Văn Toàn: ‘Thắng Lào 4-1 là kết quả chấp nhận được’

LàoNguyễn Văn Toàn, Nguyễn Văn Vĩ, Nguyễn Tiến Linh cùng cho rằng Việt Nam gặp khó khăn ở hiệp một trước Lào, nhưng biết cách vượt qua để có khởi đầu tốt tại ASEAN Cup 2024.

Việt Nam lần đầu không thể chọc thủng lưới Lào trong hiệp một, kể từ AFF Cup 2008. Kịch bản hiệp hai cũng tương đồng ghi Việt Nam ghi bốn bàn, nhờ công Nguyễn Hai Long (58’), Nguyễn Tiến Linh (63’), Nguyễn Văn Toàn (69’) và Nguyễn Văn Vĩ (82’). Chủ nhà ghi bàn danh dự ở phút bù thứ năm, nhờ công Bounphachan Bounkong trên chấm phạt đền, ấn định tỷ số 4-1 tại sân Quốc gia Lào.

Cơn khát thắng của thầy trò HLV Kim Sang-sik đã được giải quyết, sau khi lần lượt thua Iraq 1-3 ở vòng loại hai World Cup 2026, thua Nga 0-3 và Thái Lan 1-2 ở loạt giao hữu tháng 9, rồi hòa Ấn Độ 1-1 vào tháng 10.

Nguyễn Văn Toàn (áo trắng) lừa qua thủ môn rồi dứt điểm vào lưới trống để ghi bàn thứ ba, trong trận Việt Nam thắng Lào 4-1 ở lượt ra quân bảng B ASEAN Cup 2024. Ảnh: Hiếu Lương

"Tôi nghĩ trải qua một thời gian chưa thắng nên trận đầu tiên có chút khó khăn", Văn Toàn nói sau trận đấu tối 9/12. "Kết quả này chấp nhận được với toàn đội".

Trong khi đó, Nguyễn Văn Vĩ cho biết: "Trận đấu tiên rất khó khăn nhưng chiến thắng giúp đội giải tỏa nhiều áp lực. Chúng tôi phải cố gắng thêm ở những trận tới’.

Khó khăn này theo Tiến Linh nằm trong tính toán của toàn đội, vì Lào tiến bộ khi từng hòa Thái Lan 1-1 ở trận giao hữu hồi tháng 11. Đối thủ lại được thi đấu trên sân nhà – có mặt sân không tốt, khiến Việt Nam cần thêm thời gian thích ứng.

"Hiệp một rất khó khăn cho toàn đội vì mặt sân", tiền đạo sinh năm 1997 cho hay. "Mặt sân không cho phép cầu thủ chạm bóng tốt nhất, nhưng hiệp hai HLV điều chỉnh giúp đội chơi tốt hơn".

Ở hiệp một, Việt Nam kiểm soát bóng 71%, tung ra 11 pha dứt điểm, nhưng Bùi Vĩ Hào, Tiến Linh và Nguyễn Hai Long bỏ lỡ một số cơ hội ngon ăn. Sang hiệp hai, Nguyễn Văn Vĩ vào thay Khuất Văn Khang. Việt Nam kiên trì tìm cách xâm nhập sau lưng hàng thủ đối phương, và thành quả đến ở phút 58. Bùi Tiến Dũng phất bóng dài từ sân nhà, để Hai Long bứt tốc vào vòng cấm vô-lê chân trái không cho thủ môn cơ hội cản phá. Bàn mở tỷ số tạo nên bước ngoặt trận đấu, cùng việc Lào xuống sức từ phút 65 như chia sẻ của HLV Ha Hyeok-jun.

Lào 1-4 Việt Nam Diễn biến chính trận Việt Nam thắng Lào 4-1 ở lượt ra quân bảng B ASEAN Cup 2024.

Tiền đạo Tiến Linh cán mốc 22 bàn cho Việt Nam, trong đó có 10 bàn tại ASEAN Cup sau bốn kỳ tham dự. Anh lần lượt kém kỷ lục của Lê Công Vinh năm bàn, và kỷ lục toàn giải của tiền đạo Thái Lan Teerasil Dangda 15 bàn.

Trong khi đó, Văn Toàn có bàn đầu tiên cho ĐTQG trong năm 2024, cũng là bàn thứ tám sau 65 trận. Nguyễn Văn Vĩ thì tiếp đà thăng hoa từ Nam Định, để có bàn đầu tiên cho đội tuyển trong trận thứ hai khoác áo.

Cả hai đều không đi tập huấn Hàn Quốc, do bận thi đấu AFC Champions League Two cùng CLB. Cả hai thậm chí không có tên ở đợt tập trung tháng 9 và 10 do chấn thương hoặc chưa nằm trong kế hoạch của HLV Kim Sang-sik. Khi lên tập trung, Văn Vĩ cho biết được HLV trưởng động viên tự tin và thoải mái chơi bóng. Còn Văn Toàn tin rằng sẽ được tiếp thêm nhiều tự tin với bàn thắng sau thời gian dài chấn thương.

Nguyễn Văn Vĩ chỉ tay vào hình xăm tên vợ Quỳnh Thư, sau khi ghi bàn thứ tư cho Việt Nam trong trận thắng Lào 4-1 ở lượt ra quân bảng B ASEAN Cup 2024. Ảnh: Hiếu Lương

Việt Nam sẽ về nước vào chiều nay 10/12, và có năm ngày chuẩn bị cho lượt trận thứ hai gặp Indonesia tại sân Việt Trì. Đối thủ vừa thắng Myanmar 1-0 và sẽ về sân nhà tiếp Lào vào ngày 12/12, rồi mới sang Việt Nam.

Văn Toàn cho biết: "Tôi chưa được xem trận ra quân của Indonesia, nhưng gặp họ bây giờ cũng khó khăn. Toàn đội sẽ cố gắng hơn nữa do trận tới đá trên sân nhà".

Tiến Linh nhắn nhủ toàn đội phải giữ được tinh thần tốt như hiện nay để đánh bại Indonesia. Trong khi đó, Văn Vĩ khẳng định sẽ cống hiến 100% sức lực để đội tuyển đạt mục tiêu cao nhất.

Hiếu Lương