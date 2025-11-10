Thứ hai, 10/11/2025, 06:26 (GMT+7)
'Vết sẹo' bạo lực học đường
Bị bạn học đánh, sỉ nhục, Tiến Dũng từng muốn "ra tay" với bạn rồi tự tử, nỗi ám ảnh bạo lực học đường khiến anh, ở tuổi gần 30, sống khép kín và không có bạn bè.
