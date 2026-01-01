Giải mã Giải mã
Vì sao 1/1 là ngày bắt đầu năm mới?
Thứ năm, 1/1/2026, 11:47 (GMT+7)

Vì sao 1/1 là ngày bắt đầu năm mới?

Thay vì bắt đầu vào mùa xuân theo quy luật tự nhiên, người La Mã cổ đại chọn ngày 1/1 làm mốc năm mới, gắn với thần Janus, biểu tượng của sự khởi đầu.

00:00/00:00
Tốc độ phát  1x
Diễm Hạnh

Xem tiếp

×
Vì sao 1/1 là ngày bắt đầu năm mới?