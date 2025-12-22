VCCI: Hộ doanh thu năm trên 3 tỷ đồng mới nên dùng hóa đơn điện tử

VCCI cho rằng ngưỡng doanh thu 1 tỷ đồng buộc hộ kinh doanh dùng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế là thấp, nên đề xuất nâng lên mức 3 tỷ.

Từ 1/1/2026, thuế khoán sẽ bị bãi bỏ, hơn 5,2 triệu hộ và cá nhân kinh doanh chuyển sang cơ chế tự kê khai, nộp thuế. Cơ quan quản lý đang đề xuất hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu hàng năm từ 1 tỷ đồng trở lên phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã, hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền kết nối với cơ quan thuế. Quy định này không bắt buộc với hộ doanh thu dưới 1 tỷ đồng một năm.

Góp ý nội dung này, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) nhìn nhận mốc doanh thu 1 tỷ đồng là thấp, chưa tương thích với năng lực tài chính và trình độ quản trị của phần lớn hộ kinh doanh. Cơ quan này đề nghị nâng mức doanh thu bắt buộc lên hơn 3 tỷ đồng, tương đương ngưỡng bắt đầu áp dụng cách tính thuế trên lãi (doanh thu - chi phí).

"Với các hộ có doanh thu năm dưới 3 tỷ, cơ quan thuế có thể tăng giám sát qua dữ liệu thu thập từ nhiều nguồn khác nhau, thay vì yêu cầu áp dụng đồng loạt", VCCI đề xuất.

Thực tế, kết quả khảo sát hồi tháng 6 của VCCI cho thấy nhóm hộ kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng còn gặp nhiều trở ngại khi chuyển đổi số. 32% hộ ở nông thôn và 23% ở đô thị thiếu vốn đầu tư thiết bị. Khoảng hai phần ba số hộ được hỏi chưa đủ kiến thức, kỹ năng công nghệ để vận hành hệ thống.

Hóa đơn điện tử từ máy tính tiền tại một cửa hàng bán lẻ. Ảnh: Phương Dung

Vướng mắc nữa được VCCI nêu là quy định về thông tin người mua. Theo Nghị định 70, thông tin này phải có mã số thuế hoặc số định danh cá nhân người mua, trừ trường hợp khách lẻ (siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng xăng dầu, casino...). Điều này khiến các tiệm như tạp hóa, quán ăn - vốn có lượng khách lẻ lớn, giá trị giao dịch nhỏ và cần thanh toán nhanh - gặp khó vì phát sinh thời gian, chi phí nhân sự nhập liệu, thậm chí gây tâm lý không thoải mái cho người tiêu dùng.

Do đó, VCCI kiến nghị cho phép hóa đơn của hộ kinh doanh bán cho cá nhân không kinh doanh được miễn các trường thông tin định danh (mã số thuế, định danh người mua...) để giảm tải thủ tục.

Liên quan tới chi phí được trừ khi xác định thuế, VCCI cũng đề nghị Bộ Tài chính bổ sung các khoản: phí đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của chủ hộ, tiền đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học. Theo đơn vị này, đây là các chi phí thực tế và hợp lý, tương tự các khoản đang được giảm trừ khi tính thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công.

Phương Dung