Venezuela tưởng niệm 32 công dân Cuba thiệt mạng trong chiến dịch của Mỹ

Giới chức Venezuela tưởng niệm 32 công dân Cuba thiệt mạng khi Mỹ mở chiến dịch bắt Tổng thống Maduro, ca ngợi họ đã thể hiện lòng dũng cảm.

"32 công dân Cuba hy sinh trong khi làm nhiệm vụ. Họ đã hành động trong khuôn khổ hợp tác giữa các quốc gia có chủ quyền, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ và phòng thủ cho một thể chế", Bộ Ngoại giao Venezuela ngày 5/1 cho biết. "Hành động của họ thể hiện lòng dũng cảm, tinh thần kỷ luật và cam kết kiên định với hòa bình, ổn định trong khu vực".

"Chính phủ Venezuela gửi lời chia buồn đến quân đội Cuba và gia đình các chiến sĩ, sự hy sinh của họ củng cố mối liên kết lịch sử về tình anh em, chủ quyền và cuộc đấu tranh chung giữa hai nước chúng ta", tuyên bố của Bộ Ngoại giao Venezuela có đoạn.

Tổ hợp phòng không được cho là Buk-M2E bị phá hủy tại căn cứ không quân La Carlota, Caracas, Venezuela ngày 3/1. Ảnh: Reuters

Trước đó, chính phủ Cuba ngày 4/1 thông báo 32 công dân nước này gồm quân nhân và nhân viên tình báo thiệt mạng tại Venezuela khi Mỹ mở chiến dịch bắt Tổng thống Nicolas Maduro. Không rõ quân số lực lượng an ninh bảo vệ cho ông Maduro tại thời điểm xảy ra đụng độ, cũng như địa điểm các công dân Cuba thiệt mạng.

"Với trách nhiệm về an ninh và quốc phòng, họ đã hoàn thành nhiệm vụ với danh dự và tinh thần anh dũng, ngã xuống khi kháng cự quyết liệt và chiến đấu trực tiếp với những kẻ tấn công hoặc do các đợt không kích vào cơ sở bảo vệ", giới chức Cuba cho biết, đồng thời tuyên bố để quốc tang trong hai ngày 5-6/1.

Cuba có mối quan hệ thân thiết với Venezuela và cử lực lượng tới hỗ trợ an ninh cho Tổng thống Maduro trong nhiều năm. Theo truyền thông Cuba, các sĩ quan và nhân viên an ninh nước này tới Venezuela theo đề nghị của nước sở tại, song chưa rõ công việc cụ thể mà họ đảm nhận.

Các địa điểm bị Mỹ tập kích ngày 3/1. Đồ họa: CNN

Mỹ ngày 3/1 triển khai 150 máy bay từ khoảng 20 căn cứ không kích nhiều mục tiêu tại Venezuela, mở đường cho trực thăng đưa đặc nhiệm và nhân viên hành pháp vào thủ đô Caracas bắt ông Maduro cùng phu nhân Cilia Flores. Ông Maduro sau đó bị đưa sang Mỹ, đang bị giam và chờ hầu tòa tại New York.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 4/1 nói với phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một rằng "rất nhiều người Cuba đã thiệt mạng" trong chiến dịch, còn phía Mỹ không có thương vong sau trận đụng độ dữ dội tại nơi ông Maduro bị bắt.

Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino Lopez xác nhận nhiều thành viên đội cận vệ Tổng thống đã thiệt mạng khi giao tranh với đặc nhiệm Mỹ, song không nêu con số. Một quan chức Venezuela giấu tên tiết lộ chiến dịch của Mỹ khiến ít nhất 80 người chết, bao gồm dân thường và lực lượng an ninh.

Nguyễn Tiến (Theo AP, CNN, Venezolana de Television)