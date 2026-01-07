Venezuela thay tư lệnh đội cận vệ Tổng thống

Tổng thống lâm thời Venezuela Rodriguez bổ nhiệm tướng Gonzalez Lopez làm chỉ huy mới của Đội cận vệ Phủ Tổng thống kiêm lãnh đạo tình báo quân sự.

Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez ngày 6/1 bổ nhiệm tướng Gustavo Enrique Gonzalez Lopez, 66 tuổi, làm tư lệnh Đội cận vệ Phủ Tổng thống kiêm Giám đốc Tổng cục Phản gián Quân sự (DGCIM), thay tướng Javier Marcano Tabata.

Đội cận vệ Phủ Tổng thống là đơn vị chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho lãnh đạo Venezuela. Trong sắc lệnh bổ nhiệm, bà Rodriguez bày tỏ tin tưởng vào kinh nghiệm và lòng trung thành của tướng Lopez, nêu rõ quá trình công tác và sự tận tâm của ông là lý do ông được lựa chọn cho vị trí này.

Tướng Gustavo Enrique Gonzalez Lopez. Ảnh: infobae

Tướng Tabata, người tiền nhiệm của ông Lopez, trước đó bị cách chức trong lúc chính quyền Venezuela tiến hành cải tổ quy mô lớn trong giới lãnh đạo quân đội và tình báo quốc gia.

Theo thông báo từ chính phủ Venezuela, quyết định thay thế nhân sự này phản ánh nỗ lực để duy trì tính liên tục của thể chế và tăng cường an ninh quốc gia dưới sự lãnh đạo của Tổng thống lâm thời Rodriguez.

Tướng Lopez từng giữ nhiều chức vụ cấp cao, bao gồm lãnh đạo cơ quan tình báo Venezuela và nhiều vị trí trong lĩnh vực nội vụ, tư pháp.

Bà Rodriguez tuyên thệ nhậm chức Tổng thống lâm thời của Venezuela hôm 5/1, chỉ 48 giờ sau cuộc đột kích của Mỹ vào Venezuela rạng sáng 3/1, bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro và phu nhân Cilia Flores, đưa hai người tới Mỹ để đối mặt với hàng loạt cáo buộc về ma túy và vũ khí.

Tổng thống lâm thời Venezuela bày tỏ mong muốn hợp tác với Mỹ để cùng phát triển, song Tổng thống Donald Trump vẫn chưa đồng ý về vấn đề này, cho biết ông sẽ nói chuyện với bà Rodriguez vào thời điểm thích hợp.

Ngọc Ánh (Theo Laradiodelsur, Xinhua, NY Post)