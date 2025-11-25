Vai trò của nam giới với bạn đời trước nguy cơ nhiễm HPV

Nam giới có thể là nguồn lây truyền vi rút HPV cho bạn tình, vì vậy dự phòng ngoài bảo vệ bản thân còn giúp giảm nguy cơ lây nhiễm cho đối phương.

Chị Hạnh (35 tuổi, Hà Nội) phát hiện bị ung thư cổ tử cung giai đoạn đầu trong một lần tầm soát ung thư cổ tử cung định kỳ. Kết quả xét nghiệm cho thấy chị nhiễm HPV 16 - một trong những chủng nguy cơ cao có khả năng gây ung thư. Chị tìm hiểu qua kênh thông tin, biết được rằng HPV lây truyền phổ biến qua đường tình dục. Chị luôn chung thủy, sống nề nếp, nên cũng không thể xác định nguyên nhân lây nhiễm HPV từ đâu.

Chị cũng không rõ chồng mình có nhiễm hay không. Bác sĩ tư vấn cho biết, ngoài ung thư cổ tử cung, chưa có các biện pháp tầm soát thường quy dành cho các bệnh ung thư liên quan đến HPV ở nam giới.

Một trường hợp khác, anh Dương (40 tuổi, TPHCM) từng có tiền sử mắc mụn cóc sinh dục, xét nghiệm HPV cho kết quả dương tính. Tuy nhiên, sau đó một thời gian, vợ anh cũng phát hiện mắc mụn cóc sinh dục. Anh Dương lo lắng và cảm thấy day dứt vì nghĩ vợ mắc mụn cóc sinh dục và nhiễm HPV là do lây nhiễm từ mình.

Nam giới có thể là nguồn lây HPV cho bạn đời. Ảnh: Pexel

Theo TTƯT. TS. BS Nguyễn Thế Trường, Phó Khoa Tiết niệu Nam học, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, thực tế không thể kết luận ai là nguồn lây nhiễm, triệu chứng nhiễm HPV có thể phát triển rất nhiều năm sau khi quan hệ tình dục với người bị nhiễm. Do đó, khó để biết được mình bị nhiễm HPV lần đầu tiên khi nào. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng nam giới vẫn có thể là nguồn lây HPV cho bạn đời. Ngay cả những người chỉ có một bạn đời cũng có thể bị nhiễm HPV nếu có hoạt động tình dục.

Hầu hết người nhiễm HPV không biết họ bị nhiễm vi rút do không có triệu chứng, vì vậy có thể vô tình lây truyền vi rút cho bạn đời qua quan hệ tình dục. Mặc dù phần lớn trường hợp nhiễm HPV có thể tự đào thải, việc nhiễm dai dẳng có thể dẫn đến các bệnh như mụn cóc sinh dục, tiền ung thư và ung thư cổ tử cung, hậu môn sinh dục ở cả nam và nữ. Đáng chú ý, gần 100% trường hợp ung thư cổ tử cung có liên hệ mật thiết với các chủng HPV nguy cơ cao.

Đặc biệt, nam giới đóng vai trò quan trọng trong việc lây truyền vi rút HPV cho nữ giới, vì vậy nên chủ động dự phòng sớm.

Human Papilloma Virus (HPV) - vi rút gây u nhú ở người là bệnh lây truyền qua đường tình dục phổ biến nhất trên toàn thế giới. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), khoảng 8 trong 10 người có hoạt động tình dục sẽ có nguy cơ nhiễm HPV vào một thời điểm nào đó trong đời, bất kể nam nữ. Cũng theo các nghiên cứu tại Mỹ về tỷ lệ mắc vi-rút u nhú ở người đã quan hệ tình dục trong độ tuổi 14-59, giai đoạn 2013-2014, nhìn chung, tỷ lệ mắc HPV bất kỳ và HPV nguy cơ cao ở nam cao hơn ở nữ. Tuy nhiên, tỷ lệ này có thể thay đổi tùy theo độ tuổi.

Để dự phòng HPV và các bệnh lý liên quan, theo khuyến cáo của Bộ Y tế, người dân nên tham vấn chuyên gia y tế về các biện pháp dự phòng như thay đổi hành vi lối sống bằng cách không hút thuốc, tăng cường vận động thể lực, dinh dưỡng hợp lý; quan hệ tình dục lành mạnh, an toàn, sử dụng bao cao su mỗi lần quan hệ; tiêm vắc xin HPV tại các cơ sở y tế. Việc tầm soát ung thư cổ tử cung định kỳ cần thực hiện cho phụ nữ 21 - 65 tuổi theo hướng dẫn của chuyên gia y tế. Ngoài ra, theo một số nghiên cứu, cắt bao quy đầu tự nguyện có thể giúp giảm nguy cơ lây nhiễm HPV ở nam giới.

Diệp Lâm