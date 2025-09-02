Uy lực tàu chiến, máy bay diễu binh trên biển Cam Ranh

Cán bộ, chiến sĩ trên tàu ngầm Kilo thực hiện nghi lễ chào cờ trước khi rời bến làm nhiệm vụ.
Cán bộ, chiến sĩ trên tàu ngầm Kilo thực hiện nghi lễ chào cờ trước khi rời bến làm nhiệm vụ.
Các lực lượng chào cờ, diễu binh trên quân cảng Cam Ranh. Video: Quân chủng Hải quân
Chỉ huy các lực lượng diễu binh trên biển, trên Tàu chỉ huy 015 - Trần Hưng Đạo, có Chuẩn Đô đốc Nguyễn Văn Bách (giữa), Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân; cùng dự có Thiếu tướng Trần Ngọc Hữu, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và đại biểu các cơ quan, đơn vị đại diện cho các lực lượng cùng tham gia.
Máy bay DHC-6 và trực thăng Ka-28 bay trên đội hình tàu diễu binh ở biển Cam Ranh.
Máy bay DHC-6 được xem là "Mắt thần trên biển" của Không quân Hải quân, được sử dụng để thực hiện nhiệm vụ trinh sát, tuần thám, cấp cứu y tế khẩn cấp và tìm kiếm, cứu nạn trên biển.
Trực thăng săn ngầm Ka-28 được sử dụng thực hiện các nhiệm vụ tìm kiếm, tiêu diệt tàu ngầm của đối phương trong nhiều điều kiện thời tiết.
Tàu tên lửa 371 thuộc Đề án 1241.RE, tàu pháo 276 thuộc lớp TT-400TP do Việt Nam tự đóng, tàu CSB-8002 và KN-290, cùng tàu dân quân biển xếp đội hình dọc.
Tàu hộ vệ tên lửa 011 Đinh Tiên Hoàng và 012 Lý Thái Tổ, thuộc Đề án 11661E Gepard, tham gia diễu binh trên biển.
4 tàu hộ vệ tên lửa Đề án 11661E Gepard được đưa vào biên chế Lữ đoàn 162 lần lượt vào năm 2011 và 2018. Tàu được trang bị nhiều khí tài hiện đại, do Nga sản xuất theo hợp đồng ký kết với Hải quân Nhân dân Việt Nam, nhằm xây dựng lực lượng hải quân chính quy, nâng cao năng lực bảo vệ biển đảo Tổ quốc.
Tàu hộ vệ lớp Gepard của Việt Nam ứng dụng nhiều công nghệ tàng hình, được trang bị các hệ thống gây nhiễu, tác chiến điện tử hiện đại.
Vũ khí chính của tàu hộ vệ tên lửa lớp Gepard 3.9 là 8 tên lửa chống hạm 3M24E với tầm bắn 130 km, một pháo hải quân AK-176MA cỡ nòng 76,2 mm, một tổ hợp pháo - tên lửa phòng không Palma, hai pháo phòng thủ cực gần AK-630M. Tàu 015 Trần Hưng Đạo và 016 Quang Trung còn được lắp 4 ống phóng ngư lôi cỡ 533 mm.
Mỗi tàu có thể mang theo một trực thăng Ka-28 để tăng khả năng phát hiện, tiêu diệt tàu ngầm đối phương.
Tàu ngầm 183 - TP Hồ Chí Minh, một trong 6 chiếc thuộc Đề án 636 "Varshavyanka" của Hải quân nhân dân Việt Nam, cơ động trên biển.
Tàu ngầm Đề án 636 "Varshavyanka", NATO gọi là lớp Kilo Cải tiến, được phát triển trên nền tảng tàu ngầm Đề án 877 Paltus của Liên Xô. Viện thiết kế Rubin sau đó đưa ra phiên bản hiện đại hóa như 636M cho hải quân Nga, Trung Quốc, Việt Nam và Algeria.
