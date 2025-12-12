VĐV chào cờ qua màn hình LED ở SEA Games 33

Thái LanViệc các VĐV giành huy chương ở SEA Games 33 không được nhìn quốc kỳ được kéo lên, mà chỉ có hình các lá cờ trên màn hình LED, gây ra nhiều tranh cãi.

Trong lễ trao giải taekwondo, nội dung quyền tiêu chuẩn đôi nam nữ ngày 10/12, hai võ sĩ, Diyanah Aqidah và Nicholas Khaw giành HC vàng đầu tiên cho Singapore tại SEA Games 33, sau khi thắng Nguyễn Thị Kim Hà và Nguyễn Trọng Phúc ở chung kết.

Lễ trao huy chương quyền tiêu chuẩn đôi nam nữ taekwondo ở trung tâm thương mại Fashion Island, thành phố Bangkok, Thái Lan ngày 10/12/2025. Ảnh: Đức Đồng

Trong lễ trao giải và chào cờ Singapore, các VĐV giành huy chương phải đứng quay mặt về màn hình, không có lá cờ nào được kéo lên. Màn hình LED hiển thị quốc kỳ VĐV Singapore thay cho nghi thức kéo cờ truyền thống tại các kỳ Đại hội trước đây. Không có lá cờ của các VĐV Việt Nam (HC bạc) và Thái Lan hay Philippines (cùng HC đồng).

Ở môn thể thao "nữ hoàng" như điền kinh, chủ nhà Thái Lan cũng không làm lễ kéo cờ mỗi khi trao huy chương. Các VĐV phải đứng nhìn màn hình LED lớn ở phía xa, hiển thị quốc kỳ của họ. Có thời điểm các VĐV Thái Lan, Indonesia và Việt Nam đang nhìn quốc kỳ lúc trao giải, màn hình LED vụt tắt.

Việc dùng màn hình hiển thị cờ thay cho nghi thức kéo cờ truyền thống từng xuất hiện tại Asiad 19 ở Hàng Châu, Trung Quốc năm 2022. Khi đó, thay vì kéo một lá cờ vật lý lên cột cờ, hình ảnh lá cờ của quốc gia có VĐV đoạt giải đã được trình chiếu dưới dạng hiệu ứng đồ họa, trông như đang được kéo lên cao.

Việc sử dụng cờ kỹ thuật số là một phần trong nỗ lực của nước chủ nhà nhằm tổ chức một kỳ đại hội "xanh, thông minh, tiết kiệm" và giảm thiểu việc sử dụng vật liệu in ấn truyền thống. Nhưng Trung Quốc chỉ dùng công nghệ này ở một số nội dung, không phải tất cả.

SEA Games 33 cũng hướng tới hình ảnh "Đại hội xanh". Nhưng vấn đề của Thái Lan là có lúc màn hình chỉ hiển thị cờ của một quốc gia, cho VĐV giành HC vàng như trường hợp môn taekwondo kể trên. Có lúc, màn hình lại hiển thị cờ đại diện cả ba quốc gia giành huy chương như điền kinh.

Quốc kỳ trên màn hình là hình ảnh tĩnh, không chuyển động và "tung bay" như tại Asiad 19. Màn hình có lúc lại gặp sự cố ngay ở thời điểm quan trọng là trao giải ở điền kinh.

Sự việc này đang gây nhiều tranh cãi trên các diễn đàn thể thao Thái Lan. Tài khoản @Sun Artit cho rằng đây là cách làm mới, và bình luận thêm "Phá cách chính là chuẩn mực của sự thay đổi".

Tuy nhiên @Wichian Kant mỉa mai: "Mời VĐV các nước đến thi đấu rồi cho họ chào cờ bằng giấy".

Còn @Chanya Chanya viết rằng: "Nhiều người sẽ cảm thấy tự hào vì nó là công nghệ cao, nhưng cái mà các VĐV muốn nhìn thấy là những lá cờ bằng vải. Đó phải là một lá quốc kỳ thực sự sau khi chiến thắng".

Các VĐV Thái Lan (giữa), Malaysia (trái) và Philippines chào cờ trên màn hình LED. Ảnh chụp màn hình

Theo báo Thái Lan Thaiger, một đơn vị cung cấp màn hình LED cho SEA Games 33 đã tuyên bố hủy hợp đồng với ban tổ chức vì không được thanh toán tiền đặt cọc đúng hạn và vì hợp đồng không rõ ràng hôm 4/12. Hợp đồng của hai bên chỉ qua thỏa thuận miệng, không được ký kết. Lịch thanh toán bị dời nhiều lần cũng khiến đơn vị này bỏ cuộc.

Tại SEA Games 32 ở Campuchia, chủ nhà vẫn dùng các lá cờ như truyền thống trong lễ trao giải.

Một lễ trao huy chương SEA Games 32 tại Campuchia năm 2023. Ảnh: Dreamstime

Tại SEA Games 30 ở Philippines năm 2019, VĐV cử tạ Vương Thị Huyền giành HC vàng hạng dưới 45kg nữ. Trong lễ trao giải, lá cờ của Việt Nam và các đoàn khác có huy chương như Indonesia và Philippines không được kéo lên. Sau đó, ban tổ chức đã phải xin lỗi Việt Nam vì sự cố này. Việc không có quốc kỳ trong lễ trao giải cũng xảy ra ở nhiều sự kiện khác tại SEA Games 30.

Còn ở SEA Games 31 tại Việt Nam, truyền thông khu vực không ghi nhận sự cố nào liên quan tới việc kéo cờ. Chủ nhà Việt Nam dùng những lá cờ vật lý, có người dùng dây kéo cờ lên.

Đức Đồng - Xuân Bình