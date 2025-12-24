Ukraine tuyên bố tập kích máy bay săn ngầm hiện đại của Nga

Ukraine đăng video drone tiếp cận phi cơ Il-38N, cho biết đây là "máy bay săn ngầm duy nhất thuộc loại này của Nga" tại Biển Đen.

Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) ngày 23/12 tuyên bố đã tung đòn tập kích nhằm vào máy bay săn ngầm Il-38N Nga tại căn cứ Yeysk, trước khi thực hiện chiến dịch tấn công tàu ngầm Đề án 636.3 ở cảng Novorossiysk hồi tuần trước.

Video được công bố cho thấy thiết bị bay không người lái (drone) Ukraine tiếp cận máy bay Il-38N đang ở bãi đỗ. Hình ảnh bị cắt khi drone bay qua phi cơ Nga, nên không thể xác định thiệt hại cụ thể.

Ukraine tập kích máy bay săn ngầm 'duy nhất của Nga ở Biển Đen' Drone Ukraine tập kích máy bay săn ngầm Il-38N Nga tại căn cứ Yeysk trong video đăng ngày 23/12. Video: SBU

Theo SBU, drone tự sát được trang bị đầu đạn nổ mảnh, bên trong chứa 2.000 mảnh văng được thiết kế để phát tán theo hướng chụp xuống dưới. "Vụ nổ xảy ra ngay phía trên khoang chứa thiết bị và radar, cũng như gây hư hại cho động cơ. Vô hiệu hóa được máy bay chống ngầm này đã giúp đảm bảo giai đoạn chính của chiến dịch đặc biệt diễn ra thành công", cơ quan này cho hay.

Tình báo Ukraine nói rằng chiếc Il-38N có giá 24 triệu USD và chuyên làm nhiệm vụ trinh sát và tuần thám biển, săn tàu ngầm, rải thủy lôi và phóng ngư lôi. Nó được quân đội Nga triển khai thường xuyên để đối phó tàu lặn không người lái Ukraine.

SBU cho biết Nga chỉ có một máy bay thuộc loại này ở Biển Đen và nó có khả năng phát hiện tàu lặn không người lái Sub Sea Baby, loại vũ khí được dùng trong chiến dịch tấn công tàu ngầm ở cảng Novorossiysk.

Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin.

SBU ngày 15/12 triển khai tàu lặn Sub Sea Baby để tấn công quân cảng Novorossiysk, tuyên bố đánh trúng một tàu ngầm thuộc Đề án 636.3 và khiến phương tiện này bị hư hại nặng.

Hạm đội Biển Đen hải quân Nga sau đó khẳng định không có tàu chiến nào bị hư hại trong cuộc tấn công. Ảnh vệ tinh cho thấy vụ nổ xảy ra cách đuôi tàu ngầm khoảng 20 m, cũng không có dấu vết hư hại nào trên thân trong hình ảnh cận cảnh được Nga công bố. Tuy nhiên, giới quan sát phương Tây vẫn nêu khả năng vụ nổ tác động đến chân vịt của tàu ngầm.

Máy bay săn ngầm Il-38N bay trình diễn trong ngày hải quân Nga năm 2018. Ảnh: Điện Kremlin

Il-38 là máy bay tuần thám biển và săn ngầm do hãng Ilyushin phát triển, bắt đầu biên chế cho không quân hải quân Liên Xô từ cuối thập niên 1960. Tổng cộng 58 chiếc đã được xuất xưởng, trong đó 5 chiếc được bán cho Ấn Độ.

Máy bay được trang bị cảm biến phát hiện dị thường từ trường để săn tàu ngầm và radar Berkut nhằm xác định mục tiêu trên mặt nước. Il-38 có hai khoang chiến đấu, khoang phía trước chứa phao định vị thủy âm, khoang còn lại có thể mang tối đa 9 tấn vũ khí gồm ngư lôi, thủy lôi, bom chìm và bom thông thường.

Phiên bản Il-38N được hiện đại hóa toàn diện với radar mới, tổ hợp trinh sát và hỗ trợ điện tử ở khoang tách biệt phía trên buồng lái và cảm biến hồng ngoại dưới mũi máy bay. Mỗi chiếc Il-38N có thể phát hiện mục tiêu trên không từ khoảng cách 90 km, theo dõi mục tiêu mặt biển trong tầm 320 km, đủ sức theo dõi cùng lúc 32 mục tiêu gồm cả tàu chiến và tàu ngầm.

Nga được cho là đang duy trì phi đội khoảng 25-28 chiếc Il-38, phần lớn đã nâng cấp lên chuẩn Il-38N. Bên cạnh đó, Hạm đội Biển Đen hải quân Nga còn biên chế một trung đoàn hỗn hợp được trang bị trực thăng săn ngầm Ka-27.

Phạm Giang (Theo Ukrainska Pravda)