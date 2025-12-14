VĐV 9 tuổi thi đấu SEA Games 33

Thái LanMyra Chandtara Brown đi vào lịch sử với tư cách VĐV trẻ nhất của SEA Games 33, trong khi chị gái Freya, 12 tuổi, giành HC đồng trượt ván cho Thái Lan.

Tối 13/12, tại khu liên hợp thể thao Hua Mak (Bangkok), vòng chung kết nội dung skateboard bowl SEA Games 33 diễn ra sôi động với sự góp mặt của hai chị em nhà Chandtara Brown trong màu áo tuyển Thái Lan.

Freya đạt 64,13 điểm để giành HC đồng, góp thêm thành tích cho đoàn chủ nhà ở môn thể thao đường phố. Myra cũng thi đấu tự tin không kém, ghi 54,18 điểm và xếp thứ năm chung cuộc.

Myra là VĐV nhỏ tuổi nhất tại SEA Games 2025. Nữ skater mang hai dòng máu Thái - Anh vì vậy trở thành tâm điểm chú ý. Trên khán đài, đông đảo người hâm mộ liên tục hò reo cổ vũ "bé Myra", tạo nên bầu không khí sôi động tại nhà thi đấu Hua Mak.

Dù vóc dáng nhỏ nhắn, Myra gây ấn tượng với tinh thần thi đấu mạnh mẽ, mạnh dạn thể hiện những bài thi giàu kỹ thuật. Cô được xem là hình ảnh tiêu biểu cho thế hệ VĐV trẻ của skateboard Thái Lan.

Myra sẽ còn góp mặt ở vòng chung kết nội dung park, một trong hai nội dung thi đấu của skateboard năm nay, diễn ra tại Cơ quan Thể thao Thái Lan (SAT).

Dù vậy, Myra chưa phải VĐV trẻ tuổi nhất từng thi đấu tại SEA Games. Kỷ lục vẫn thuộc về Eileen Chai Ee Juang - VĐV môn thể dục dụng cụ tham dự SEA Games 1985 ở Bangkok khi mới 7 tuổi.

HC vàng skateboard bowl nữ hôm qua thuộc về Marcel Paris Alegado, VĐV 11 tuổi người Philippines đạt 79,72 điểm, trong khi đồng hương Elizabeth Amador giành HC bạc sau với 72,03 điểm.

Skateboard thuộc nhóm extreme sports - những môn thể thao thu hút người chơi yêu thích cảm giác mạnh, tốc độ và thử thách giới hạn thể chất lẫn tinh thần. Các môn này thường phát triển từ những hoạt động quen thuộc, được cải tiến về kỹ thuật và trang thiết bị, như trượt ván, xe đạp địa hình hay leo núi.

Extreme sports lần đầu xuất hiện trong chương trình SEA Games năm 2019. Tại SEA Games 2025, các nội dung thi đấu được tổ chức tại Bangkok và Chonburi, phản ánh xu hướng đưa thể thao đường phố đến gần hơn với khán giả trẻ trong khu vực.

Skateboard được xem là một trong những nền tảng quan trọng của thể thao mạo hiểm hiện đại. Môn này bắt nguồn từ lướt sóng, khi các surfer tìm cách mô phỏng động tác trên cạn bằng cách gắn bánh xe vào tấm ván gỗ. Từ những năm 1940, skateboard nhanh chóng lan rộng, dần phát triển thành môn thi đấu chuyên nghiệp với nhiều nội dung khác nhau.

Tại SEA Games 33, skateboard gồm hai nội dung chính là street và park. Nội dung street diễn ra trên sân mô phỏng không gian đường phố với lan can, bậc thang và gờ trượt; VĐV thực hiện hai lượt chạy 45 giây và năm lần biểu diễn kỹ thuật. Nội dung park được tổ chức trong sân lòng chảo, nơi các VĐV tận dụng độ cao để thực hiện động tác, với điểm số dựa trên phong cách, tốc độ, sự liền mạch và sáng tạo.

Hồng Duy (theo Khaosod)