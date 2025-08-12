Ukraine tuyên bố tập kích sở chỉ huy, hạ sát lữ đoàn trưởng Nga

Quân đội Ukraine tuyên bố đánh trúng sở chỉ huy của Lữ đoàn 85 Nga tại tỉnh Donetsk, khiến lữ đoàn trưởng và 5 người khác thiệt mạng.

"Lực lượng vũ trang Ukraine tiếp tục phá hủy các sở chỉ huy đối phương. Mục tiêu tiếp theo là sở chỉ huy Lữ đoàn Bộ binh cơ giới Độc lập số 85 Nga tại khu vực do đối phương kiểm soát ở tỉnh Donetsk", Bộ tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết hôm 11/8.

Quân đội Ukraine tuyên bố đòn tập kích khiến lữ đoàn trưởng có biệt danh "Dnepr" và 5 thành viên trong ban tham mưu đơn vị thiệt mạng. "Thông tin chi tiết hơn về hậu quả của cuộc tấn công đang được làm rõ", thông báo có đoạn.

Pháo phản lực HIMARS Ukraine khai hỏa nhằm vào vị trí Nga tháng 12/2023. Ảnh: Quân đội Ukraine

Bộ tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết đòn đánh được tiến hành bằng "vũ khí chính xác cao", song không nêu cụ thể. Tim White, nhà báo chuyên đưa tin về Ukraine, nhận định lực lượng Ukraine đã sử dụng pháo phản lực HIMARS hoặc vũ khí tương tự.

Giới chức Ukraine chưa công bố bằng chứng về cuộc tấn công và thiệt hại liên quan.

Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin.

Theo kết quả phân tích của hãng thông tấn AFP dựa trên dữ liệu từ Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ, quân đội Nga kiểm soát khoảng 78% lãnh thổ tỉnh Donetsk tính đến cuối tháng 7, tăng 16% so với trước đó một năm.

Bộ Quốc phòng Nga hôm 31/7 thông báo đã kiểm soát thành trì Chasov Yar ở tỉnh Donetsk, kết thúc chiến dịch công phá kéo dài hơn một năm. Giành được thành phố này sẽ giúp quân đội Nga uy hiếp các tuyến đường tiếp tế quan trọng của Ukraine, tạo bàn đạp để tiếp cận những đô thị lớn cuối cùng do đối phương kiểm soát tại Donetsk.

Vị trí tỉnh Donetsk. Đồ họa: RYV

Lực lượng Nga đang tiếp tục gây sức ép lên thành trì chiến lược của Ukraine ở khu vực là Pokrovsk. Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrsky hôm 2/8 cho biết Nga đang vừa tạo vòng vây xung quanh thành phố, vừa tung lực lượng phá hoại luồn sâu vào trung tâm Pokrovsk để công phá thành phố.

Phạm Giang (Theo RBC Ukraine, AFP)