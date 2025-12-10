VnExpress
Thứ tư, 10/12/2025, 11:22 (GMT+7)
Văn Sửu thua võ sĩ Singapore ở hạng -77kg Ju Jit-su
Võ sĩ Việt Nam Văn Sửu thua Tan Jedd Shi Jie trong phần thi đối kháng sáng 10/12.
Văn Sửu thua võ sĩ Singapore Tan Jedd Shi Jie đối kháng -77kg Ju Jit-su
