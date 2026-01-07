Venezuela tuyên bố quốc tang 7 ngày

Chính phủ Venezuela tổ chức quốc tang 7 ngày để tưởng nhớ những người thiệt mạng trong chiến dịch đột kích của Mỹ.

"Chúng tôi tuyên bố quốc tang 7 ngày dành cho những chiến sĩ đã hy sinh mạng sống để bảo vệ đất nước giữa cuộc tấn công quân sự phi pháp của chính phủ Mỹ", Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez cho biết hôm 6/1.

Bà Rodriguez khẳng định chính phủ Venezuela sẽ tiếp tục theo đuổi hòa bình, bảo vệ chủ quyền quốc gia và nỗ lực để giành tự do cho Tổng thống Nicolas Maduro cùng phu nhân. Tổng thống lâm thời Venezuela kêu gọi Mỹ "chấm dứt quấy rối", khẳng định đất nước vẫn có chính quyền hiến định và "quyền lực chính trị tập trung" được xây dựng trên nền tảng quyền lực nhân dân.

Tổng thống lâm thời Rodriguez (áo xanh) phát biểu ngày 6/1 tại Caracas. Ảnh: TeleSur

Bà nhấn mạnh nhân dân Venezuela cần được đảm bảo những quyền cơ bản, trong đó có quyền được sống trong hòa bình, sống trên đất nước của mình và trong một quốc gia độc lập, được hướng đến tương lai và phát triển thịnh vượng.

Tổng thống lâm thời Rodriguez kêu gọi người dân "đoàn kết bảo vệ lịch sử và danh dự của đất nước trước những hành động phi pháp quốc tế, trong đó có cuộc tấn công quân sự đã bị lên án tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc".

Mỹ rạng sáng 3/1 tiến hành chiến dịch "Quyết tâm Tuyệt đối", triển khai khoảng 150 máy bay đồng loạt không kích nhiều mục tiêu ở Venezuela, tạo điều kiện cho đặc nhiệm di chuyển bằng trực thăng vào thủ đô Caracas để bắt vợ chồng Tổng thống Maduro.

Giới chức Venezuela tới nay chưa công bố số liệu chính thức về tổng thương vong của lực lượng an ninh và dân thường. Một quan chức Venezuela giấu tên nói rằng chiến dịch của Mỹ khiến ít nhất 80 người chết. Quân đội Venezuela hôm 6/1 thông báo có 23 quân nhân thiệt mạng.

Chính phủ Cuba trước đó xác nhận 32 công dân, gồm quân nhân và nhân viên tình báo, đã thiệt mạng do đụng độ và các đòn không kích trong chiến dịch của Mỹ. Những người này khi đó đang làm nhiệm vụ theo đề nghị của Venezuela.

Thanh Danh (Theo TASS, TeleSur)