Ukraine tuyên bố tập kích hai tàu Nga vận chuyển thiết bị quân sự

Đặc nhiệm Ukraine cho biết đã thực hiện cuộc tấn công nhằm vào hai tàu Nga đang vận chuyển vũ khí và thiết bị quân sự ở biển Caspi.

Lực lượng đặc nhiệm Ukraine ngày 12/12 tuyên bố trên Telegram rằng họ đã phối hợp với "lực lượng kháng chiến địa phương" Black Spark thực hiện kế hoạch nhắm vào hai tàu ngoài khơi bờ biển Cộng hòa Kalmykia thuộc Nga.

Họ cho biết các tàu bị nhắm mục tiêu là Composer Rakhmaninoff và Askar-Sarydzha, vốn đã bị Mỹ trừng phạt với cáo buộc vận chuyển hàng hóa quân sự giữa Iran và Nga.

Black Spark đã cung cấp thông tin chi tiết về lịch trình di chuyển cũng như hàng hóa trên hai con tàu để đặc nhiệm Ukraine tấn công. Ukraine không nêu chi tiết cách thức tấn công hay mức độ thiệt hại của hai con tàu.

Nga chưa bình luận về thông tin.

Một trong hai con tàu Nga mà đặc nhiệm Ukraine tuyên bố tấn công. Ảnh: Đặc nhiệm Ukraine

Ukraine cùng ngày cho biết đã giành lại hai ngôi làng ở vùng Kharkov, miền bắc đất nước, và đẩy lùi quân đội Nga tại Kupyansk, trung tâm đường sắt quan trọng mà Nga tuyên bố chiếm giữ hồi tháng trước.

"Kindrashivka, Radkivka và các khu vực ngoại ô đã được giải phóng, cũng như một số khu phố ở phía bắc Kupyansk", tiểu đoàn Khartia thông báo trên mạng xã hội.

Quân đội Nga hồi cuối tháng 11 nói đã tái kiểm soát thành phố Kupyansk, nơi lực lượng nước này giành được lần đầu tiên vào năm 2022 nhưng sau đó bị lực lượng Ukraine tái chiếm.

Nga những tháng gần đây tuyên bố đạt được nhiều bước tiến trên chiến trường, đẩy lực lượng Ukraine vào thế bị động. Kiev nhiều lần bác bỏ thông tin từ Moskva về các bước tiến lớn, nhấn mạnh đây là nỗ lực nhằm tuyên truyền rằng Ukraine sắp sụp đổ, qua đó gây ảnh hưởng đến các cuộc đàm phán chấm dứt xung đột.

Washington đang thúc đẩy Kiev chấp nhận những nhượng bộ lớn về lãnh thổ, như một phần trong kế hoạch của Mỹ nhằm chấm dứt chiến sự đã kéo dài gần 4 năm.

Vũ Hoàng (Theo AFP, Reuters)