Thứ tư, 10/12/2025, 11:22 (GMT+7)

Văn Sửu thua võ sĩ Singapore ở hạng -77kg Ju Jit-su

Võ sĩ Việt Nam Văn Sửu thua Tan Jedd Shi Jie trong phần thi đối kháng sáng 10/12.

