Ukraine tuyên bố tập kích nhà máy Nga bằng tên lửa Storm Shadow

Quân đội Ukraine thông báo triển khai nhiều vũ khí, trong đó có tên lửa Storm Shadow, để tập kích nhà máy hóa chất ở tỉnh Bryansk của Nga.

"Chiến dịch không kích hiệp đồng quy mô lớn với nhiều loại vũ khí, trong đó có tên lửa Storm Shadow, đã xuyên thủng lưới phòng không Nga. Chúng tôi đang đánh giá kết quả của chiến dịch", Bộ tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết hôm 21/10.

Cơ quan này tuyên bố mục tiêu là nhà máy hóa chất tại tỉnh Bryansk, nhấn mạnh đó là một trong những cơ sở chủ chốt trong mạng lưới sản xuất thuốc súng, chất nổ và nhiên liệu tên lửa của Nga. Quân đội Ukraine chưa công bố hình ảnh và bằng chứng về cuộc tấn công.

Vị trí tỉnh Bryansk của Nga. Đồ họa: RYV

Tỉnh trưởng Bryansk Alexander Bogomaz trước đó cho biết Ukraine đã tập kích địa phương này bằng máy bay không người lái (UAV) và tên lửa, thêm rằng giới chức chưa ghi nhận thương vong hoặc thiệt hại liên quan.

Bộ Quốc phòng Nga cùng ngày thông báo lực lượng phòng không đã bắn hạ 58 UAV cánh bằng của Ukraine trong vòng 4 tiếng, gồm 57 chiếc tại tỉnh Bryansk và một phi cơ ở tỉnh Kursk, nhưng không đề cập tới đòn tập kích bằng tên lửa.

Các trang tin quân sự có liên hệ với quân đội Nga cho biết Ukraine đã "sử dụng tất cả các loại vũ khí đang biên chế", trong đó có tên lửa hành trình Storm Shadow/SCALP-EG, tên lửa diệt hạm Neptune và tên lửa lai UAV Peklo. Hình ảnh đăng trên mạng xã hội cho thấy "tên lửa Ukraine bay qua tỉnh Bryansk", nhưng chưa rõ chủng loại và liệu nó có bị đánh chặn hay không.

Tên lửa Ukraine bay qua tỉnh Bryansk, Nga, ngày 21/10. Ảnh: RusVesna

Nga và Ukraine nhiều lần tấn công hạ tầng trọng yếu của nhau, trong đó có những cơ sở năng lượng. Hai bên cáo buộc nhau tấn công mục tiêu dân sự, đồng thời tuyên bố chỉ nhắm vào cơ sở quân sự đối phương. Các cuộc tập kích diễn ra trong lúc Nga và Ukraine chưa đạt tiến triển trong đàm phán hòa bình.

Nguyễn Tiến (Theo Reuters, AP, RIA Novosti)