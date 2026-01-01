Thứ năm, 1/1/2026, 11:47 (GMT+7)
Vì sao 1/1 là ngày bắt đầu năm mới?
Thay vì bắt đầu vào mùa xuân theo quy luật tự nhiên, người La Mã cổ đại chọn ngày 1/1 làm mốc năm mới, gắn với thần Janus, biểu tượng của sự khởi đầu.
00:00
00:00/00:00
Thay vì bắt đầu vào mùa xuân theo quy luật tự nhiên, người La Mã cổ đại chọn ngày 1/1 làm mốc năm mới, gắn với thần Janus, biểu tượng của sự khởi đầu.
Bạn thấy trải nghiệm của mình thế nào? Hãy cho chúng tôi biết để VnE-GO phục vụ bạn tốt hơn
Email sẽ được bảo mật, chúng tôi chỉ sử dụng để liên lạc khi cần tìm hiểu thêm thông tin về góp ý của bạn
Khi gửi, bạn đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách bảo mật của VnExpress.
Form này được bảo vệ bởi reCAPTCHA