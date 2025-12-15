VnExpress Thể thao

Văn Phương trình diễn thái cực kiếm

Thái LanNguyễn Văn Phương đạt 9,756 điểm trong bài thi thái cực kiếm, tại SEA Games sáng 15/12.

Wushu: Bài thi Thái cực kiếm của Nguyễn Văn Phương
 
 
