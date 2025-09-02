Uy lực tàu chiến, máy bay diễu binh trên biển Cam Ranh

Tàu hộ vệ tên lửa 011 Đinh Tiên Hoàng và 012 Lý Thái Tổ, thuộc Đề án 11661E Gepard, tham gia diễu binh trên biển.

4 tàu hộ vệ tên lửa Đề án 11661E Gepard được đưa vào biên chế Lữ đoàn 162 lần lượt vào năm 2011 và 2018. Tàu được trang bị nhiều khí tài hiện đại, do Nga sản xuất theo hợp đồng ký kết với Hải quân Nhân dân Việt Nam, nhằm xây dựng lực lượng hải quân chính quy, nâng cao năng lực bảo vệ biển đảo Tổ quốc.

Tàu hộ vệ lớp Gepard của Việt Nam ứng dụng nhiều công nghệ tàng hình, được trang bị các hệ thống gây nhiễu, tác chiến điện tử hiện đại.

Vũ khí chính của tàu hộ vệ tên lửa lớp Gepard 3.9 là 8 tên lửa chống hạm 3M24E với tầm bắn 130 km, một pháo hải quân AK-176MA cỡ nòng 76,2 mm, một tổ hợp pháo - tên lửa phòng không Palma, hai pháo phòng thủ cực gần AK-630M. Tàu 015 Trần Hưng Đạo và 016 Quang Trung còn được lắp 4 ống phóng ngư lôi cỡ 533 mm.

Mỗi tàu có thể mang theo một trực thăng Ka-28 để tăng khả năng phát hiện, tiêu diệt tàu ngầm đối phương.