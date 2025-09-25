'Văn kiện Đại hội 14 là cam kết trước nhân dân về giai đoạn phát triển mới'

Hà NộiTổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh Văn kiện Đại hội 14 với ba lớp định hướng phải trở thành lời cam kết mạnh mẽ của Đảng trước nhân dân về một giai đoạn phát triển mới.

Chiều 25/9, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc với Thường trực các Tiểu ban Đại hội 14 của Đảng, cho ý kiến hoàn thiện các dự thảo Văn kiện trình Đại hội.

Tổng Bí thư cho biết Văn kiện Đại hội 14 có hai trụ cột là Báo cáo chính trị và Chương trình hành động nhiệm kỳ 2026-2031, khẳng định cam kết của Đảng với nhân dân về một giai đoạn phát triển mới. Đó là ổn định để bứt phá; hiện đại, bao trùm, bền vững; vừa bảo đảm an ninh tổng hợp, vừa mở rộng không gian phát triển trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược và chuyển đổi toàn cầu.

Ông lưu ý Văn kiện cần thể hiện rõ ba lớp định hướng. Lớp nền tảng là tư duy phát triển thế hệ mới với bốn chuyển đổi chiến lược. Lớp kết cấu là năm trụ cột an ninh nền tảng tạo "lá chắn" trước cú sốc, biến động và nguy cơ. Lớp vận hành là chương trình hành động có thể kiểm đếm, gắn với từng chủ thể, nguồn lực, trách nhiệm và thời hạn cụ thể.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chiều 25/9. Ảnh: Dangcongsan.vn

Theo Tổng Bí thư, các nghị quyết Bộ Chính trị đã ban hành (57, 59, 66, 68, 70, 71, 72) và những nghị quyết sắp ban hành không chỉ bổ sung nội dung mà còn là "đòn bẩy" để Văn kiện Đại hội 14 sớm đi vào triển khai. Việc tổng kết 40 năm đổi mới phải rút ra bài học cốt lõi, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đổi mới có nguyên tắc, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, lấy con người làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực phát triển.

Việt Nam cần kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, chủ động hội nhập, nắm bắt cơ hội từ chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và tái cấu trúc chuỗi giá trị toàn cầu. Trách nhiệm của từng cơ quan, cấp ủy, cán bộ phải được xác định rõ trong cơ chế "một việc - một đầu mối - một thời hạn".

Đánh giá cao những nội dung đã được bổ sung, Tổng Bí thư đề nghị tiếp tục hoàn thiện Văn kiện, nhất là tiếp thu ý kiến của Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Tiểu ban tại buổi làm việc để chuẩn bị báo cáo Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương. Ông yêu cầu thành viên Tiểu ban Văn kiện bám sát tinh thần cuộc họp để hoàn thiện, phấn đấu đưa Văn kiện trở thành động lực đổi mới tư duy và hành động trong toàn hệ thống chính trị, khơi dậy khát vọng phát triển, phát huy đại đoàn kết toàn dân.

"Chúng ta sẽ biến Văn kiện thành công cụ lãnh đạo và quản trị hiện đại, tạo nền tảng vững chắc cho mục tiêu 2035-2045. Đó cũng là cam kết trước nhân dân: nói đi đôi với làm, kế hoạch đi đôi với hành động, kết quả là thước đo cao nhất", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tại buổi làm việc, Thường trực các Tiểu ban Đại hội 14 đã báo cáo công tác chuẩn bị các dự thảo Văn kiện trình Bộ Chính trị và Hội nghị Trung ương 13, gồm: Báo cáo chính trị; Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận, thực tiễn qua 40 năm đổi mới; Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng.

Vũ Tuân