Tàu ngầm Đề án 636 được gọi là "hố đen đại dương" bởi khả năng ẩn mình gần như hoàn hảo của nó. Động cơ của tàu được đặt cách ly trên bệ đỡ cao su và không chạm vào thân tàu, làm giảm rung động và triệt tiêu tiếng ồn. Vỏ ngoài tàu ngầm được bọc kín bằng lớp cao su đặc biệt, có khả năng cách âm từ bên trong và hấp thụ sóng âm từ bên ngoài.
Lớp Kilo cải tiến được trang bị 6 ống phóng ngư lôi cỡ 533 mm. Cơ số vũ khí của tàu gồm 18 ngư lôi Type-53-65, TEST-71, ngư lôi siêu khoang VA-111 Shkval, tổ hợp tên lửa hành trình Kalibr/Klub-S hoặc 24 thủy lôi. Tổ hợp Kalibr có phiên bản chống hạm, chống ngầm và đối đất, tầm bắn tối đa 2.500 km cho bản nội địa và 300 km cho bản xuất khẩu.
Hai tàu hộ vệ săn ngầm Đề án 159, được NATO gọi là lớp Petya, do Liên Xô phát triển để săn tìm và tiêu diệt tàu ngầm đối phương tại các vùng biển nông. Đây là lớp tàu chiến đầu tiên của Liên Xô được trang bị động cơ tua-bin khí.
Mỗi chiếc dài gần 82 m và rộng 9 m, có lượng giãn nước đầy tải 1.050 tấn, tầm hoạt động 9.000 km và tốc độ tối đa 56 km/h. Vũ khí chính của Đề án 159 là cụm 5 ống phóng ngư lôi cỡ 533 mm, bệ phóng rocket RBU-6000 và hai bệ pháo nòng đôi AK-726 cỡ nòng 76,2 mm.
Hải quân nhân dân Việt Nam đang biên chế 5 tàu, trong đó hai chiếc đã được hiện đại hóa, trang bị thượng tầng có thiết kế giảm diện tích phản xạ radar và bổ sung hệ thống định vị thủy âm (sonar) thế hệ mới.
Tàu tuần tra CSB-8002 và CSB-8004 thuộc lớp DN-2000 của Cảnh sát biển Việt Nam.
DN-2000 là tàu tuần tra xa bờ được biên chế cho Cảnh sát biển Việt Nam và Kiểm Ngư Việt Nam, được Việt Nam tự chế tạo trên cơ sở thiết kế lớp tàu OPV-9014 mua của hãng đóng tàu Damen (Hà Lan).
Mỗi tàu dài 90,5m, rộng 14m và có lượng giãn nước 2.500 tấn. Lớp DN-2000 đạt tốc độ tối đa 39 km/h, tầm hoạt động gần 9.300 km mà không cần tiếp liệu và có thể hoạt động liên tục trên biển trong 40 ngày đêm. Tàu có thể mang theo máy bay trực thăng và xuồng cứu hộ.
Trang bị vũ khí gồm pháo tự động nòng đôi 23 mm và hai súng máy 14,5 mm. Ngoài ra, tàu còn có hai súng cứu hỏa có khả năng phun nước xa 150-200 mét, lưu lượng 6,6 m3 mỗi phút để dập lửa trên biển. Hệ thống kính của tàu có khả năng chống và hạn chế tối đa vòi rồng phun vào.
Biên đội tàu KN-290, KN-390 của Kiểm ngư Việt Nam, cũng thuộc lớp DN-2000.
Đây là lớp tàu tuần tra đa năng, được trang bị hệ thống điều khiển, thông tin, chỉ huy hiện đại, tự động hóa cao, cho phép thực hiện linh hoạt nhiều nhiệm vụ; tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho ngư dân; tuần tra, kiểm soát IUU; kịp thời phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính, áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với các hành vi vi phạm pháp luật thủy sản, theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
Hoàng Phương - Bùi Toàn
Ảnh: Quân chủng Hải quân