Ukraine tuyên bố tập kích nhà máy tên lửa Kinzhal, Iskander của Nga

Ukraine thông báo phóng tên lửa Flamingo và gây hỏa hoạn tại nhà máy Votkinsk, được cho là nơi chuyên sản xuất nhiều tên lửa đạn đạo của Nga.

Bộ tổng tham mưu quân đội Ukraine ngày 21/2 tuyên bố đã tiến hành cuộc tập kích trong đêm bằng tên lửa hành trình Flamingo và đánh trúng nhà máy Votkinsk ở Cộng hòa Udmurtia thuộc Nga. "Hỏa hoạn đã được ghi nhận tại khu vực nhà máy. Kết quả cuộc tấn công đang được làm rõ", thông báo có đoạn.

Cơ quan này cho biết nhà máy Votkinsk chuyên sản xuất tên lửa đạn đạo xuyên lục địa RS-24 Yars và R-30 Bulava, tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M và siêu vượt âm Kinzhal. Truyền thông Ukraine nhận định nhà máy có thể còn là nơi chế tạo tên lửa đạn đạo mang đầu đạn siêu vượt âm Oreshnik.

Ukraine tuyên bố tập kích nhà máy sản xuất tên lửa Kinzhal, Iskander tại Nga Tên lửa Flamingo khai hỏa trong video đăng ngày 21/2. Video: Fire Point

Aleksandr Brechalov, lãnh đạo Cộng hòa Udmurtia, thông báo một cơ sở tại khu vực đã bị máy bay không người lái (UAV) Ukraine tấn công, gây ra thiệt hại về tài sản và người, nhưng không nêu cụ thể thông tin. Bộ Quốc phòng Nga cùng ngày tuyên bố lực lượng phòng không đã bắn hạ 5 quả Flamingo, song không nêu tổng số tên lửa mà đối phương phóng.

AMK Mapping, tài khoản X chuyên theo dõi dữ liệu tình báo nguồn mở về chiến sự, nhận định tên lửa Flamingo của Ukraine đã bay hơn 1.600 km trong đòn tập kích và phòng không Nga không thể bắn hạ toàn bộ. Tài khoản này thêm rằng Ukraine cũng triển khai UAV mang động cơ phản lực nhằm vào nhà máy Votkinsk.

Video do người dân địa phương đăng trên mạng và được định vị địa lý cho thấy khói bốc lên tại khu vực nhà máy Votkinsk, nhưng không rõ mức độ thiệt hại cụ thể.

Tên lửa hành trình Flamingo do công ty Fire Point của Ukraine sản xuất, được quảng bá là có đầu đạn nặng 1.150 kg và tầm bắn 3.000 km, xa hơn mọi loại vũ khí phương Tây viện trợ cho Kiev.

Bộ tổng tham mưu quân đội Ukraine tuyên bố từng tiến hành "loạt cuộc tập kích thành công" nhằm vào thao trường Kapustin Yar ở tỉnh Astrakhan bằng vũ khí tầm xa nội địa, trong đó có tên lửa Flamingo, hồi tháng 1. Tuy nhiên, ảnh vệ tinh sau đó cho thấy thiệt hại là tương đối nhỏ và chỉ xảy ra ở một số công trình phụ trợ.

Tên lửa Flamingo tiếp tục được sử dụng để tấn công kho đạn ở tỉnh Volgograd của Nga hôm 12/2, gây ra những vụ nổ lớn.

Hỏa hoạn tại nhà máy tên lửa Nga Hỏa hoạn tại khu vực nhà máy Votkinsk trong video đăng ngày 21/2. Video: X/AMK Mapping

Truyền thông Ukraine cho rằng dòng Flamingo có thể đã được nâng cấp. Theo các thông tin xuất hiện trước đó, Kiev có kế hoạch trang bị hệ thống giúp Flamingo bay được ở độ cao nhỏ, nhiều khả năng là công nghệ khớp ảnh địa hình (TERCOM).

Hệ thống này hoạt động bằng cách dùng radar chuyên dụng hoặc máy đo độ cao bằng sóng vô tuyến để so sánh địa hình bên dưới với bản đồ lưu sẵn, không phụ thuộc vào tín hiệu vệ tinh và tăng khả năng kháng nhiễu. Ngoài ra, bay ở độ cao nhỏ cũng giúp tên lửa khó bị radar mặt đất phát hiện hơn.

Phạm Giang (Theo Ukrainska Pravda, Kyiv Independent, TASS)