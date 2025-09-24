Vai trò của GenAI trong giáo dục tương lai

Hội thảo "GenAI và nền giáo dục tương lai" tại AI4VN 2025 sẽ quy tụ chuyên gia trong, ngoài nước, thảo luận tác động của trí tuệ nhân tạo sinh với đổi mới giáo dục.

Hội thảo diễn ra sáng ngày 26/9 tại Hà Nội với sự tham gia của PGS.TS Nguyễn Phi Lê, giảng viên Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông - Đại học Bách khoa Hà Nội, đồng thời là người điều hành Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI4Life); PGS.TS Mike Perkin, Chủ nhiệm Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển - Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV).

Mở màn với phiên tham luận, hai diễn giả trình bày về thực tiễn đào tạo nguồn nhân lực AI cho Việt Nam và việc tích hợp yếu tố đạo đức GenAI vào giáo dục.

Trong phiên thảo luận, hai diễn giả phân tích bức tranh hiện tại của GenAI trong giáo dục, từ kinh nghiệm tại Việt Nam đến xu hướng toàn cầu. Cụ thể, PGS.TS Nguyễn Phi Lê tập trung vào các thử nghiệm, ứng dụng trong môi trường học tập trong nước; PGS.TS Mike Perkin chia sẻ những thay đổi tại các trường đại học quốc tế khi GenAI dần được tích hợp vào giảng dạy và quản lý sinh viên.

Một trong những câu hỏi trọng tâm là "GenAI có thể thay thế một số vai trò của giảng viên, hay trở thành công cụ bổ trợ?". Các chuyên gia bàn sâu về việc AI có thể đảm nhận những công việc lặp lại như chấm điểm, xây dựng ngân hàng câu hỏi, trong khi giảng viên vẫn giữ vai trò trung tâm ở khía cạnh định hướng, truyền cảm hứng và phát triển tư duy phản biện.

PGS.TS Nguyễn Phi Lê, giảng viên Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông - Đại học Bách khoa Hà Nội, đồng thời là người điều hành Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI4Life). Ảnh: Ban tổ chức

Tại Việt Nam, việc ứng dụng GenAI vào chương trình đào tạo đối mặt nhiều rào cản. PGS.TS Nguyễn Phi Lê sẽ phân tích những điểm nghẽn, đồng thời chỉ ra lộ trình khả thi để GenAI được áp dụng hiệu quả và bền vững.

Ở góc độ nghiên cứu, bà cũng nêu quan điểm về vai trò của các viện trong việc định hướng, xây dựng khung ứng dụng phù hợp, tránh tình trạng lạm dụng hay phụ thuộc quá mức vào công nghệ.

Từ kinh nghiệm tại các nước phát triển, PGS.TS Mike Perkin giới thiệu một số mô hình ứng dụng GenAI vào giáo dục mà Việt Nam có thể tham khảo.

PGS.TS Mike Perkin, Chủ nhiệm Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển - Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV). Ảnh: Ban tổ chức

Một chủ đề hứa hẹn thu hút sự quan tâm là khả năng cá nhân hóa việc học thông qua GenAI. Cả hai chuyên gia trao đổi về tiềm năng cũng như ranh giới cần lưu ý khi triển khai giải pháp này.

Phần kết của tọa đàm tập trung vào câu hỏi lớn "giáo dục trong tương lai như thế nào khi GenAI trở thành một phần tất yếu của hệ sinh thái học tập?". Theo ban tổ chức, đây là cơ hội để hai chuyên gia đưa ra dự báo dài hạn, từ việc định hình vai trò mới của giảng viên, sinh viên, tới cách hệ thống giáo dục có thể được thiết kế lại nhằm tận dụng sức mạnh của trí tuệ nhân tạo

AI4VN 2025, do VnExpress tổ chức, có chủ đề "Vietnam in the Global AI Race - Việt Nam trong cuộc đua AI toàn cầu", diễn ra ngày 26/9 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội. Tại đây, các diễn giả chia sẻ những góc nhìn từ thực tế về cơ hội của Việt Nam trong cơn sốt AI trên thế giới. Sự kiện cũng là dịp để các nhà quản lý, doanh nghiệp cũng cùng nhau nhìn nhận những thách thức, từ đó thể hiện quyết tâm của Việt Nam không đứng ngoài cuộc xu thế công nghệ. Các doanh nghiệp cũng sẽ nêu các bài toán thực tế, giải pháp gắn kết với chiến lược quốc gia về chuyển đổi số và phát triển AI đến năm 2030, đưa Việt Nam trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực.

Nguyễn Phượng