kiện được hàng nghìn người quan tâm. Các nhà sản xuất trang phục thi đấu cũng nắm bắt cơ hội này để quảng bá sản phẩm bằng cách tặng trang phục cho các cầu thủ nổi tiếng.

Tuy nhiên, cầu thủ bóng đá không được quảng cáo sản phẩm công khai trên sân bóng (ngoài các nhà tài trợ chính thức). Vì vậy, họ sẽ mang đôi tất được tài trợ bên trong, khéo léo cắt lỗ trên những chiếc tất bên ngoài để lộ một phần tên nhãn hiệu.

Thục Linh (Theo The Pitch Is Ours, Goal)