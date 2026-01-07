Venezuela tuyên bố không bị thế lực nước ngoài điều hành

Tổng thống lâm thời Rodriguez khẳng định không có thế lực nước ngoài nào đang điều hành Venezuela, sau khi Mỹ nói sẽ tạm thời quản lý quốc gia này.

"Chính phủ Venezuela đang nắm quyền tại đất nước, không phải ai khác", Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez ngày 6/1 tuyên bố.

"Chúng tôi là dân tộc không bao giờ đầu hàng hay bỏ cuộc", bà nói thêm, đồng thời bày tỏ lòng tri ân đối với những người đã thiệt mạng trong chiến dịch tập kích vừa qua của Mỹ.

Quân đội Venezuela cùng ngày công bố danh sách gồm 23 quân nhân, trong đó có 5 tướng, thiệt mạng do hỏa lực của Mỹ. Caracas chưa tiết lộ thiệt hại cụ thể về dân thường, song Tổng chưởng lý Venezuela Tarek William Saab cho biết "hàng chục người", bao gồm cả quân nhân và người dân, đã chết.

Đồng minh thân cận của Venezuela là Cuba trước đó cho biết 32 quân nhân nước này đã thiệt mạng sau cuộc tập kích do Mỹ tiến hành, phần lớn là thành viên đội cận vệ của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

Bà Rodriguez trong phiên họp của quốc hội Venezuela hôm 6/1. Ảnh: AFP

Mỹ rạng sáng 3/1 tiến hành chiến dịch mang tên "Quyết tâm Tuyệt đối", triển khai khoảng 150 máy bay chiến đấu đồng loạt không kích nhiều mục tiêu ở Venezuela, tạo điều kiện cho đặc nhiệm di chuyển bằng trực thăng vào thủ đô Caracas để bắt vợ chồng Tổng thống Maduro.

Tổng thống Mỹ Donald Trump sau đó tuyên bố nước này hiện "nắm quyền" ở Venezuela và sẽ "điều hành" quốc gia Nam Mỹ trong giai đoạn chuyển tiếp. Dù vậy, ông Trump cũng bày tỏ sẵn sàng hợp tác với bà Rodriguez, người đảm nhận chức Phó tổng thống dưới thời ông Maduro, miễn là Venezuela chấp nhận cho Mỹ tiếp cận trữ lượng dầu mỏ khổng lồ ở nước này.

Tổng thống lâm thời Venezuela đã đưa ra các tín hiệu trái chiều về mức độ sẵn sàng hợp tác với Mỹ, lúc thì tỏ ra mềm mỏng, lúc lại cứng rắn. Hãng thông tấn AFP nhận định bà Rodriguez dường như đang lo lắng trước việc duy trì sự ủng hộ từ những người theo đường lối cứng rắn, bên đang kiểm soát các lực lượng an ninh và dân quân tại Venezuela.

Lãnh đạo này đã tìm cách thể hiện sự đoàn kết với Bộ trưởng Nội vụ Diosdado Cabello và Bộ trưởng Quốc phòng Vladimir Padrino Lopez, hai quan chức có quan điểm cứng rắn và là những người nắm quyền lực chính trong chính quyền của Tổng thống Maduro.

Trong khi đó, ông Trump cảnh báo rằng bà Rodriguez sẽ phải "trả cái giá rất đắt, có thể là lớn hơn cả ông Maduro", nếu Tổng thống lâm thời Venezuela không đáp ứng yêu cầu từ Mỹ.

Phạm Giang (Theo AFP)