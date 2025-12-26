Ukraine tuyên bố phóng tên lửa Storm Shadow vào nhà máy lọc dầu Nga

Bộ tổng tham mưu Ukraine cho biết không quân nước này đã sử dụng tên lửa hành trình Storm Shadow tấn công nhà máy lọc dầu Nga ở Rostov.

"Nhiều vụ nổ được ghi nhận. Mục tiêu đã bị tấn công", Bộ tổng tham mưu Ukraine thông báo trên mạng xã hội hôm nay, cho biết không quân đã dùng tên lửa hành trình Storm Shadow tấn công nhà máy lọc dầu Novoshakhtinsk ở vùng Rostov của Nga.

Ukraine cho hay Novoshakhtinsk là một trong những nhà máy cung cấp sản phẩm dầu mỏ lớn nhất ở miền nam nước Nga. Đây cũng là nơi trực tiếp cung cấp dầu diesel và nhiên liệu máy bay cho quân đội Nga chiến đấu ở Ukraine.

"Lực lượng Ukraine đã tiếp tục thực hiện các biện pháp cần thiết để làm suy yếu tiềm lực quân sự và kinh tế của Nga, buộc nước này phải ngừng cuộc chiến", Bộ tổng tham mưu nói thêm.

Ukraine tập kích Nga bằng tên lửa Storm Shadows Khói đen được cho là bốc lên từ nhà máy lọc dầu Novoshakhtinsk ở vùng Rostov, Nga sau vụ tấn công của Ukraine ngày 25/12. Video: X/ MilitaryNewsUA

Quân đội Ukraine đã nhiều lần sử dụng Storm Shadow để tấn công bán đảo Crimea và những khu vực do Nga kiểm soát ở vùng Donbass, gồm tỉnh Lugansk và Donetsk. Kiev lần đầu khai hỏa Storm Shadow vào mục tiêu quân sự trên lãnh thổ đối phương hồi tháng 11/2024.

Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) hôm nay cũng cho hay máy bay không người lái (UAV) tầm xa do nước này sản xuất đã tấn công các bồn chứa sản phẩm dầu mỏ tại cảng Temryuk thuộc vùng Krasnodar, cũng như nhà máy xử lý khí đốt tại vùng Orenburg của Nga. Nhà máy này nằm cách biên giới Ukraine khoảng 1.400 km.

Giới chức Nga xác nhận hai bồn chứa ở cảng Temryuk đã bốc cháy sau cuộc tấn công bằng UAV. Ngọn lửa bao phủ khu vực rộng khoảng 2.000 m2.

Bộ tổng tham mưu Ukraine nói thêm quân đội nước này còn tấn công một sân bay quân sự ở thành phố Maikop, tại Cộng hòa Adygea thuộc Nga.

Xung đột Nga - Ukraine đã bùng phát gần 4 năm và những nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt giao tranh đến nay chưa mang lại kết quả cụ thể. Cả Kiev và Moskva những tháng qua đều tăng cường các cuộc tấn công bằng UAV và tên lửa vào hạ tầng năng lượng của nhau.

Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 24/12 công bố dự thảo kế hoạch hòa bình 20 điểm do nước này cùng Mỹ soạn thảo sau nhiều tuần đàm phán. Điện Kremlin cho biết họ đang phân tích kế hoạch và hiện chưa đưa ra bình luận cụ thể.

Thanh Tâm (Theo Reuters, RBC Ukraine)