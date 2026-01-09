Venezuela thả nhiều tù nhân giữa sức ép từ Mỹ

Chính quyền Venezuela bắt đầu trả tự do cho "một số lượng lớn" tù nhân, trong đó có nhiều người nước ngoài, nhằm giảm căng thẳng với Mỹ.

Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodriguez ngày 8/1 thông báo "một số lượng lớn công dân Venezuela và nước ngoài" được trả tự do ngay lập tức nhằm thúc đẩy "chung sống hòa bình".

Ông Rodriguez nhấn mạnh quyết định này là "cử chỉ đơn phương", nhằm củng cố đoàn kết quốc gia và ổn định đất nước giữa những "sức ép bên ngoài". Ông đồng thời khẳng định đây không phải là động thái thỏa hiệp với các lực lượng cực đoan trong Venezuela.

Danh sách những người được hưởng chính sách hủy án tù sẽ được công bố sau khi các cơ quan liên quan tại Venezuela hoàn tất thủ tục.

Theo Bộ Ngoại giao Tây Ban Nha, trong số những người được thả có nhà hoạt động nhân quyền nổi tiếng mang hai quốc tịch Tây Ban Nha - Venezuela Rocio San Miguel, bị giam từ tháng 2/2024 với cáo buộc liên quan âm mưu ám sát ông Maduro. Miguel từng bị giam trong nhà tù khét tiếng El Helicoide ở thủ đô Caracas.

Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodriguez (giữa) phát biểu tại Caracas ngày 8/1. Ảnh: TeleSur

Truyền thông phương Tây mô tả những người được thả là "tù nhân chính trị". Đây là đợt thả tù nhân đầu tiên kể từ khi phó tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez lên nắm quyền. Tổ chức nhân quyền Foro Penal cáo buộc Venezuela giữ hơn 800 tù nhân chính trị.

Nhà Trắng tuyên bố Tổng thống Mỹ Donald Trump đã góp phần giúp các tù nhân được tự do, sau chiến dịch "Quyết tâm Tuyệt đối" ngày 3/1 dẫn đến việc bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và vợ.

Ông Trump còn khẳng định chính quyền của Tổng thống lâm thời Rodriguez đang đóng cửa "một phòng tra tấn giữa Caracas", làm dấy lên đồn đoán về việc nhà tù El Helicoide sẽ bị giải thể.

"Đây là minh chứng cho thấy Tổng thống đang sử dụng đòn bẩy tối đa vì lợi ích của người dân Mỹ lẫn người dân Venezuela", Phó thư ký báo chí Nhà Trắng Anna Kelly nói.

Thanh Danh (Theo AFP, TeleSur)