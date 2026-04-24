Vé xem chung kết World Cup 2026 được rao giá 2,3 triệu USD

MỹTrên trang web bán lại vé của FIFA, một tài khoản rao bán bốn vé xem trận chung kết World Cup 2026 với giá 2,3 triệu USD mỗi chiếc, tương đương 60,5 tỷ VND.

Giá gốc vé hạng cao cấp xem trận chung kết hiện tại là 10.990 USD. Điều đó đồng nghĩa với việc nếu giao dịch trên thành công, người bán sẽ lãi 1.944.010 USD mỗi chiếc. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là trường hợp cá biệt. Phần lớn các mức giá bán lại vào khoảng 10.924 đến 207.000 USD dành cho những hạng vé thấp cấp.

Theo nguyên tắc, FIFA không kiểm soát giá bán lại, nhưng thu phí 15% từ cả người bán và người mua.

Sân MetLife sẽ tổ chức trận chung kết World Cup 2026. Ảnh: AP

Trận chung kết sẽ diễn ra vào ngày 19/7 tại sân MetLife (bang New Jersey, Mỹ), nơi có sức chứa 82.500 khán giả. Giá gốc vé hạng cao cấp cho trận chung kết năm nay cao hơn rất nhiều so với tại Qatar năm 2022. Khi đó, các hạng từ cao xuống thấp lần lượt là 1.600 USD, 1.000 USD và 600 USD, riêng vé cho người khuyết tật là 200 USD.

FIFA cho biết đã bán hơn 5 triệu vé xem các trận đấu tại World Cup 2026, với giá gốc chỉ từ vài chục USD đến 11.000 USD. Một số nguồn tin cho biết nhu cầu thực tế lớn hơn rất nhiều, vào khoảng 500 triệu đề nghị đặt vé.

Gần đây, FIFA còn gây tranh cãi khi âm thầm mở thêm các hạng vé mới với mức giá cao hơn đáng kể, làm gia tăng nghi ngờ rằng tổ chức này đang tìm cách tối đa hóa doanh thu từ các vị trí đẹp trong sân. Ví dụ như các hạng vé "front category" (vị trí gần sân) được đặt giá cao kỷ lục cho một số trận đấu. Trong đó, trận ra quân của Mỹ gặp Paraguay ngày 12/6 tại Inglewood, California được chào bán tới 4.105 USD, tăng mạnh so với mức tối đa 2.735 USD công bố trước đó. Tổ chức này còn âm thầm đưa thêm hạng vé gần sân loại 2 (front category 2) lên hệ thống bán vé mà không có thông báo chính thức, với giá dao động từ 1.940 đến 2.330 USD cho cùng trận đấu.

Trong các đợt mở bán cuối năm ngoái, FIFA công bố chỉ phát hành vé theo bốn hạng, trong đó hạng 1 là cao cấp nhất. Theo sơ đồ công bố, người mua vé hạng này có thể được xếp ở bất kỳ vị trí đẹp nào tại tầng thấp của sân vận động. Sau khi thanh toán, họ phải chờ FIFA phân chỗ cụ thể.

Tuy nhiên, khi FIFA phân bổ ghế hồi đầu tháng 4, nhiều người mua vé hạng 1 cho biết họ bị xếp ở góc sân, phía sau cầu môn hoặc xa sân, thay vì khu vực dọc đường biên như kỳ vọng. Khoảng một tuần sau, FIFA tiếp tục mở bán thêm vé mới thuộc hạng "front", áp dụng cho các hàng ghế đầu ở tầng thấp. Giá các vé này cao hơn đáng kể, có trận gấp đôi vé hạng 1 thông thường.

World Cup 2026 có 48 đội tham dự với 104 trận. Mỹ tổ chức 78 trận, còn Canada và Mexico cùng 13 trận.

Thanh Quý (theo ESPN)