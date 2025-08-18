'Ủy viên Trung ương khóa 14 phải dám hy sinh lợi ích cá nhân vì cái chung'

Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, Ủy viên Trung ương khóa 14 phải thật sự tiêu biểu, trong sạch, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và đặt lợi ích nhân dân, quốc gia lên trên hết.

Sáng 18/8, tại buổi gặp mặt các lão thành cách mạng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên lãnh đạo các ban, cơ quan Trung ương, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội nhân dịp 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu đối với đội ngũ Ủy viên Trung ương khóa mới.

Ông nói Trung ương khóa 14 phải có số lượng, cơ cấu phù hợp, bảo đảm lãnh đạo toàn diện; các vị trí, địa bàn, lĩnh vực trọng yếu sẽ được ưu tiên tăng cường Ủy viên. "Các đồng chí phải dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám hi sinh lợi ích cá nhân vì cái chung; có uy tín trong Đảng và được nhân dân tín nhiệm", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt các lão thành cách mạng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng các khóa, sáng 18/8. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư cho biết Đại hội Đảng lần thứ 14 dự kiến tổ chức vào quý I/2026. Trung ương đang tích cực chuẩn bị để Đại hội trở thành dấu mốc lịch sử, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên giàu mạnh, phát triển bền vững.

Điểm mới của đại hội này là ba văn kiện gồm Báo cáo chính trị, Báo cáo kinh tế - xã hội và Báo cáo công tác xây dựng Đảng sẽ được tích hợp thành một báo cáo tổng hợp, gọi là Báo cáo chính trị. Đại hội cũng sẽ thông qua Chương trình hành động cho cả nhiệm kỳ. Các văn kiện hiện được gửi lấy ý kiến từ Đảng bộ, chi bộ, đảng viên và nhân dân.

Công việc đã giải quyết "một năm bằng nhiều năm"

Báo cáo với các vị lão thành, Tổng Bí thư cho biết vừa qua Bộ Chính trị đã ban hành 4 Nghị quyết chiến lược (57, 59, 66, 68), tập trung vào các lĩnh vực then chốt để phát triển đất nước gồm khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, hội nhập quốc tế, xây dựng và thi hành pháp luật, và phát triển kinh tế tư nhân. Điều này "thể hiện tầm nhìn dài hạn và quyết tâm tiếp tục đổi mới, hội nhập, tháo gỡ rào cản phát triển".

Ông nhấn mạnh khối lượng công việc Trung ương thực hiện trong thời gian qua "một năm bằng nhiều năm", thể hiện đúng tinh thần "nói đi đôi với làm", được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình ủng hộ.

Việc tinh gọn bộ máy giúp các bộ ngành Trung ương giảm 22.300 biên chế; cấp tỉnh giảm hơn 18.400; cấp xã giảm hơn 110.700. Nhờ đó, ngân sách tiết kiệm hàng nghìn tỷ đồng; gần 20.000 trụ sở công được chuyển đổi công năng phục vụ y tế, giáo dục, cộng đồng.

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự cuộc gặp mặt sáng 18/8. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư nhắc lại dấu ấn của các thế hệ đi trước trong từng chặng đường 80 năm qua. Ông khẳng định di sản quý báu mà các bậc tiền bối để lại không chỉ là văn kiện, nghị quyết, chiến lược phát triển, công trình, thành tựu kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân... mà còn là bản lĩnh chính trị, tầm nhìn chiến lược, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường.

Ông nhấn mạnh ngày nay, đất nước bước vào kỷ nguyên mới với khát vọng phát triển nhanh, bền vững, trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào giữa thế kỷ 21. Để công cuộc đổi mới tiếp tục được thực hiện với quyết tâm, thế và lực, tầm vóc mới, ngoài nỗ lực của Trung ương Đảng, cả hệ thống chính trị và nhân dân, cần có sự đồng hành, đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm của các nguyên Ủy viên Trung ương, cán bộ cấp cao qua các thời kỳ.

"Đây là những người hiểu sâu quy luật phát triển, từng trải qua nhiều tình huống khó khăn, luôn kiên định mục tiêu vì nước vì dân và đặc biệt quý là vẫn giữ những trái tim hồng", Tổng Bí thư nói.

Ông khẳng định những người đang đảm nhiệm trọng trách hôm nay luôn ý thức việc kế thừa thành quả của thế hệ đi trước vừa là niềm vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn lao và "nguyện giữ gìn, phát huy và phát triển những giá trị mà các thế hệ đã dày công vun đắp, tiếp tục đổi mới sáng tạo để đáp ứng yêu cầu thời đại".

"Tôi tin tưởng rằng với tinh thần mãi mãi tuổi 20, các đồng chí sẽ tiếp tục đồng hành, đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín để giúp Đảng lãnh đạo đất nước vượt qua khó khăn, vươn lên mạnh mẽ, thực hiện khát vọng xây dựng một Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Vũ Tuân