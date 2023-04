VGA trao ba giải thưởng cho đội tuyển, game thủ, cộng đồng

Cộng đồng Audition - Nhịp điệu cuộc sống, Lai Bân, Saigon Phantom Liên Quân nhận giải thưởng tại hạng mục The Golden Galaxy, tối 1/4.

The Golden Galaxy là một trong bốn nhóm giải thưởng tại Game Awards 2023 (VGA 2023). Hạng mục này gồm ba giải thưởng, vinh danh các đội tuyển, người chơi và cộng đồng game được yêu thích và có những thành tựu nổi bật trong thời gian vừa qua của làng game Việt.

Cộng đồng game được yêu thích nhất trao cho cộng đồng Audition - Nhịp điệu cuộc sống. Dòng game này thuộc thể loại âm nhạc kết hợp thời trang trên máy tính. Suốt 17 năm đồng hành cùng nhiều thế hệ game thủ, Audition trở thành "gạo cội" trong dòng game Casual dancing với nhiều dấu mốc như hơn 50 triệu tài khoản, kho âm nhạc khổng lồ, hai triệu món đồ thời trang, 50 chế độ nhảy cùng nhiều tính năng khác. Mỗi năm, có khoảng 500 triệu ván nhảy diễn ra trên sâu khấu của Audition.

Đại diện Cộng đồng Audition - Nhịp điệu cuộc sống nhận giải. Ảnh: Quỳnh Trần

Người chơi có thành tích xuất sắc thuộc về Lai Bâng (SPG.Bangg). Lai Bâng hiện là đội trưởng của SaigonPhantom, một trong những đội tuyển Liên Quân Mobile mạnh của Việt Nam cũng như thế giới. Năm 2022 ghi dấu ấn của Bâng cùng các đồng đội khi hai lần vượt qua V Gaming để lên ngôi vô địch. Tháng 5/2022, SGP đại diện cho Việt Nam tham dự SEA Game 31 và giành huy chương bạc.

Lai Bâng (SPG.Bangg) được chọn là Người chơi có thành tích xuất sắc. Ảnh: Facebook nhân vật

Đội tuyển game xuất sắc xướng tên Saigon Phantom Liên Quân. Đội thi đấu thể thao điện tử chuyên nghiệp ở bộ môn Liên Quân Mobile. SGP là đội tuyển lâu đời nhất giải đấu và trong suốt 12 mùa giải họ chưa bao giờ lọt ra khỏi Top 4. Đội đã giành nhiều danh hiệu, đại diện Đội tuyển Liên Quân Mobile quốc gia Việt Nam tranh tài tại Sea Games 31. Năm 2022, đội hai lần vô địch Đấu Trường Danh Vọng, hạng nhì SEA Games 31 bộ môn Liên Quân Mobile, hạng nhì giải đấu APL 2022.

Đại diện Saigon Phantom Liên Quân nhận giải. Ảnh: Thanh Tùng

Ngoài The Golden Galaxy, Giải thưởng Game Việt Nam trao ba hạng mục khác gồm: The Golden Star, The Golden Sunn, The Golden Galaxy. Đêm trao giải thu hút gần 500 người tham gia.

Ngày hội Game Việt Nam 2023 - GameVerse 2023 diễn ra xuyên suốt hai ngày 1-2/4. Chương trình do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, báo VnExpress và Liên minh Game Việt Nam phối hợp tổ chức. Sự kiện được tổ chức tại Nhà thi đấu Phú Thọ, quận 11. Trong ngày đầu, chương trình đón hơn 10.000 lượt khách đến tham quan, trải nghiệm.

Bước sang ngày thứ hai, sự kiện cũng hút hàng nghìn lượt người tham gia. Ngày hội tiếp tục với triển lãm Game Expo. Kế đến là chung kết Cosplay Contest, Game Workshop, Game Arena.

Minh Tú