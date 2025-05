Ủy viên Thường vụ, Thành ủy viên có thể làm bí thư xã, phường ở TP HCM

Ủy viên ban thường vụ hoặc Thành ủy viên có thể được Thành ủy TP HCM phân công làm bí thư phường, xã đông dân, là động lực phát triển kinh tế.

Đó là một phần trong hướng dẫn khung tiêu chuẩn tạm thời và định hướng bố trí các chức danh lãnh đạo, quản lý khi sắp xếp bộ máy các phường, xã trên địa bàn vừa được Thành ủy TP HCM ban hành.

Theo hướng dẫn của Thành ủy TP HCM, người đứng đầu gồm bí thư phường, chủ tịch UBND phường mới không là người địa phương. Cán bộ quản lý cấp huyện sẽ được bố trí làm nòng cốt tại phường mới.

Theo đó, khi bố trí bí thư đảng ủy xã, phường sẽ ưu tiên bí thư quận, huyện giữ chức vụ bí thư phường, xã trọng điểm về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Địa bàn có quy mô dân số, tổ chức đảng và đảng viên lớn, có vai trò là động lực phát triển kinh tế có thể phân công ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy hoặc ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ TP HCM làm bí thư xã, phường.

Trụ sở UBND TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần

Tiếp đó, các chức vụ ưu tiên làm bí thư xã, phường gồm: phó bí thư, chủ tịch HĐND, chủ tịch UBND cấp huyện; cấp phó các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Thành ủy TP HCM; cấp trưởng các tổ chức chính trị - xã hội, các sở, ban, ngành thành phố và tương đương; các nguyên bí thư, phó bí thư chuyên trách các đảng bộ trực thuộc Thành ủy TP HCM (trước khi sắp xếp).

TP HCM cũng ưu tiên cấp phó các tổ chức chính trị - xã hội, sở, ban, ngành được quy hoạch cấp trưởng về làm bí thư phường.

Phó bí thư thường trực đảng ủy và chủ tịch UBND phường bố trí theo nguyên tắc ưu tiên phó bí thư, chủ tịch HĐND, chủ tịch UBND cấp huyện; ủy viên ban thường vụ cấp huyện; phó chủ tịch HĐND, phó chủ tịch UBND cấp huyện; cấp phó các tổ chức chính trị - xã hội, các sở, ban, ngành và tương đương; nguyên phó bí thư các đảng bộ trực thuộc Thành ủy TP HCM; trưởng phòng các cơ quan chuyên trách cấp thành phố...

Chức danh phó chủ tịch phường sẽ ưu tiên ủy viên ban thường vụ cấp ủy cấp huyện, phó chủ tịch HĐND, phó chủ tịch UBND cấp huyện; ủy viên ban chấp hành đảng bộ cấp huyện; trưởng các tổ chức chính trị - xã hội; trưởng phòng, ban cấp huyện; bí thư đảng ủy xã; trưởng phòng, phó phòng các cơ quan chuyên trách cấp thành phố được quy hoạch chức danh cao hơn...

Bên cạnh đó, Thành ủy TP HCM cũng hướng dẫn về tiêu chuẩn đối với các chức danh chánh văn phòng, trưởng ban xây dựng đảng, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đảng ủy, chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã, trưởng các cơ quan chuyên môn, trưởng các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã...

Sau khi sắp xếp 273 phường, xã, thị trấn thành 102 phường, xã mới, TP HCM có 3 phường, xã trên 200.000 dân là phường Hiệp Bình, phường Tăng Nhơn Phú và xã Bà Điểm. 5 phường, xã có diện tích rộng nhất gồm: An Thới Đông (gần 258 km2), Bình Khánh (158 km2), Cần Giờ (157 km2), Thạnh An (131 km2) và An Nhơn Tây (77,7 km2).

Thành ủy viên là thành viên của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố có trách nhiệm tham gia thảo luận và quyết định các chủ trương, nghị quyết quan trọng của Đảng bộ Thành phố. Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy là bộ phận chủ chốt được bầu ra từ các Thành ủy viên có vai trò quyết định và điều hành trực tiếp các công việc thường xuyên của Đảng bộ Thành phố.

Với hệ thống chính quyền ba cấp, một số quận, huyện ở TP HCM có bí thư là Thành ủy viên hoặc Ủy viên thường vụ Thành ủy như quận 1, Gò Vấp, Bình Tân, các huyện Cần Giờ, Bình Chánh, Củ Chi...

Lê Tuyết